10 вещей, без которых наши города станут только лучше

На создание комфортной городской среды направлено немало усилий. Однако наши улицы до сих пор пестрят архитектурными решениями и элементами благоустройства, которые не только не радуют глаз, но и не несут никакой пользы жителям.

Мы в AdMe.ru решили внимательно присмотреться к привычным нашему глазу улочкам и порассуждать о том, какие детали оказывают медвежью услугу внешнему облику городов, не добавляя им уюта, а скорее, наоборот лишая его.

Крашеные бордюры

Советская традиция белить бордюры ушла в прошлое. Однако ей на смену пришли желтые, зеленые, черно-белые цвета, которыми коммунальщики так самозабвенно малюют серый камень. Черно-белая вертикальная разметка в определенных случаях служит для обеспечения безопасности дорожного движения, но в некоторых городах она распространена повсеместно, что совершенно не обязательно. Считается, что бордюры красят, чтобы сохранять и поддерживать их внешний вид. Но много ли прекрасного в запачканных следами ботинок и шин полосах бетона, с которых облезает желто-зеленая краска?

Побеленные деревья

Еще одна традиция, уходящая корнями в прошлые десятилетия, — побелка стволов деревьев. Это делается, чтобы придать ухоженный вид растениям. Никакого практического смысла в этом ритуале нет. Специалисты отмечают, что побелка полезна только для фруктовых деревьев. В остальных же случаях она приводит лишь к преждевременному отмиранию корней.

Элементы благоустройства из подручных материалов

Во многих спальных районах на клумбах до сих пор красуется ЖКХ-арт из автомобильных покрышек. Кроме того, шины активно используют на детских игровых площадках. Стремление жителей декорировать дворы похвально, но старые покрышки — не совсем безопасный материал как для здоровья человека, так и для окружающей среды. При их нагревании выделяются токсичные вещества, в том числе канцерогены, да и эстетическая ценность таких малых архитектурных форм крайне сомнительна.

Керамическая плитка на крыльцах зданий

В последнее время каждый магазин считает необходимым облицевать свое крыльцо керамической плиткой с гладкой поверхностью. Поэтому зимой поход за продуктами может превратиться в скользкий и травмоопасный квест. И даже резиновые накладки не всегда помогают. У такого строительного материала есть множество альтернатив, например клинкерная плитка, которая не скользит благодаря своей шероховатой структуре. К тому же она не боится морозов, ударов и реагентов.

Многоэтажные жилые комплексы с домами-«муравейниками»

Многоэтажные жилые комплексы не только не могут похвастать уютными двориками, но еще и доставляют кучу проблем своим жителям: начиная от длительного ожидания лифта до трудностей с парковкой. Помимо этого, такие многоэтажки создают трудности для наших потомков. Срок их эксплуатации ограничивается 50 годами, после чего здания придется сносить, что технически сложно. И куда девать потом весь этот строительный мусор?

Бетонные вазоны для цветов

Серые бетонные цветочницы мрачными островками возвышаются на улицах городов. Иногда растительности в них вовсе не видно, да и спутать их с урной — плевое дело, поэтому не редкость обнаружить в таких элементах благоустройства обертки и шелуху от семечек. Да, вазоны из бетона трудно украсть и переместить. К тому же этот материал отлично защищает корни растений от перепадов температуры. Поэтому мы не предлагаем отказываться от бетона, а лишь сделать выбор в пользу цветочниц более симпатичного дизайна и не забывать об уходе за растениями, которые в них высаживают.

Разноцветные детские площадки c металлическими элементами

Игровые площадки всех цветов радуги будоражат воображение малышей. Однако от такого разноцветья рябит в глазах у взрослых, терпеливо выжидающих, когда их чада наиграются. Если игровые модули находятся в тихом парке, то стоит выбрать более натуральные оттенки, например коричневый или зеленый. Если они расположены рядом с домами, то предпочтение отдается цветам в тон соседнего фасада. Игровые площадки должны быть эстетически привлекательным и безопасным местом для детского досуга, поэтому снаряды и аттракционы лучше изготавливать из мягких материалов или дерева c минимальным использованием металла.

Туалеты, которые не вписываются в городскую среду

Наличие публичных туалетов, несомненно, делает прогулку по городу более приятной. Людям, как правило, важен комфорт, даже если речь идет об общественных местах. Облику уборных должно уделяться особое внимание, так как они всегда располагаются на видном месте. Не стоит прятать их в скрытых частях парка или подворотнях, так как прохожие не будут чувствовать себя в безопасности при их использовании. Удобство и симпатичный дизайн общественных туалетов также помогают снизить вероятность актов вандализма.

Вывески, которые не учитывают архитектуру здания

Вывески, конечно, должны приковывать взгляды прохожих, заманивая их посетить очередное заведение, но согласитесь, что указатель знаменитой кофейни в японском Киото выглядит гармоничнее, чем вывеска не менее знаменитого кафе быстрого питания в китайском Шэньчжэне?

Глухие и разноцветные заборы

Повсеместное распространение заборов — бич современных городов. Нам понятно стремление защитить клумбы и газоны от ног нерадивых прохожих и любителей припарковаться в неположенных местах. Однако чем ограждений меньше, тем лучше, да и нейтральные оттенки предпочтительнее, чем цвета сигналов светофора. А отличной альтернативой им может служить живая изгородь.