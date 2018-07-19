11 ошибок, которые мы совершили, делая ремонт самостоятельно

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Мы вполне обычная молодая семья с ипотекой, кошкой и собакой. Как и всем, нам просто хотелось уюта и комфорта за небольшие деньги. Поэтому мы решили все сделать своими руками (смертельный номер). Это выглядело так легко и радостно, когда мы начинали ремонт: «Просто все покрасим в белый цвет, и все!» — думали мы первые 3 месяца. «В интернете же есть видеоуроки на все случаи жизни», «Друзья помогут!» — полагали мы. Прошло полгода. Все, что выглядело простым, оказалось результатом многочасового нудного выматывающего труда. Мы поняли, что интернет-советчики противоречат друг другу, дают ненужную и непонятную информацию, а их советы, как правило, оказываются слишком мудреными и неприменимыми к «любительскому» ремонту. Мы решили поделиться с вами своими выводами, которые мы сделали за полгода жизни в процессе ремонта.

Мы вместе с AdMe.ru приглашаем вас на экскурсию по нашему дому. Вы не подумайте, мы не строим из себя строителей-профессионалов, этот текст не для того, чтобы показать, какие мы умнички или как мы круто облажались. Просто если бы мы увидели до начала ремонта хоть один из этих советов, то сэкономили бы кучу времени и сил. Мы искренне надеемся, что вам покажутся полезными наши откровения и вы не совершите наших ошибок: не будете мучиться от того, что руки затекли, шпатлевкой засыпало глаза, а на возврат товара огромная очередь.

Сразу предупреждаем, что это наш первый большой ремонт и он все еще не закончен: мы часто уезжаем в командировки, работаем допоздна и принимаем гостей по выходным — у нас не хватает на него времени. И да, он нас так вымотал, что на все эти недоработки мы решили смотреть сквозь пальцы — сделаем, когда руки дойдут, но надрываться больше не будем.

1. Неровный пол

В прилегающей к кухне гостиной мы уложили ламинат, для кухни приобрели более практичный линолеум. Ламинат сам по себе толще линолеума, да еще и укладывается он на теплую подложку, так что даже с нашими идеально ровными полами в результате получился большой перепад высот. Теперь у нас кошмар перфекциониста — неровный пол. Бордюрдчик «примиряет» между собой эти 2 пространства, но ноги всегда чувствуют изъян, как и половая тряпка, которая при каждом мытье загоняет мусор под бордюр. В идеале дизайнеры советуют вымерять толщину материалов до миллиметра и поднимать все пространство пола, которое оказывается ниже.

2. Потолок из гипсокартона

Если вы не профессиональный штукатур-маляр, лучше отказаться от идеи сделать потолок из гипсокартона своими руками. Это только выглядит просто и незатратно. На самом деле это многоэтапное приключение. Сначала листы нужно прикрепить к потолку, но вдвоем это делать неудобно: листы гипсокартона большие и тяжелые (мы не знали, что потолочные листы легче, поэтому везде работали со «стенными»). Потом нужно зашпатлевать швы между листами, а потом самое неприятное — затереть их наждачной бумагой: при отсутствии сноровки мелкая пыль сыпется в глаза даже через защитные очки. И это только начало — потом нужно клеить сетку-серпянку на каждый шов, снова шпатлевать, тереть, отмывать глаза от пыли. И после этого все пространство потолка нужно зашпатлевать, затереть и наконец нанести финишный слой шпатлевки. У нас не так много свободного времени, так что в общей сложности на этот потолок у нас ушло 3 месяца, ушло бы и 5, если бы не помощь друга, который когда-то учился на штукатура. Если бы мы выбрали натяжной потолок, это заняло бы 1 день. Да, дороже, но оно того стоит. И потолок был бы идеально ровный и матовый. Наш получился с буграми, провалами и нервами.

3. Неправильные стыки

Стык между ванной и стеной мы заполнили герметиком и заделали гибкой бордюрной лентой. Если бы сделали наклонные бордюрчики, вода бы стекала в ванну, а вот такие угловые конструкции задерживают ее. В результате все рейки пошли волнами, эти места стали еще больше удерживать в себе влагу, их приходится постоянно вытирать вручную.

4. Выключатели и двери

Это кажется элементарным, но мы все-таки накололись и поставили выключатели со стороны дверных петель. Более того, мы поставили общий выключатель для ванной, туалета и коридора. Так что теперь наши гости с переменным успехом выигрывают в игру «Как включить свет в ванной?» А мы делаем много лишних движений, чтобы попасть в уборную: сначала нужно метнуться к включателю, потом подойти к двери, потом «обогнуть» ее, чтобы попасть к туалету.

5. Дверь и пол

Мы делали ремонт тяжелыми рывками. Когда была закончена первая комната, мы решили поставить там дверь, чтобы защитить от шпатлевки из коридора. Лучше бы мы повесили пленку. Мы нарушили порядок работ: пол нужно укладывать до того, как установлена дверь. Так что теперь, несмотря на все наши старания, между ламинатом и дверным откосом образовалась щель, в которую забивается мусор.

