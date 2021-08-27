10 модных революций Ива Сен-Лорана, который позволил женщинам носить то, на что они и взглянуть не смели

Каждую весну и осень мы не вылезаем из кожаных курток и считаем их удобной и стильной верхней одеждой. Мало кто знает, что поблагодарить за эту возможность нам стоит именно Ива Сен-Лорана. В 21 год кутюрье возглавил Dior и уже первой коллекцией продемонстрировал миру, что молодо не всегда зелено. Через 4 года он основал собственный модный дом, но не переставал изумлять публику, устраивая революцию каждым своим показом.

AdMe.ru решил вспомнить главные модные инновации Ива Сен-Лорана, который навсегда изменил одежду женщин по всему миру.

1. Ввел в моду платье-трапецию

Впервые Ив Сен-Лоран поразил публику, когда еще только начинал свою карьеру в Dior. В 1958 году вместо фирменных платьев модного дома с узкой талией он предложил более плавный силуэт, скрывающий очертания женского тела. Это был успех. Элегантные и в то же время повседневные наряды быстро привлекли внимание мировой общественности к творчеству дизайнера.

Ив Сен-Лоран за работой, 1958 год.

Первые платья-трапеции модельера отличались минимализмом: никаких кричащих цветов, ярких узоров и аксессуаров. Они стали важным этапом на пути к созданию лаконичных мини-платьев в следующем десятилетии.

2. Сделал кожаную куртку предметом высокой моды

В своей последней коллекции для Dior в 1960 году модельер соединил уличную и высокую моду, одев манекенщиц в кожаные куртки, как у мотоциклистов. Только сшиты они были из крокодильей кожи и украшены норкой. Ни консервативная пресса, ни клиенты модного дома не были готовы к такой новинке, а Сен-Лоран вскоре и вовсе покинул Dior, уступив должность Марку Боану.

3. Подарил женщинам двубортное пальто

Брижит Бардо в пальто от YSL, 1967 год.

В 1962 году кутюрье обратил внимание на бушлат — толстое шерстяное пальто моряков. Свободный удлиненный силуэт делал его идеальной верхней одеждой для дам, которые еще стеснялись носить брюки, подчеркивающие женские округлости. Он закрывал бедра, придавая своей обладательнице уверенности, — как раз то, чего хотел добиться от моды Сен-Лоран.

4. Обул женщин в ботфорты

В 1963 году специально для модного дома YSL французский модельер и обувных дел мастер Роже Вивье создал пару ботфортов из крокодильей кожи. Так Ив Сен-Лоран взял то, что всегда носили мужчины — мушкетеры, кавалеристы, — и отдал это женщинам. В течение последующих десятилетий дизайнеры придумывали все более облегающие модели обуви, напоминающие этакие ботинки-чулки. Экстравагантный аксессуар для длинноногих смелых красавиц то входил в моду, то устаревал. В 1990-е годы его популярность подстегнула комедия «Красотка» с Джулией Робертс в главной роли.

5. Соединил моду и искусство

Ив Сен-Лоран стал первым дизайнером, который вывел искусство на модные подиумы. Первой и самой знаковой его работой в этом направлении стали 6 платьев по мотивам сетчатых полотен голландца Пита Мондриана, созданные в 1965 году. Через год маэстро представил новую коллекцию, но на этот раз он нашел вдохновение в работах Тома Вессельмана в стиле поп-арт. А позже, в 1988 году, в нарядах модного дома YSL «ожили» картины Жоржа Брака, Пабло Пикассо, Винсента Ван Гога и Анри Матисса.

6. Одел женщин в смокинг

Модельер хотел подарить прекрасному полу удобный и функциональный гардероб. В 1966 году он представил первый женский смокинг. Публика в пух и прах разнесла Ива Сен-Лорана за то, что он «снял» с женщин платья и одел их в брюки. Общественность была оскорблена мыслью о леди в смокингах. Но звезды Катрин Денев, Лайза Миннелли и Бьянка Джаггер мгновенно подхватили идею и облачились в костюмы, которые до недавнего времени были прерогативой мужчин.

Первое время женщины в смокингах встречали непонимание в глазах окружающих. Однажды светской львице Нэн ​​Кемпнер запретили входить в ресторан, так как она была одета в смокинг от YSL. Бунтарка не растерялась и сняла брюки, проследовав в заведение в одном пиджаке.

7. Познакомил модниц со стилем сафари

Вдохновившись униформой африканских военных, Ив Сен-Лоран на одном из показов 1967 года представил рубашку в стиле сафари. Изготовленная из хлопкового габардина, она стала удобной одеждой для знойного лета. Элементы военной формы в высокой моде стали настоящим вызовом чопорному французскому обществу того времени.

Ив Сен-Лоран (в центре), Бетти Катру (слева) и Лулу де ла Фалез одеты в вещи из коллекции в стиле сафари.

Уже через 2 года вещи в стиле сафари можно было купить в бутиках модного дома. Постепенно женщины по всему миру стали с удовольствием носить не только рубашки, но и платья с накладными карманами, шнуровкой и широкими ремнями.

8. Дал женщинам больше свободы в одежде

В конце 1960-х годов на пике второй волны феминизма Ив Сен-Лоран включил в свои коллекции прозрачные блузки из органзы. Это было рискованно, но отражало настроение свободы, царившее в то время. Модельер не ограничился одними лишь блузками. Он пошел дальше и возмутил общественность полностью прозрачным шифоновым платьем, декорированным страусиными перьями.

9. Сделал наряды от кутюр доступными широкой публике

«Мода была бы очень грустной, если бы предназначалась только для богатых женщин», — заявил Сен-Лоран и открыл в 1966 году в Париже свой первый бутик прет-а-порте. В нем была представлена повседневная одежда, которая стоила намного дешевле типичных нарядов от кутюр и была ориентирована на более молодых модниц. Причем это были не дешевые версии одежды с подиумов, а отдельная и тщательно разработанная кутюрье коллекция.

10. Освободил подиумы от стереотипов

Одним из величайших вкладов Ива Сен-Лорана стало его стремление внести разнообразие в моду. Он одним из первых стал привлекать чернокожих моделей для участия в показах, а Иман, Катуша Найан и Далма Калладо стали его музами. Наоми Кэмпбелл считает, что именно Сен-Лорану она обязана своим успехом. По словам супермодели, дизайнер помог ей впервые оказаться на обложке журнала Vogue.