10 надоевших моделей сумок, альтернативу которым предложили дизайнеры в 2020 году

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Женская сумка уже давно перестала быть просто изделием для переноски вещей. Сегодня это яркий аксессуар, с помощью которого можно внести необходимый акцент в образ и подчеркнуть индивидуальность. Но это работает только с моделями, которые не потеряли актуальности.

Мы в AdMe.ru подробно изучили последние коллекции модных домов и готовы рассказать вам о новинках нынешнего сезона и о тех моделях сумок, которые лучше спрятать до более подходящей поры.

1. Сумки цвета металлик

Металлизированные сумки стали популярны в 2016 году. И несмотря на то, что их до сих пор можно найти в каждом магазине, сегодня аксессуары цвета металлик не вызывают такого восторга. И не зря, ведь от этой тенденции отказались даже модные дома. Последние коллекции Chanel, Valentino и Bottega Veneta украсили сумки благородных натуральных оттенков.

2. Брелки на сумки

Сумки, оснащенные брелками и всевозможными побрякушками на протяжении долгого времени не сходили с подиумов. Но эта мимишность всем уже порядком надоела. Если же вы не можете представить свой гардероб без маленьких деталей, то обратите внимание на новинку от дизайнеров Fendi и Off-White — двойные, а порой и тройные сумки.

3. Прозрачные сумки из пластика

Падение с модного олимпа прозрачных сумок из пластика было столь же молниеносным, как и восхождение на него. И несмотря на то, что тренду пророчили большое будущее, многие бренды все же отказались от него, отдав предпочтение экологичным моделям из натуральных материалов. Alexander McQueen, Prada, Celine один за другим украсили свои коллекции вязаными сумками и плетеными из ротанга. Они и прослужат дольше, да и смотрятся намного интереснее.

4. Сумки с шипами и заклепками

Некогда любимые брендами Saint Laurent и Alexander Wang рок-н-ролльные сумки с шипами и заклепками уже давно канули в прошлое. На смену им пришли не менее эффектные стеганые модели. А благодаря Bottega Veneta, Balenciaga и Tibi они стали одним из главных украшений подиумов сезона-2019/2020.

5. Тоуты на жестком каркасе

Ставшие классикой объемные сумки-саквояжи и тоуты есть в гардеробе практически каждой девушки. Во-первых, они очень практичны, а во-вторых, смотрятся весьма эффектно. Но если вы хотите внести в свой образ долю озорства и сделать его более современным, то присмотритесь к сгибаемым тоутам и сумкам-мешкам, представленным в последних коллекциях Bottega Veneta, Altuzarra и Jacquemus.

6. Сумки на тонкой металлической цепи

Еще один антитренд нынешнего сезона — сумки на тоненькой металлической цепочке. В этом году дома Givenchy и Valentino предлагают дополнить свой гардероб практичными моделями с ручками в виде канатов или с толстыми ремешками. А вот цепи можно оставить в качестве украшения, как это сделали дизайнеры Tory Burch и JW Anderson.

7. Поясные сумки овальной формы

Поясные сумки, кажется, не намерены сдавать свои позиции. Из года в год они являются ярким украшением многих показов. Но о некоторых моделях можно все же забыть. Так, вошедшая в моду с легкой руки Gucci поясная сумка овальной формы в этом году устарела. Дизайнеры Prada и Jacquemus предлагают заменить ее плоскими прямоугольными моделями, в которые в лучшем случае может поместиться картхолдер или телефон.

8. Клатчи-папки

Еще одна хорошая новость: в этом году можно распрощаться со столь неудобными клатчами в форме конверта. В новом сезоне в моде практичные модели, которые своей вместительностью могут составить конкуренцию многим полноценным сумкам. Чем больше и объемнее клатч, тем лучше. При этом данные аксессуары могут быть самых разных цветов: от режущего глаз розового неона Dries Van Noten до более спокойных пастельных оттенков Tod’s и Bottega Veneta.

9. Сумки в стиле леди

Заполонившие модные подиумы несколько лет назад сумки в стиле леди так понравились девушкам, что многие до сих пор охотно их носят. И это вполне понятно: мало кто может устоять перед лаконичной формой и изящными очертаниями. Но в этом сезоне дизайнеры домов Marni и Chanel предлагают нам альтернативу в виде бабушкиных ридикюлей. Да, винтаж снова в моде. Так что если у вас имеются сумки в стиле ретро, вы можете смело доставать их с дальних полок и сочетать с самыми разными вещами.

10. Рюкзаки

В 2013 году с легкой руки модного дома Chanel рюкзаки начали свое триумфальное шествие по мировым подиумам, став чуть ли не главным аксессуаром последующих нескольких лет. Маленькие, средние, текстильные и кожаные — эти удобные вещицы прочно завоевали сердца миллионов модниц. Однако всему приходит конец, и сегодня эта тенденция практически сошла на нет. Но не спешите расстраиваться, ведь дизайнеры всегда найдут, чем нас порадовать. Да, теперь не так популярны классические модели, но зато на пике моды рюкзаки-трансформеры. Яркое тому подтверждение — коллекции бренда Danse Lente.

Наша статья всего лишь рекомендация. Поэтому носите то, что вам нравится, и оставайтесь собой. Ведь тенденции приходят и уходят, а индивидуальность актуальна всегда.