Японский массаж лица избавит от морщин и отеков за 5 минут в день (Его делает Наталья Водянова)

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Японский массаж Асахи популярен во всем мире. Воздействуя на зоны расположения лимфатических узлов, он избавляет от отеков и некоторых возрастных изменений на лице. Видео с этой методикой набрало уже более 8 млн просмотров, и даже такие модели с мировым именем, как Наталья Водянова, не скрывают, что используют элементы такого массажа в своем ежедневном уходе за лицом.

AdMe.ru подготовил для вас инструкцию по массажу лица Асахи, который уже через пару недель заметно разгладит морщинки и избавит вас от мешков под глазами.

Правила выполнения

Массаж противопоказано делать при заболеваниях лимфатической системы, при высыпаниях и повреждениях на коже, а также при простуде и гриппе.

Перед началом процедуры очистите лицо, руки лучше обработать антисептиком. Для сокращения трения с кожей используйте натуральное масло или крем.

Во время массажных движений вы должны ощущать давление пальцев, но не испытывать при этом дискомфорта. Возле ушей, под челюстью, на шее (там, где находятся лимфатические узлы) давление нужно ослабить.

Каждое массажное движение рекомендуют повторять по 3 раза, на проблемных участках — 4–5. Эффективнее всего делать Асахи каждый день в одно и то же время.

Базовое движение

Прижмите пальцы обеих рук чуть ниже висков, ближе к верхнему краю ушей (рис. 1). Слегка надавливая проведите кончиками пальцев вниз к ключицам (рис. 2). Этим движением мы активизируем отток лимфы. Повторите его 3 раза в начале Асахи и им же заканчивайте каждое последующее массажное движение.

Зона вокруг глаз

Подушечками средних пальцев надавите у внешних уголков глаз, аккуратно проведите по нижнему веку к внутренним уголкам, сохраняя нажим.

Сделайте небольшую паузу и продвигайтесь пальцами вверх, проводя дугу под бровями, и вернитесь к внешним уголкам глаз (рис. 1).

От внешних уголков снова проведите пальцами к внутренним.

Лоб

Прижмите подушечки указательного, среднего и безымянного пальцев к центру лба (рис. 1).

Зигзагообразными движениями продвигайтесь от центра лба к височным областям.

Зона вокруг губ

На этой части массажа нужно повторить каждый этап 3–4 раза, а после выполнить базовое движение: Надавите подушечками трех пальцев на центр подбородка и проведите полукруги к верхней губе (рис. 1).

Надавите подушечками средних пальцев около крыльев носа и проведите полукруги к спинке носа и обратно (рис. 2).

Проведите от спинки носа к щекам и обратно (рис. 3).

Носогубные складки

Надавите тремя пальцами на центр подбородка, как в начале предыдущего движения.

Продвигайте руки к внутренним уголкам глаз, огибая губы (рис. 1). Сохраняйте нажим.

От уголков глаз проведите к вискам (рис. 2).

Овал лица

Левой ладонью надавите на челюсть с левой стороны.

Правой рукой продвигайтесь от правого внешнего края челюсти к точке чуть ниже внутреннего уголка глаза (рис. 1).

От внешнего уголка глаза продвигайтесь к виску и выполните базовое движение только одной рукой с правой стороны (рис. 2).

Надавите правой рукой на челюсть справа, а левой рукой и повторите комплекс на левой стороне лица.

Щеки

Надавите тремя пальцами по двум сторонам от носа (рис. 1).

Проведите по скулам в сторону висков (рис. 2).

Сведите запястья, ладони разведите врозь (рис. 1).

Прижмите подушечки ладоней к подбородку и губам, приподнимая щеки (рис. 2).

Продвигайтесь подушечками ладоней по линии скул к ушам (рис. 3).

Подбородок

Положение рук такое же, как в начале предыдущего движения.

Уприте подушечки ладоней в подбородок, слегка наклонив голову (рис. 1).

Проведите подушечками ладоней по нижней челюсти к мочкам ушей (рис. 2).

А-зона

Большие пальцы находятся под подбородком, остальные сложены домиком у спинки носа.

Оставляя большие пальцы на месте, проведите остальными от носа к вискам, немного натягивая кожу (рис. 2).

Эффективность

Очень важно следить за техникой выполнения массажа, для этого строго следуйте инструкции и следите за своими ощущениями. Эффект от правильно выполненного и регулярного массажа не заставит себя ждать, ведь недаром его называют «Массаж лица минус 10 лет».

Делали ли вы когда-нибудь массаж лица или лимфодренаж, а может быть, вы уже освоили технику Асахи? Поделитесь впечатлениями в комментариях.