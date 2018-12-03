10 секретов нанесения тональной основы, с которыми лицо будет как после фотошопа

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Одна из самых распространенных ошибок в макияже — это «эффект маски»: слишком плоское или, наоборот, контурированное лицо. Ошибку при нанесении тонального средства легко допустить, но сложно не заметить — она способна испортить самый яркий образ. Собеседник смотрит на вас не отрываясь уже несколько минут? Возможно, вы ему понравились. Но все может оказаться гораздо прозаичнее: у вас на шее красуется пятно от тонального крема.

AdMe.ru собрал топ-10 самых распространенных ошибок, с которыми тон лица никогда не будет выглядеть, как на девушке с обложки журнала.

1. Использовать неподходящую кисть

Качество нанесения крема напрямую зависит не только от тонального средства, но и от кисти, которую вы используете. Обратите внимание на инструменты с густым и плотным, но главное — искусственным ворсом. Такие кисти идеально подходят для кремовых текстур. Они более равномерно распределяют тон и не впитывают слишком много тонального средства. Это может быть легендарная дуофибра, кисть-шпатель, «малярная» или кабуки с плоским срезом.

2. Игнорировать увлажнение

Иногда 3 минуты — это настоящая роскошь. Особенно с утра, когда счет идет на секунды. Но если неаккуратную укладку можно без последствий замаскировать плетением, то отсутствие увлажнения скажется на внешнем виде и молодости кожи. Да и выглядеть это будет непривлекательно: тональное средство подчеркнет шелушение и превратит лицо в маску. Возьмите за привычку наносить дневной крем сразу после утреннего умывания. Тогда к моменту нанесения макияжа он успеет полностью впитаться. И не забывайте своевременно отшелушивать отмершие клетки скрабом.

3. Отказаться от тонального крема

Самая большая ошибка в использовании тонального крема — его отсутствие. Особенно если при этом нанесена декоративная косметика. Обеспечьте лицу ровный тон. Если кожа близка к идеальной, можно ограничиться пудрой или легким флюидом. Но не оставляйте лицо совершенно открытым. Несмотря на распространенное мнение, что тональный крем перегружает кожу, это не более чем миф. Такие средства эффективно защищают лицо от внешних воздействий.

4. Наслаивать макияж

В видеоуроках визажистов мы привыкли наблюдать полный комплект: крем, праймер, тональная основа, румяна, бронзер, хайлайтер, пудра, и — вуаля! — естественный макияж готов. В реальной жизни графичный контуринг и многослойность выглядят неуместно, даже если используется качественная профессиональная косметика. В ежедневном макияже будет достаточно легкого слоя румян. Неосторожное наложение следующего слоя может смазать предыдущий. Наносите румяна поверх тона тонким слоем мягкой пушистой кистью, тогда макияж не ляжет пятнами и не будет «плешивить».

5. Применять тональный крем вместо корректора

На первый взгляд может показаться, что тональная основа и корректор имеют идентичные задачи — скрыть несовершенства. Стоит ли приобретать отдельные средства и не логичней ли наносить крем на все лицо, особенно если нет выраженных несовершенств? Многие женщины ошибочно считают свою кожу проблемной и из-за 5–10 пятнышек полностью покрывают ее плотным кремом. Визажисты рекомендуют наносить на все лицо минимальный слой основы, а по мелким недостаткам точечно проходиться корректором. Даже если у вас проблемная кожа, этого будет достаточно для выравнивания тона. Кроме того, даже самый плотный тональный крем не скроет несовершенства — это не входит в его задачи. Для маскировки покраснений, синих или зеленоватых кругов под глазами существуют соответствующие корректоры различных оттенков: от персикового до фиолетового. Так, зеленый оттенок скроет покраснения, лавандовый справится с желтизной, а абрикосовый освежит уставшую серую кожу.

6. Выбирать основу в тон лица

Кожа лица чаще других частей тела подвергается воздействию косметических процедур: пилингов, скрабов, скаток. Из-за этого летний загар сходит неравномерно и лицо становится светлее шеи и ушей. Выбирая тональный крем, ориентируйтесь на оттенок области декольте. Вероятно, вам понадобится тональное средство на несколько тонов темнее, чем настоящий оттенок лица. В таком случае оно не будет выглядеть неестественно выбеленным. Если выбирать крем в тон шеи, можно ошибиться, поскольку эта часть тела при большинстве ракурсов находится в тени.

7. Выбирать оттенок основы под искусственным светом

При искусственном освещении в магазине тональная основа может выглядеть совсем иначе, чем на улице или даже под другим светом. Чтобы не ошибиться в оттенке, нанесите из тестера средство и оцените его цвет возле окна. Если такой возможности нет, выйдите на улицу. А еще пройдитесь по магазинам, чтобы посмотреть, как крем будет себя вести на вашей коже: некоторые средства могут окисляться, из-за чего лицо приобретает неприятный рыжий оттенок.

8. Забывать о растушевке

Небрежная растушевка может испортить даже идеальный макияж. Обращайте особое внимание на границы шеи и ушей — «мертвую зону», где видимость ограничена. Чтобы получить идеальную растушевку, используйте для овала лица влажный, но хорошо отжатый спонж. Покрытие получится максимально легким и естественным, без полос и пятен. Избегайте попадания крема на линию волос: удалить пигмент будет весьма проблематично.

9. Использовать средства с шиммером на каждый день

Тонкую грань между деликатным свечением и грубым шиммером найти не так просто: иногда она состоит в недостаточно струшенном с кисти средстве. Особенно много «сияющих» женщин на улицах больших и не очень городов появилось после того, как в моду вошел стробинг. Эта техника позволяет придать лицу рельефность без использования жесткого контурирования. Тем не менее в дневном макияже лучше отказаться от выраженно блестящих текстур.

10. Использовать под тон мицеллярную воду

Некоторые девушки используют с утра для очищения и тонизирования кожи мицеллярную воду. Однако если вы планируете сразу наносить тональный крем, оставьте мицеллярку для снятия макияжа и вечернего ухода. Мицеллы, содержащиеся в таких продуктах, абсорбируют не только жир и загрязнения, но и частички макияжа. Из-за этого тон может лечь неровным слоем. Для освежения лица воспользуйтесь традиционно тоником.