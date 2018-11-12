10 беспроигрышных идей для маникюра (Мы выбрали только самые стильные и красивые)

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Обожаете делать маникюр, но терпеть не можете придумывать новый дизайн? С такой проблемой сталкивается едва ли не каждая девушка, но, кажется, мы знаем, как выйти из этого заколдованного круга легко и изящно.