10 свежих трендов в маникюре, которые успели покорить сердца модниц во всем мире

Поход на маникюр — это не просто рядовая процедура, но и один из способов улучшить настроение. У мастеров наши ногти становятся настоящим холстом, на который можно выплеснуть смелые решения и получить восхитительный результат, которым можно только похвастаться.

Мы в AdMe.ru попробовали разобраться, какие тренды сейчас актуальны и на что стоит обратить внимание.

Графические элементы

Стоит внимательнее присмотреться к графическим элементам, которые будут хорошо выглядеть на однотонном маникюре или даже ногтях без покрытия. Для экспериментов с нейл-артом необязательно посещать салон. Можно попробовать самостоятельно воспользоваться, к примеру, наклейками для маникюра.

Эксперименты с французским маникюром

Французский маникюр — это вечная классика, которая не устаревает и всегда хорошо выглядит. И если еще вчера под френчем подразумевались традиционные белые кончики, то сегодня их можно с легкостью превратить во что-то более запоминающееся и яркое. Остается лишь выбрать, с помощью чего модернизировать маникюр: это могут быть камешки, графические элементы или игра с цветом и формой.

Маникюр в оттенках синего

Существует мнение, что для каждого времени года есть собственный оттенок синего. Зимой это более насыщенные тона, а летом менее яркие, стремящиеся к пастельным. Синий цвет будет актуальным довольно долго, так что имеет смысл обратить на него внимание.

Металлические акценты

Ногти с металлическими акцентами подчеркивают женственность и добавляют неожиданный «блестящий» эффект. Этой цели могут служить фольга или блестки. Такое решение особенно уместно на однотонном приглушенном покрытии.

Омбре

Эффект омбре в дизайне ногтей — это универсальный способ придать стилю утонченность. По мнению мастеров, оптимальным вариантом здесь является подход, когда у основания вид ногтей остается естественным, а свободный край украшается.

Мандариновый цвет

Еще вчера модницы не уставали носить красный и петь ему хвалебные оды, но сегодня в тренды выходит оранжевый, который обещает стать фаворитом и покорить не одно сердце. Широкая палитра позволяет выбрать наиболее подходящий и уместный оттенок. Например, для тех, кто пока не готов решиться на яркий мандариновый цвет, существуют персиковые тона.

Комбинированный маникюр

У комбинированного маникюра несколько воплощений: это может быть дизайн, в котором мастер использует 4–5 разных цветов и множество узоров, а также это дизайн с цветными блоками или наполовину окрашенными ногтями.

Летние мотивы

Многих людей вдохновляют мысли о теплых летних деньках в течение всего года. Рекомендуется не ограничиваться только лишь мечтами о солнышке. Ведь можно на ногтях сделать «напоминание» о том, что впереди нас ждет масса ярких летних впечатлений.

Объемные детали

Это не самый практичный тренд, но, безусловно, очень яркий и в какой-то мере вызывающий. Дизайн ногтей не ограничивается использованием разных цветов и рисунков, ведь на ногтях также размещают камни и металлические элементы.

Ностальгия по нулевым

Хотите верьте, хотите нет, но ногти из нулевых снова ворвались в моду. Ностальгия по тем временам продолжается, поэтому и дизайн ногтей может на это намекать. Модницы с удовольствием дают волю фантазии и экспериментируют с рисунками, которые, кажется, мы уже когда-то видели.