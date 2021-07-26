11 ошибок в уходе за волосами, которые мешают нашим локонам выглядеть шикарно

Мужчинам легко быть привлекательными: самыми красивыми представителями сильного пола признаны именно лысые парни. И если для того, чтобы выглядеть стильно, им достаточно просто воспользоваться машинкой для стрижки волос, то девушкам приходится изобретать все новые и новые способы ухода за своими стрижками и прическами. Впрочем, конечный результат таких вот разнообразных ухищрений тоже почему-то не всегда радует глаз.

AdMe.ru на собственном опыте убедился, что порой одни и те же рецепты ухода за волосами подходят далеко не всем желающим иметь красивую шевелюру. И хотя наши прически нуждаются в индивидуальном подходе, некоторые ошибки в нелегком деле поддержания красоты волос совершает практически каждая из нас.

Ошибка № 1: моем голову дешевым шампунем

Дешевые шампуни могут неплохо справляться с удалением загрязнений с наших волос, однако на этом их полезные свойства зачастую заканчиваются. В более дорогие средства добавляются кондиционирующие ингредиенты, которые облегчают уход за шевелюрой после мытья и делают волосы приятнее и мягче на ощупь. Качество продукта все-таки имеет значение. Такие штуки, как сульфаты и парабены, всячески повреждают волосы и приводят к появлению секущихся кончиков. © curiouswritten / Reddit

Применение салонного шампуня имеет огромное значение для здоровья волос. Большинство аптечных средств стоят дешево, потому что в основном состоят из восков и разбавлены водой. © Ahoycapnkayla / Reddit

Ошибка № 2: долго не посещаем парикмахерскую

В среднем волосы отрастают примерно на 1 см в месяц, однако этот показатель сильно отличается у людей с разными типами волос и состоянием здоровья. Считается также, что короткие волосы необходимо подстригать немного чаще, чем длинные: если прически боб и пикси нужно подравнивать раз в 4–6 недель, то волосы средней длины и длинные стригут каждые 8–10 недель. Подстригая волосы, вы не заставите их расти быстрее. Они растут у вас на голове, а не на концах. Стрижки хороши тем, что помогают избавиться от секущихся кончиков и сохранить ваши волосы красивыми и здоровыми. © nearlyparanormal / Reddit

Ошибка № 3: пользуемся хной перед походом в салон

Окрашивание при помощи хны — древнейший способ изменения цвета волос, которым пользовались еще в Древнем Египте. И хотя средство до сих пор популярно во всем мире, растительная краска может повести себя непредсказуемо на окрашенных и обесцвеченных волосах. Я крашу волосы хной. Девушка, благодаря которой я узнала об этом средстве, однажды решила воспользоваться этой краской сразу после обесцвечивания. Итог был ужасен: ее волосы превратились в солому. В конце концов она побрила голову и решила отращивать шевелюру с нуля. © mamblepamble / Reddit

Однажды ко мне пришла клиентка с каштановыми волосами, которая сказала, что не красила свою шевелюру вот уже несколько лет. Девушка захотела стать блондинкой. Я начала уже накрывать ее голову фольгой и наносить обесцвечивающее средство, когда заметила, что первые осветляемые мною пряди приобретают болотно-зеленый оттенок. В итоге выяснилось, что за полгода до похода в парикмахерскую она делала маску из бесцветной хны. © MeowMeowMonster / Reddit

Ошибка № 4: не боремся со спутанностью

Спутанные волосы — главный враг ухоженной прически. Считается, что к спутанности шевелюры приводят сухость и обезвоживание волос: их незащищенные слои сцепляются друг с другом, образуя малоприятные узлы и комки. Частые окрашивания и осветления тоже не идут прическам на пользу: воздействие химических веществ способствует уменьшению количества протеинов в волосах. У меня склонные к спутыванию волосы, которые я унаследовала от своей мамы. Но меня спасает пара лайфхаков. Во-первых, я всегда расчесываю волосы перед тем, как принять душ. Во-вторых, я расчесываю их еще и перед сном. © ***antonyx / Reddit

От проблемы спутывания волос меня спасают атласная наволочка и плетение косы перед сном. Коса удерживает волосы от запутывания, а атласная ткань ей в этом помогает. © Majikkani_Hand / Reddit

Ошибка № 5: расчесываем мокрые волосы

Частое расчесывание мокрых волос может стать причиной их ломкости и выпадения. Все дело в том, что вода ослабляет защитный барьер волокон волоса и делает его уязвимым. В случае, если вам все же необходимо уложить прическу сразу после мытья, лучше это сделать при помощи расчески с редкими зубьями. Считается, что ее применение менее вредно для волос по сравнению с использованием других видов расчесок.

