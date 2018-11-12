10 беспроигрышных идей для маникюра (Мы выбрали только самые стильные и красивые)
Обожаете делать маникюр, но терпеть не можете придумывать новый дизайн? С такой проблемой сталкивается едва ли не каждая девушка, но, кажется, мы знаем, как выйти из этого заколдованного круга легко и изящно.
Специально для вас мы в AdMe.ru прошерстили аккаунты лучших мастеров в Instagram и собрали вдохновляющую подборку с актуальными идеями маникюра.
1. Акварельный
2. Супрематизм, или «Привет, Малевич!»
3. Цветочный
4. Графичный
5. Оригинальный
6. Разноцветный
7. Минималистичный
8. Ногти как холст
9. Идеальный для осени
10. С акцентом
Фото на превью mvk.ua / instagram.com, anna.nails.berlin / instagram.com