6. Ламинат и собака

Мы обожаем нашу собаку. Но ей нельзя заходить в нашу комнату и забираться на диван. Все остальное ей было можно ровно до того момента, как мы уложили ламинат. Теперь ей нельзя заходить в гостиную.

Во-первых, как бы часто мы ни подстригали ей когти, они все равно очень громко стучат по полу. Во-вторых, недорогой ламинат оказался не самым надежным покрытием: сердце каждый раз вздрагивает, когда наш пес решает потянуться, скребя когтями по полу. В-третьих, ламинат слишком гладкий для нее, она не может даже сидеть комфортно — одна из лап все время неловко соскальзывает.

7. Цвет стен

Видите этот мерзкий персиковый цвет? На баночке с колером было написано «бежевый». Я потратила уйму времени на размешивание краски, у меня ушло в 2 раза больше колера, чем было написано в инструкции, но ни в какой концентрации персиковый не становился заявленным «бежевым». Когда мне оставалось докрасить углы, смешанная краска закончилась. При повторном смешивании я не попала в оттенок, так что теперь у нас разноцветная прихожая. Из-за того что цвет размешался не полностью, на стенах разводы белой краски. Уже потом я узнала, что для получения нужного оттенка краску можно смешать в магазине — стоит эта услуга недорого, зато краска получается однородной консистенции, а колорист точно попадает в цвет.

8. Сероватый пол

Когда мы жили с коричневым линолеумом, я могла убираться раз в неделю и жить со спокойной совестью все остальное время. Потом у нас был горчичный линолеум с геометрическим рисунком — грязи по-прежнему не было видно. Теперь у нас ламинат «белая груша», который в магазине выглядел серым.

Говорят, средне-серый пол решил бы все проблемы с уборкой, да только вот мы очень сильно прогадали с оттенком. Я протираю полы через день, но у нас как будто постоянно грязно. Каждая капелька на таком полу смотрится ужасным пятном. Хуже только нашим друзьям, у которых черный пол: у них «грязно» даже сразу после мытья полов. У нас по крайней мере не видно белых разводов от высохшей воды.

9. Ванна с выступами

У нас современная акриловая ванна, спроектированная с уклоном в сторону слива. Мы выставили ее идеально по уровню, как это было написано в инструкции. Лучше бы все-таки мы сделали небольшой уклон или выбрали модель, в которой нет углублений возле слива. В эти впадинки стекает вода и стоит в них, в результате эти места постоянно приходится очищать.

10. Ручки

У нас самые недорогие деревянные двери. При этом в магазине продавцам удалось нас убедить приобрести ручки, цена на которые составляла половину стоимости двери, а к ним еще докупить дорогущие затворные механизмы. Эти массивные штуки очень сложно и долго врезать в дверь, а потом представьте: каждый раз, чтобы войти, нужно сначала нажать на ручку, потом потянуть, только потом войти. Уже после того, как мы все купили, нашелся гораздо более экономичный и «живучий» вариант — простейшие ручки-кнопки и шаровой механизм: просто потянул и вошел. Дорогие ручки пришлось возвращать, а нам урок: не поддаваться на уговоры продавцов.

11. «Одеяло» акриловой ванны

Вода в акриловой ванне на самом деле очень быстро остывает, к сожалению, мы узнали об этом уже после того, как она была установлена. Для того чтобы акриловая ванна лучше держала тепло, можно покрыть ее внешнюю поверхность монтажной пеной. Знали бы раньше — намазали бы ванну пеной со всех сторон перед установкой, а сейчас смогли утеплить только внешнюю сторону.

Лайфхаки, о которых мы не знали

1. Плинтусы

Если покрасить полистироловые потолочные плинтусы в тот же цвет, что и потолок, они выглядят уже не так «пластиково». Мы клеили плинтусы втроем, у всех затекли руки, а потом мы узнали, что для того чтобы получился идеальный угол, необязательно долго и упорно держать его руками, можно скрепить его английскими иголками. Если на стенах обои или гипсокартон, иголки помогут приклеить плинтус. Следы от иголок можно зашпатлевать, но большая их часть скроется под первым же слоем краски.

2. Декор из ламината

Из остатков ламината можно сделать оконные откосы, оформить ими акцентную стену или сделать интересный уголок.

3. Проводка в гипсокартоне

Может быть, вам пригодится совет, которого мы не нашли в интернете. Если будете отделывать стены гипсокартоном, не закрепляйте перед этим электропроводку. Сначала прикрепляем лист гипсокартона, затем выпиливаем узкий паз под провода, и уже в него укладываем проводку. Стыковать 2 листа гипсокартона сложнее и дольше, к тому же спрятать узкий паз под шпатлевкой намного проще. Для того чтобы лобзик не скреб стену, можно отрезать пилку на ширину листа гипсокартона.

4. Выключатель с индикатором

Совершенно случайно мы поставили в коридор выключатель со световым индикатором. Когда мы вкрутили энергосберегающую лампочку, оказалось, что даже в выключенном состоянии она горит тусклым светом. Свет совсем слабый, не раздражает и не мешает спать (в прилегающей комнате), зато ночью, если понадобится выйти, не нужно блуждать в потемках. Особенно это удобно тем, кто боится темноты.