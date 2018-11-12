10 беспроигрышных идей для маникюра (Мы выбрали только самые стильные и красивые)

Обожаете делать маникюр, но терпеть не можете придумывать новый дизайн? С такой проблемой сталкивается едва ли не каждая девушка, но, кажется, мы знаем, как выйти из этого заколдованного круга легко и изящно.

Специально для вас мы в AdMe.ru прошерстили аккаунты лучших мастеров в Instagram и собрали вдохновляющую подборку с актуальными идеями маникюра.

1. Акварельный

2. Супрематизм, или «Привет, Малевич!»

3. Цветочный

4. Графичный

5. Оригинальный

6. Разноцветный

7. Минималистичный

8. Ногти как холст

9. Идеальный для осени

10. С акцентом

31 На склад!
7 Комментарии
  • 12 ноября 2018
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  • 11535

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