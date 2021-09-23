10 бьюти-секретов, которые помогают звездам всегда оставаться на высоте

У каждой из нас есть маленькие бьюти-секреты и уловки, которыми мы пользуемся на протяжении многих лет. Знаменитости в этом плане не исключение. Чтобы блистать на ковровых дорожках, они также прибегают к разного рода хитростям: иногда очень практичным, а порой весьма странным.

Мы в AdMe.ru прошерстили модные журналы и выяснили, какие лайфхаки помогают нашим любимым звездам всегда выглядеть безукоризненно.

Шарлиз Терон

На церемонии «Золотой глобус» в 2019 году Шарлиз Терон в очередной раз восхитила публику изумительным внешним видом, а заодно и случайно выдала один из секретов своей нестареющей кожи. Внимательные поклонники актрисы заметили на ее лице следы популярной косметической процедуры — лазерной коррекции морщин.

Рианна

Чтобы брови всегда выглядели безупречно, Рианна укладывает непослушные волоски с помощью обычного мыла. Этому трюку она научилась у своего визажиста. По словам певицы, мыло работает лучше всякого фиксатора и буквально приклеивает волоски к коже.

Кейли Куоко

На церемонии «Золотой глобус» в 2021 году красавица Кейли Куоко буквально сияла. А помогла ей в этом светодиодная маска. Если верить производителям, ее использование делает кожу ярче, свежее и моложе.

Дженнифер Энистон

Чтобы помада держалась в течение нескольких часов, визажист Дженнифер Энистон Джиллиан Демпси использует небольшой лайфхак. После нанесения 1 слоя средства она прикладывает к губам тонкую бумагу и для фиксации макияжа наносит поверх нее слой рассыпчатой пудры.

Сьюзан Сарандон

Сьюзан Сарандон в свои 74 года выглядит просто потрясающе. А секрет ее молодости весьма прост. Визажист актрисы Тим Куинн скульптурирует лицо звездной клиентки с помощью маленькой хитрости, а именно наносит бронзатор в форме тройки: начиная со лба, затрагивая скулы и спускаясь к нижней части подбородка.

Дженнифер Лопес

Чтобы губы казались объемнее, Дженнифер Лопес всегда увеличивает естественный контур на 1–2 мм с помощью карандашей натуральных оттенков.

Эмма Стоун

Эмма Стоун всегда тщательно готовится к важным мероприятиям и не забывает увлажнять не только кожу лица, но и губы. Помогают ей в этом патчи с коллагеном и витамином Е.

Зои Кравиц

Зои Кравиц — девушка необычная. И подход к макияжу у нее тоже нестандартный. Добиться эффекта сияющей кожи актрисе помогает простое правило: звезда всегда наносит тональное средство поверх хайлайтера и при необходимости добавляет его еще уже после нанесения тона.

Элизабет Тейлор

У Элизабет Тейлор было множество секретов красоты. Один из них заключался в том, что кинодива всегда принимала ванну после нанесения макияжа. Пар «запечатывал» средства и создавал модный сейчас эффект влажной кожи. Также актриса наносила очень легкую тональную основу, сквозь которую просвечивали ее фирменные веснушки.

Леди Гага

Леди Гага — большая поклонница париков. Но искусственная шевелюра не только спасает волосы певицы от излишнего травмирования, но и помогает ей менять разрез глаз. Артистка как-то призналась, что часто подтягивает кожу в нужных местах с помощью скотча для фиксации париков. Как можно предположить по «лисьему взгляду» Леди Гага на вечеринке Vanity Fair в 2014 году, это был один из тех случаев.