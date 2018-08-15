Японский массаж лица избавит от морщин и отеков за 5 минут в день (Его делает Наталья Водянова)

Японский массаж Асахи популярен во всем мире. Воздействуя на зоны расположения лимфатических узлов, он избавляет от отеков и некоторых возрастных изменений на лице. Видео с этой методикой набрало уже более 8 млн просмотров, и даже такие модели с мировым именем, как Наталья Водянова, не скрывают, что используют элементы такого массажа в своем ежедневном уходе за лицом.

AdMe.ru подготовил для вас инструкцию по массажу лица Асахи, который уже через пару недель заметно разгладит морщинки и избавит вас от мешков под глазами.

Правила выполнения

  • Массаж противопоказано делать при заболеваниях лимфатической системы, при высыпаниях и повреждениях на коже, а также при простуде и гриппе.
  • Перед началом процедуры очистите лицо, руки лучше обработать антисептиком. Для сокращения трения с кожей используйте натуральное масло или крем.
  • Во время массажных движений вы должны ощущать давление пальцев, но не испытывать при этом дискомфорта. Возле ушей, под челюстью, на шее (там, где находятся лимфатические узлы) давление нужно ослабить.
  • Каждое массажное движение рекомендуют повторять по 3 раза, на проблемных участках — 4–5. Эффективнее всего делать Асахи каждый день в одно и то же время.

Базовое движение

Прижмите пальцы обеих рук чуть ниже висков, ближе к верхнему краю ушей (рис. 1). Слегка надавливая проведите кончиками пальцев вниз к ключицам (рис. 2). Этим движением мы активизируем отток лимфы. Повторите его 3 раза в начале Асахи и им же заканчивайте каждое последующее массажное движение.

Зона вокруг глаз

  • Подушечками средних пальцев надавите у внешних уголков глаз, аккуратно проведите по нижнему веку к внутренним уголкам, сохраняя нажим.
  • Сделайте небольшую паузу и продвигайтесь пальцами вверх, проводя дугу под бровями, и вернитесь к внешним уголкам глаз (рис. 1).
  • От внешних уголков снова проведите пальцами к внутренним.

Лоб

  • Прижмите подушечки указательного, среднего и безымянного пальцев к центру лба (рис. 1).
  • Зигзагообразными движениями продвигайтесь от центра лба к височным областям.

Зона вокруг губ

На этой части массажа нужно повторить каждый этап 3–4 раза, а после выполнить базовое движение:

  • Надавите подушечками трех пальцев на центр подбородка и проведите полукруги к верхней губе (рис. 1).
  • Надавите подушечками средних пальцев около крыльев носа и проведите полукруги к спинке носа и обратно (рис. 2).
  • Проведите от спинки носа к щекам и обратно (рис. 3).

Носогубные складки

  • Надавите тремя пальцами на центр подбородка, как в начале предыдущего движения.
  • Продвигайте руки к внутренним уголкам глаз, огибая губы (рис. 1). Сохраняйте нажим.
  • От уголков глаз проведите к вискам (рис. 2).

Овал лица

  • Левой ладонью надавите на челюсть с левой стороны.
  • Правой рукой продвигайтесь от правого внешнего края челюсти к точке чуть ниже внутреннего уголка глаза (рис. 1).
  • От внешнего уголка глаза продвигайтесь к виску и выполните базовое движение только одной рукой с правой стороны (рис. 2).

  • Надавите правой рукой на челюсть справа, а левой рукой и повторите комплекс на левой стороне лица.

Щеки

  • Надавите тремя пальцами по двум сторонам от носа (рис. 1).
  • Проведите по скулам в сторону висков (рис. 2).
  • Сведите запястья, ладони разведите врозь (рис. 1).
  • Прижмите подушечки ладоней к подбородку и губам, приподнимая щеки (рис. 2).
  • Продвигайтесь подушечками ладоней по линии скул к ушам (рис. 3).

Подбородок

  • Положение рук такое же, как в начале предыдущего движения.
  • Уприте подушечки ладоней в подбородок, слегка наклонив голову (рис. 1).
  • Проведите подушечками ладоней по нижней челюсти к мочкам ушей (рис. 2).

А-зона

  • Большие пальцы находятся под подбородком, остальные сложены домиком у спинки носа.
  • Оставляя большие пальцы на месте, проведите остальными от носа к вискам, немного натягивая кожу (рис. 2).

Эффективность

Очень важно следить за техникой выполнения массажа, для этого строго следуйте инструкции и следите за своими ощущениями. Эффект от правильно выполненного и регулярного массажа не заставит себя ждать, ведь недаром его называют «Массаж лица минус 10 лет».

Делали ли вы когда-нибудь массаж лица или лимфодренаж, а может быть, вы уже освоили технику Асахи? Поделитесь впечатлениями в комментариях.

Иллюстратор Marat Nugumanov специально для AdMe.ru

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3 Комментарии
  • 15 августа 2018
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