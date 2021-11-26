11 небанальных лайфхаков, которые дадут вторую жизнь вышедшим из моды украшениям

Мода меняется со скоростью света, и то, в чем еще вчера щеголяли по подиуму, уже сегодня теряет свою актуальность. Украшений это тоже касается. Например, жемчуг еще недавно считался вечной классикой, но сегодня скромная жемчужная нить может выглядеть слегка устаревшей.

AdMe.ru расскажет, как по-новому носить старые украшения, чтобы идти в ногу со временем. Некоторые способы наши сотрудники уже опробовали на себе.

1. Сочетать жемчуг с бижутерией

Жемчуг сегодня — это не одинокая ниточка на шее, а бусы, повязанные в несколько рядов, или чокер. Если в шкатулке лежит старое жемчужное колье, его можно спокойно носить вместе с обычным цепочками и подвесками, то есть миксовать с бижутерией.

2. Носить бусы задом наперед

Еще одно оригинальное прочтение классики — бусы-перевертыши. Это украшение идеально подходит к верху с открытой спиной. Можно собрать волосы в пучок или высокий хвост и надеть украшение так, чтобы оно спускалось вдоль позвоночника. В этом случае лучше выбирать длинные цепочки, тогда не будет нужды их поправлять — гравитация сделает это за вас.

3. Надевать все кольца сразу, даже те, что стали малы

Если раньше модницы обходились одним-двумя колечками, то сегодня подобный минимализм не приветствуется. В тренде комплекты из нескольких колец. В ход идут даже те, что стали малы, — их можно надеть на вторую и третью фаланги пальцев.

4. Носить ленту или веночек для волос как чокер

Еще пару лет назад мы украшали прически лентами и повязками с цветами, но этот тренд быстро сошел на нет. Чтобы дать венку новую жизнь, его следует повязать не на голову, а на шею. Можно не бояться переборщить — в 2021 году чем объемнее чокер, тем лучше.

5. Собирать комплекты из непарных серег

Для тех, кто еще не поддался тренду с непарными серьгами, у нас есть лайфхак. Можно не покупать готовый комплект, а собрать его из того, что уже есть в домашней коллекции украшений. Нестандартный выбор модным сообществом только приветствуется.

6. Застегивать анклет поверх колготок

Так называют браслет на ногу. Кстати, с ним лодыжки выглядят изящнее. Анклет считают пляжным аксессуаром, но, оказывается, его можно носить и в холодное время года. Для этого украшение следует надеть поверх плотных колготок, прямо как трендсеттеры для выхода на красную дорожку.

7. Экспериментировать с шармами

Лет 5 назад каждая порядочная модница должна была иметь браслет известного бренда с шармами. Новые подвески покупались по случаю дня рождения, свадьбы или путешествия. Сегодня такие браслеты уже малость устарели, но шармы можно сделать частью брелков и сережек. Еще один модный вариант — повесить их на цепочку и носить на шее.

8. Украшать брошью аксессуары и обувь

Брошь отдает нафталином, если носить ее по старинке на лацкане пиджака или сбоку на платье. В 2021 году любимуое украшение можно прикрепить к шляпке, ремню или сумке. Для любителей барочного шика есть вариант поэкстравагантнее: модные дизайнеры предлагают украсить фэнтезийной брошью туфли.

9. Делать многослойные украшения

Эксперты настаивают на многослойности в одежде и украшениях. Чем больше подвесок, тем лучше. Можно пойти дальше и сочетать объемное колье с оригинальными сережками. Мы попробовали смастерить моноцепь, которая носится в ушах как серьги и отлично сочетается с колье.

10. Надевать кольца поверх перчаток

В холодное время года перчатки — обязательный элемент гардероба. В этом сезоне в фаворе у модников длинные оперные перчатки. Как сделать этот аксессуар еще актуальнее? Можно надеть на перчатку кольцо, которое стало велико, или дополнить образ браслетом.

11. Носить ожерелья, цепи и другие украшения в волосах

Стилисты уверены, что нам стоит использовать подвески и ожерелья не по назначению. Заиграть по-новому может даже забытая на дне шкатулки цепочка, если вплести ее в свободную косу. Украсить пучок поможет нарядное колье с крупными элементами. Его нужно будет закрепить заколками-невидимками или шпильками.