11 обидных промахов, которые мешают нам круто выглядеть в любимом свитере

Приобретение качественного и, главное, подходящего по фигуре свитера часто превращается в проблему космического масштаба. Бывает, что после долгих поисков и примерки десятка вещей мы просто машем рукой и хватаем то, что попадается первым. Правда, после пары «выгулов» такой одежды нередко обнаруживается, что в ней не особо удобно, горловина уже растянулась, а ткань щедро усыпана катышками.

Мы в AdMe.ru следуем заветам наших мам и не забываем зимой носить теплые кофты. Именно поэтому нам стало любопытно, какие же ошибки мы допускаем при их покупке. А из бонусов к этой статье вы узнаете, как хранить такие вещи и в моде ли сейчас свитеры с оленями.

11. Обращаем внимание на цену, а не на качество

Если вы хотите, чтобы свитер прослужил дольше 1 сезона, обратите внимание на вещи из натуральных волокон. Синтетические изделия из акрила, вискозы и полиэстера, а также их смесей, конечно, стоят дешевле, зато быстро теряют привлекательный внешний вид.

10. Забываем соотнести размеры свитера и куртки

Как бы привлекательно и уютно ни выглядел свитер из толстой пряжи, есть вероятность, что в нем вам не удастся натянуть на себя пуховик. Тут 2 варианта: куртка или не налезет, или будет застегиваться с трудом и риском испортить молнию. Поэтому, если вы планируете носить эту вещь под верхней одеждой, лучше отдать предпочтение обычным свитерам плотной вязки.

9. Покупаем очередной обтягивающий свитер

Во-первых, свитер «в облипочку» будет подчеркивать все имеющиеся недостатки фигуры и в случае проблем с избыточным весом четко покажет наличие жировых складок и лишних килограммов. А во-вторых, если и брать такую вещь, то только для походов к друзьям или прогулок на свежем воздухе. Дело в том, что эксперты в области этикета не советуют надевать на работу облегающие свитеры. Несложно догадаться, по какой причине: подобные наряды часто выглядят весьма вызывающе.

8. Не учитываем свой тип фигуры

Для фигуры типа «груша» с полными бедрами, узкими плечами и небольшим бюстом лучше выбрать свитер длиной не ниже бедра — как на 1-м фото.

У «перевернутых треугольников» плечи шире бедер и слабо выражена талия. Таким женщинам подойдут свитеры с V-образным вырезом и вещи прямого покроя, которые не будут привлекать внимание к линии талии.

и вещи прямого покроя, которые не будут привлекать внимание к линии талии. У обладательниц силуэта «песочные часы» четко выражены изгибы тела. В этом случае можно смело надевать приталенные свитеры, которые подчеркнут изящные линии фигуры.

7. Приобретаем свитер, который не вписывается в наш стиль

Есть вещи, которые органично смотрятся на фотосессии, но вы вряд ли рискнете надеть их в офис или прийти в них в гости к бабушке. В итоге укороченный свитерок какого-нибудь кислотного оттенка может навсегда осесть на ваших полках. И да, чаще всего эксперты советуют нам выбирать однотонные изделия, но все-таки желательно не совершать покупку под влиянием эмоций и убедиться в том, что эта вещь будет сочетаться с другими предметами вашего гардероба.

6. Пытаемся спрятаться в свитере большого размера

Кажется, что дополнительные сантиметры ткани вокруг тела помогут прикрыть проблемные области, такие как живот или складки на боках. Но в итоге ваша фигура потеряет четкость линий и будет выглядеть крупной и бесформенной. Из-за сползшего вниз плечевого шва грудь и руки будут казаться более объемными, чем они есть на самом деле. Кроме того, у слишком большого свитера рукава тоже будут вам не по размеру, поэтому их придется закатывать. Согласитесь, что манжеты на запястьях выглядят куда аккуратнее.

5. Не учитываем оптимальную длину

В идеале свитер должен сидеть чуть ниже линии пояса, но не выходить за нее более чем на 5 см. В противном случае фигура может выглядеть непропорционально. Длинный джемпер визуально вытянет тело и заодно сделает ноги короче и толще.

4. Не обращаем внимание на швы свитера

Перед покупкой желательно вывернуть вещь наизнанку и осмотреть швы вокруг манжет, на плечах и в нижней части изделия. Чем они качественнее, тем дольше прослужит свитер. И конечно, из швов не должны торчать нитки: в противном случае в один прекрасный день одежда может не выдержать собственного веса и начать расползаться.

3. Ежимся от колючей ткани, но все равно совершаем покупку

Перед примеркой не помешает провести по вещи руками. Если материал кажется колючим или грубым, лучше отказаться от покупки. Ваши, казалось бы, субъективные ощущения могут указывать на плохое качество пряжи, используемой для изготовления свитера. Вещь, которая прослужит долго, будет приятной на ощупь, более мягкой, и вам даже не захочется переодеваться после примерки.

2. Забываем проверить, аккуратно ли выглядят узоры

Если на свитере есть цветные полосы или любые другие рисунки, желательно убедиться в том, что они гармонично состыковываются: к примеру, плавно переходят со спины на рукав и совпадают на правой и левой половинах (при наличии молнии или пуговиц). У вещи высокого качества узоры походят друг к другу буквально точь-в-точь. В противном случае свитер будет выглядеть неаккуратно, а окружающие поймут, что производитель особо не заморачивался при производстве очередной дешевой тряпочки.

1. Не обращаем внимание на слабую резинку или плохо вшитую молнию

Если уже в магазине видно, что нижняя часть свитера идет легкими волнами или имеет тенденцию загибаться вверх, то лучше сразу отказаться от покупки. Такая вещь быстро потеряет привлекательный внешний вид. То же самое касается и молнии. Она должна быть ровно вшита и не собираться волнами, когда свитер лежит на плоской поверхности. Иначе через месяц-другой ваша одежда будет выглядеть примерно как на этом снимке.

Бонус № 1: Как хранить свитер

Привыкли вешать свой свитер на плечики? Зря. Испортите вещь. Любимую кофту лучше всего аккуратно сложить квадратиком и убрать в шкаф, в стопку других свитеров. Вдобавок к этому желательно отказаться от прокручивания таких вещей в барабане сушилки и после стирки раскладывать их на горизонтальной поверхности. Так удастся предотвратить или хотя бы существенно уменьшить образование катышков, а также усадку и потерю формы изделия.

Бонус № 2: Пара слов о свитерах с оленями

Вы наверняка не раз видели, как герои фильмов наряжаются под Рождество в нелепые кофты с оленями и снежинками. В наши дни такие наряды выпускают даже именитые модельеры, а звезды с удовольствием наряжаются в них и выкладывают свои фотографии в инстаграм. Да, свитеры, которые выглядят так, будто их связала бабушка из остатков пряжи, вряд ли кто-то будет надевать на работу или на светский раут. Но на отдыхе или дружеской вечеринке они смотрятся вполне органично. В конце концов, взрослым людям тоже иногда нужно расслабиться и подурачиться.