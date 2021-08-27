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10 модных революций Ива Сен-Лорана, который позволил женщинам носить то, на что они и взглянуть не смели

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Каждую весну и осень мы не вылезаем из кожаных курток и считаем их удобной и стильной верхней одеждой. Мало кто знает, что поблагодарить за эту возможность нам стоит именно Ива Сен-Лорана. В 21 год кутюрье возглавил Dior и уже первой коллекцией продемонстрировал миру, что молодо не всегда зелено. Через 4 года он основал собственный модный дом, но не переставал изумлять публику, устраивая революцию каждым своим показом.

AdMe.ru решил вспомнить главные модные инновации Ива Сен-Лорана, который навсегда изменил одежду женщин по всему миру.

1. Ввел в моду платье-трапецию

Впервые Ив Сен-Лоран поразил публику, когда еще только начинал свою карьеру в Dior. В 1958 году вместо фирменных платьев модного дома с узкой талией он предложил более плавный силуэт, скрывающий очертания женского тела. Это был успех. Элегантные и в то же время повседневные наряды быстро привлекли внимание мировой общественности к творчеству дизайнера.

Ив Сен-Лоран за работой, 1958 год.

Первые платья-трапеции модельера отличались минимализмом: никаких кричащих цветов, ярких узоров и аксессуаров. Они стали важным этапом на пути к созданию лаконичных мини-платьев в следующем десятилетии.

2. Сделал кожаную куртку предметом высокой моды

В своей последней коллекции для Dior в 1960 году модельер соединил уличную и высокую моду, одев манекенщиц в кожаные куртки, как у мотоциклистов. Только сшиты они были из крокодильей кожи и украшены норкой. Ни консервативная пресса, ни клиенты модного дома не были готовы к такой новинке, а Сен-Лоран вскоре и вовсе покинул Dior, уступив должность Марку Боану.

3. Подарил женщинам двубортное пальто

Брижит Бардо в пальто от YSL, 1967 год.

В 1962 году кутюрье обратил внимание на бушлат — толстое шерстяное пальто моряков. Свободный удлиненный силуэт делал его идеальной верхней одеждой для дам, которые еще стеснялись носить брюки, подчеркивающие женские округлости. Он закрывал бедра, придавая своей обладательнице уверенности, — как раз то, чего хотел добиться от моды Сен-Лоран.

4. Обул женщин в ботфорты

В 1963 году специально для модного дома YSL французский модельер и обувных дел мастер Роже Вивье создал пару ботфортов из крокодильей кожи. Так Ив Сен-Лоран взял то, что всегда носили мужчины — мушкетеры, кавалеристы, — и отдал это женщинам.

В течение последующих десятилетий дизайнеры придумывали все более облегающие модели обуви, напоминающие этакие ботинки-чулки. Экстравагантный аксессуар для длинноногих смелых красавиц то входил в моду, то устаревал. В 1990-е годы его популярность подстегнула комедия «Красотка» с Джулией Робертс в главной роли.

5. Соединил моду и искусство

Ив Сен-Лоран стал первым дизайнером, который вывел искусство на модные подиумы. Первой и самой знаковой его работой в этом направлении стали 6 платьев по мотивам сетчатых полотен голландца Пита Мондриана, созданные в 1965 году.

Через год маэстро представил новую коллекцию, но на этот раз он нашел вдохновение в работах Тома Вессельмана в стиле поп-арт. А позже, в 1988 году, в нарядах модного дома YSL «ожили» картины Жоржа Брака, Пабло Пикассо, Винсента Ван Гога и Анри Матисса.

6. Одел женщин в смокинг

Модельер хотел подарить прекрасному полу удобный и функциональный гардероб. В 1966 году он представил первый женский смокинг. Публика в пух и прах разнесла Ива Сен-Лорана за то, что он «снял» с женщин платья и одел их в брюки. Общественность была оскорблена мыслью о леди в смокингах. Но звезды Катрин Денев, Лайза Миннелли и Бьянка Джаггер мгновенно подхватили идею и облачились в костюмы, которые до недавнего времени были прерогативой мужчин.

Первое время женщины в смокингах встречали непонимание в глазах окружающих. Однажды светской львице Нэн ​​Кемпнер запретили входить в ресторан, так как она была одета в смокинг от YSL. Бунтарка не растерялась и сняла брюки, проследовав в заведение в одном пиджаке.

7. Познакомил модниц со стилем сафари

Вдохновившись униформой африканских военных, Ив Сен-Лоран на одном из показов 1967 года представил рубашку в стиле сафари. Изготовленная из хлопкового габардина, она стала удобной одеждой для знойного лета. Элементы военной формы в высокой моде стали настоящим вызовом чопорному французскому обществу того времени.

Ив Сен-Лоран (в центре), Бетти Катру (слева) и Лулу де ла Фалез одеты в вещи из коллекции в стиле сафари.

Уже через 2 года вещи в стиле сафари можно было купить в бутиках модного дома. Постепенно женщины по всему миру стали с удовольствием носить не только рубашки, но и платья с накладными карманами, шнуровкой и широкими ремнями.

8. Дал женщинам больше свободы в одежде

В конце 1960-х годов на пике второй волны феминизма Ив Сен-Лоран включил в свои коллекции прозрачные блузки из органзы. Это было рискованно, но отражало настроение свободы, царившее в то время. Модельер не ограничился одними лишь блузками. Он пошел дальше и возмутил общественность полностью прозрачным шифоновым платьем, декорированным страусиными перьями.

9. Сделал наряды от кутюр доступными широкой публике

«Мода была бы очень грустной, если бы предназначалась только для богатых женщин», — заявил Сен-Лоран и открыл в 1966 году в Париже свой первый бутик прет-а-порте. В нем была представлена повседневная одежда, которая стоила намного дешевле типичных нарядов от кутюр и была ориентирована на более молодых модниц. Причем это были не дешевые версии одежды с подиумов, а отдельная и тщательно разработанная кутюрье коллекция.

10. Освободил подиумы от стереотипов

Одним из величайших вкладов Ива Сен-Лорана стало его стремление внести разнообразие в моду. Он одним из первых стал привлекать чернокожих моделей для участия в показах, а Иман, Катуша Найан и Далма Калладо стали его музами.

Наоми Кэмпбелл считает, что именно Сен-Лорану она обязана своим успехом. По словам супермодели, дизайнер помог ей впервые оказаться на обложке журнала Vogue.

За какой из предметов гардероба вы бы хотели сказать спасибо выдающемуся модельеру?

Фото на превью Courtesy Everett Collection / East News, East News
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