Ошибка № 6: не стрижем длинные тонкие волосы

Толстыми, густыми или струящимися волосами мать-природа, к сожалению, награждает далеко не всех. Впрочем, обладательницам тонких волос не стоит отчаиваться: правильно выбранные стрижка и стиль могут превратить даже самые ослабленные пряди в роскошную копну. Стрижка пикси: удлиненные слои волос помогают поддерживать форму прически, в то время как более короткие добавляют объема по всей голове.

Стрижка боб: любой подвид этой прически, с челкой или без нее, придает волосам объема.

В целом любая стрижка до плеч универсальна для тонких волос и очень им подходит. © Alex BenDebba / Quora

Ошибка № 7: пользуемся неподходящими расческами

Привести к заметному уменьшению количества волос на голове может не только стресс или неправильное питание, но и использование самой обычной расчески. Ее неправильное применение способствует возникновению чрезмерной ломкости и спутанности волос. Впрочем, предотвратить проблемы с прической можно: достаточно просто подобрать для себя правильную расческу и расчесывать волосы, начиная с кончиков, постепенно поднимаясь к корням. Работаю стилистом. Щетки из щетины отлично распределяют сало с кожи головы по волосам, но они же могут нанести вред тонким волосам, особенно если они влажные. Такие щетки идеально подходят для укладки и разглаживания жестких волос.

Для распутывания влажных волос вам понадобится расческа с редкими зубцами или специальная щетка для мокрых волос. У таких расчесок очень гибкие зубцы, которые не повреждают волосы.

Широкие массажные щетки отлично подходят для ежедневного расчесывания и распутывания волос.

Щетки с прорезями подходят для сушки волос. У таких расчесок обычно нейлоновая щетина.

Круглые расчески предназначены для укладки волос и их вытягивания при помощи фена. © Arkade_Blues / Reddit

Ошибка № 8: моем волосы горячей водой

Ломкость и пористость волос могут возникнуть и в результате мытья горячей водой, которая раскрывает поры и провоцирует выпадение волос. Высокая температура сушит кожу, вызывает появление перхоти и зуда и, конечно же, сильно портит внешний вид всей прически.

Ошибка № 9: красим седые волосы

Седые волосы давно приобрели статус негласного тренда. Их наличия уже больше никто не стесняется, а звезды мировой величины — Леди Гага и Рианна — вовсю окрашивают свои локоны во все оттенки серебристого серого. Миром правит бодипозитив, а раз так, о постоянных подкрашиваниях можно забыть. Хотя бы на время.

Ошибка № 10: делаем тотальное осветление

Хотя мы порой надеемся, что кудесница с ножницами и тюбиками красок может перевернуть нашу жизнь на 180 °, в реальности тотальное осветление может привести только к дополнительным проблемам. Обесцвечивание изменяет внутреннюю структуру волосяного волокна и обезвоживает волосы, безвозвратно превращая их в пучки соломы. Вот уже 25 лет я хожу к одному и тому же стилисту, от которого получила один очень дельный совет. При окрашивании лучше всего придерживаться правила двух оттенков: в процессе переходить максимум на 2 оттенка светлее или темнее исходного. Переход от темно-коричневого цвета к светлому очень вреден из-за агрессивного осветления, и после этого волосам требуется особый уход. © Kathleen Alexandrakis / Quora

Ошибка № 11: ходим в разные парикмахерские

Отношения с личным парикмахером порой длятся дольше, чем карьера и даже некоторые браки. Происходит это неслучайно: доскональное знание мастером всех особенностей вашей шевелюры позволяет не только подобрать подходящую вашему образу жизни прическу, но и сохранить здоровье волос и, соответственно, ваши деньги. Не порхайте из салона в салон. Гораздо лучше развивать постоянные отношения с парикмахером, который знает, какие именно стили, цвета, процедуры лучше всего подходят вам и вашим волосам. © Kathleen Alexandrakis / Quora