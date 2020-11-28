11 вещей, из-за которых даже после генеральной уборки в квартире беспорядок

У многих из нас бывает так: навели порядок, окинули довольным взглядом квартиру и поняли: что-то все равно не так. И вроде бы от пыли нет и следа, все лежит на своих местах, а глаз все равно за что-то цепляется.

Сегодня мы в AdMe.ru решили наконец разобраться, какие вещи даже в идеально чистой квартире создают впечатление беспорядка. И теперь уж точно не допустим такого у себя дома.

1. Стеклянные журнальные столики

Мы говорим об очень популярных в начале 2000-х журнальных столиках из прозрачного и темного стекла. С одной стороны, они помогают визуально увеличить пространство. Но, с другой стороны, даже небольшое количество вещей на таком столике (особенно если он с полками под столешницей) привносит ощущение беспорядка. К тому же журнальные столики из стекла требуют более сложного ухода, потому что на них хорошо видны отпечатки пальцев и вообще следы всего, что на них стояло. Более практичное решение — столик из дерева, МДФ или ротанга.

2. Лиана

Безусловно, комнатные растения — это +100 к уюту и свежести. Но только те, которые расположены в удобных местах, и те, которым хватает воды и солнечного света. В наших квартирах можно часто встретить вьюнок, который давно выполз из горшка и оплетает провода или телевизионную антенну. Некоторые хозяйки услужливо натягивают для таких растений по комнате нитки и тонкие веревки. Опрятности помещению это не добавляет, особенно если комната расположена не на солнечной стороне. А на листьях скапливается пыль, которую довольно сложно протирать, если лиана забралась под потолок.

3. Пуфик

В мебельных магазинах маленькие симпатичные пуфики смотрятся ну очень привлекательно. И сразу появляются мысли и фантазии, куда его можно поставить и как использовать. Правда, в итоге в большинстве случаев пуфик служит просто местом для хранения вещей, а о его первоначальном предназначении забывают. Как решить эту проблему? Либо, все хорошенько обдумав, не покупать совсем, либо приобретать пуфик повыше, чтобы было удобно, например, класть на него ноги, сидя в кресле. И выбирать красивый — будет жаль забрасывать его вещами.

4. Стул с одеждой

Кому из нас это не знакомо? Ведь так удобно повесить на спинку брюки, футболку или рубашку — не надо складывать и лезть в шкаф. Все под рукой, не нужно даже со стула вставать. А если стул нужно на время унести в другую комнату, то стопочка одежды переносится на кровать, а по его возвращении — обратно. Но сколько бы плюсов ни было у спинки стула, полка в шкафу — лучшее место для одежды. Там она не запылится, не испачкается и не помнется. И не создаст ощущения беспорядка.

5. Вентилятор на ножке

Бывает незаменим в моменты, когда включить кондиционер по каким-то причинам невозможно, а жаркая погода не оставляет другого выбора. У него много достоинств, главное из которых, наверное, заключается в том, что его высоту можно регулировать. Однако смотрится такой вентилятор громоздко, постоянно мешает пройти и даже после окончания жаркого сезона еще долго стоит в комнате. Альтернативный вариант — колонный вентилятор, не уступающий по мощности напольному. Благо на рынке сейчас огромный выбор моделей всех цветов и размеров.

6. Гладильная доска

У многих из нас есть привычка оставлять гладильную доску разложенной после использования. А иногда эта привычка настолько входит в нашу жизнь, что мы уже и не помним, как выглядит комната без этой доски. Начинаем использовать ее как подставку для чего-то, складываем на нее вещи, книги, даже ставим посуду. И она становится необходимым элементом мебели. Но вот интерьер помещения из-за этого портится мгновенно, и даже после генеральной уборки разложенная доска оставляет ощущение неопрятности. Как этого избежать? Например, можно заменить утюг на отпариватель — для большинства вещей он куда удобнее.

7. Сушилка для одежды

Стоит достать и разложить сушилку — и в комнате визуально становится на треть меньше места. В ежедневных хлопотах мы частенько не спешим убрать высушенные вещи, а когда убираем, не всегда заботимся о том, чтобы сложить сушилку. Особенно это актуально для больших семей, где стирка бывает 2, а то и 3 раза в неделю. Чтобы справиться с этой проблемой, можно для начала обратить внимание на огромный выбор моделей сушилок — рынок предлагает даже стильные деревянные, которые могут незаметно и органично вписаться в интерьер.

8. Посуда у мойки

Оставлять у кухонной раковины пару-тройку кружек стало делом привычным, ведь скоро снова захочется чаю, а не нужно даже в шкаф лезть. И, казалось бы, ну что тут такого? Но тем временем нагромождение посуды у раковины — даже чистой — делает кухню неряшливой. Чтобы этого избежать, советуем выбрать для хранения кружек и тарелок легкодоступный и самый удобный шкафчик в кухне.

9. Пианино

Разумеется, речь о том пианино, на котором никто не играет. Многим из нас это знакомо. Крышка такого инструмента открывается раз в год, а то и реже, а поверхность используется как полка для книг, тетрадей, статуэток и других мелочей. К этому легко привыкнуть, но насколько же выигрывает интерьер комнаты, когда все функционирует так, как должно, вещи находятся на своих местах и нет ничего лишнего. И уборка занимает на порядок меньше времени.

10. Зеркало с полкой в прихожей

Тот случай, когда беспорядок начинается прямо с порога. На полке у зеркала, как правило, постепенно начинают скапливаться вещи. Причем этим вещам уже отведено отдельное место в квартире. Расчески, кремы, туалетная вода, кошелек, бижутерия, перчатки, шапка, кисти — все там. Альтернативный вариант — повесить на стену зеркало без полки, ведь взглянуть на себя перед выходом все-таки необходимо. И хранить вещи там, где для них самое место: расчески и кремы — на туалетном столике, перчатки — в шкафу.

11. Разноцветные полотенца

Если в кухне или ванной комнате висит полотенце с ярким принтом, то, скорее всего, оно заметно выбивается из интерьера и цепляет взгляд. И в какой части дома такое полотенце ни окажется, везде будет заметно и создаст много визуального шума. Наш совет: и для ванной, и для кухни выбрать текстиль нейтральных оттенков — серых, бежевых, оливковых. Так он не станет цветным пятном, а напротив, придаст комнате гармоничности. То же самое касается и разноцветных флаконов от мыла, шампуня или средств для мытья посуды. Альтернатива — заменить их на однотонные диспенсеры и дозаторы. Минимум усилий, но эффект налицо.