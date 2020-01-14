10 звезд, которые отказались от классического свадебного платья и не прогадали

9 3 9 3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Не все девочки мечтают о пышных белых платьях, и знаменитости не исключение. Мы уже привыкли к эпатажу селебрити, и, казалось бы, поразить нас уже нечем. Однако героини нашей статьи решились пойти наперекор традициям и выбрали для себя действительно уникальные свадебные образы, при виде которых в голове рождается вопрос: «А что, так можно было?»

Мы в AdMe.ru восхищаемся этими смелыми невестами, которые любят разрушать стереотипы. Кстати, некоторые идеи можно взять на вооружение и нам, простым смертным.

Кейли Куоко

30 июня 2018 года актриса, которую мы знаем как Пенни из «Теории Большого взрыва», вышла замуж за Карла Кука (профессионального наездника). Кружевной комбинезон смотрелся на звезде просто замечательно.

Джулианна Мур

Джулианна Мур вышла замуж за Барта Фрейндлиха, американского режиссера и продюсера, в 2003 году. Ее свадебный наряд многие посчитали странным — лиловое обтягивающее платье и зеленые аксессуары, но нам кажется, что ей очень идет.

Эмили Ратаковски

Эпатажная модель вновь удивила публику, выйдя замуж за своего бойфренда Себастьяна Бир-Маккларда 23 февраля 2018 г., с которым познакомилась всего пару месяцев до радостного события. А горчичный костюм Zara стоимостью меньше $ 200 прекрасно выполнил роль свадебного платья.

Кристен Белл

17 октября 2013 г. Кристен Белл и ее коллега по цеху актер Дэкс Шепард расписались. Об этом не знал практически никто, кроме близких друзей пары. Вместо подвенечного платья Кристен выбрала черный брючный костюм с массивным ожерельем.

Эмма Томпсон

Необычное платье до колен с ярким узором и затейливая шляпка — вот выбор актрисы для свадебного торжества с Кеннетом Браной в 1989 году.

Дита фон Тиз

Уникальная парочка — Дита фон Тиз и Мэрилин Мэнсон — просто не могла устроить обычную свадьбу. 28 ноября 2005 г. на королеве бурлеска красовалось шикарное пурпурное платье работы дизайнера Вивьен Вествуд.

Это платье выставили в лондонском музее в 2014 году.

Камилла, герцогиня Корнуольская

На церемонии 9 апреля 2005 г. невеста наследного принца была в светло-голубом шелковом платье. Но вся изюминка заключалась в пальто от Robinson Valentine, накинутом поверх него. Интересное решение для невест, решивших выходить замуж в холодное время года.

Селин Дион

17 декабря 1994 года Селин Дион вышла замуж за Рене Анжелила — музыкального продюсера, благодаря которому мир узнал о талантливой певице. На невесте было вполне традиционное свадебное платье, однако корона Селин вызвала настоящий ажиотаж.

Соланж Ноулз

Младшая сестра Бейонсе Соланж Ноулз и Алан Фергюсон решили отметить торжество в белом цвете. В качестве наряда певица выбрала светлый комбинезон с довольно-таки провокационным вырезом.

Анджелина Джоли

23 августа 2014 г. Анджелина Джоли и Брэд Питт сыграли свадьбу. На невесте было уникальное платье от Versace, на которое были нанесены рисунки их детей.