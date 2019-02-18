Врач-ортодонт ответила на все вопросы о брекетах, которые не давали нам покоя

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Всем привет! Меня зовут Анна Лаптева, я ортодонт и за последние 8 лет помогла обрести красивую улыбку тысяче людей. Мне часто задают одни и те же вопросы о лечении зубов при помощи брекетов, и я понимаю, что в обществе все еще бытует много мифов и предубеждений: якобы брекеты портят зубы, с ними невыносимо тяжело живется и вообще их ставят исключительно детям и подросткам.

Специально для AdMe.ru я решила ответить на самые распространенные вопросы, которые мне задают на первичных консультациях, и развеять опасения и мифы. Статья не заменит консультацию специалиста и не является научной, а носит ознакомительный характер.

1. Можно ли установить брекеты только на одну челюсть?

На первый взгляд установка брекетов только на проблемную зону кажется экономичным вариантом. Но это решение может обречь все лечение на провал, а деньги и время пустить на ветер. Почему? Между верхней и нижней челюстями существует тесная взаимосвязь: смещение одной влечет за собой перемещение зубного ряда другой. Брекет-система ставится не просто для того, чтобы подровнять несколько кривых зубов. Она меняет положение челюстей, создавая функционально правильный прикус. Верхние и нижние зубы должны смыкаться, как шестеренки в часах. Установка брекетов только на проблемный зубной ряд малоэффективна. Устройство будет давить на кривой зуб, толкая его в правильную позицию. А зубы на противоположной челюсти будут пытаться вернуть все в прежнее положение. Поэтому одночелюстное лечение может обернуться крахом, а ваш прикус — вернуться к добрекетному состоянию. В некоторых ситуациях частичная установка брекетов допустима, но должно соблюдаться главное условие — наличие правильного прикуса и симметрия челюстей.

2. Правда ли, что брекеты портят зубы?

Это не так: брекеты не портят зубы и никак им не навредят, если тщательно ухаживать за полостью рта и вовремя посещать своего доктора. Разберем популярные заблуждения. Миф № 1: Под брекетами портятся зубы Под брекетами с зубами ничего не происходит (это можно увидеть после снятия), а вот вокруг брекетов легко скапливаются остатки пищи. Если их тщательно не вычищать, они разлагаются и провоцируют кариес, и происходит это очень быстро. Приходится в срочном порядке останавливать лечение и снимать брекеты, если пациент не желает следить за гигиеной. Миф № 2: При снятии брекетов скалывается эмаль Это неправда: после снятия брекетов эмаль зубов в полном порядке. Брекеты крепятся на специальный клей, и при снятии часть клея остается на поверхности зуба. Эти остатки легко снимаются бором, поверхность зуба полируется. Миф № 3: Зубы шатаются и выпадают Конечно, не может быть и речи о том, что после грамотного лечения брекетами зубы станут выпадать. Подвижность зубов при лечении действительно усиливается (это естественно, ведь зубам пришлось хорошенько подвинуться), но брекеты удерживают их в нужном положении. После снятия брекетов на зубы устанавливают ретейнеры — проволочную конструкцию в форме дуги, которую прикрепляют позади зубного ряда. Также существуют съемные ретейнеры (капы и пластинки) для ночного ношения, и в идеале лучше комбинировать обе системы. Ретейнеры и капы необходимы для того, чтобы укрепить связочный аппарат и костную ткань, фиксирующую зуб в нужной позиции. В противном случае зубы могут снова «расползтись», поэтому крайне важно тщательно соблюдать все рекомендации ортодонта.

3. Как найти хорошего ортодонта?

К поискам специалиста стоит отнестись серьезно, ведь вам предстоит периодически посещать кабинет врача на протяжении 1,5–2 лет. Есть несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание при выборе доктора. Полнота сбора диагностических данных. Чтобы объективно оценить ситуацию и составить план лечения, врач должен как минимум снять слепки, провести расчеты на моделях, изучить ортопантомограмму, сделать внутриротовые фотографии. Некоторые врачи ставят брекеты буквально «на глазок», не проводя предварительных обследований. Я к такой практике отношусь крайне скептически.

Чтобы объективно оценить ситуацию и составить план лечения, врач должен как минимум снять слепки, провести расчеты на моделях, изучить ортопантомограмму, сделать внутриротовые фотографии. Некоторые врачи ставят брекеты буквально «на глазок», не проводя предварительных обследований. Я к такой практике отношусь крайне скептически. Портфолио и отзывы. Если врач ведет страницу в социальной сети, то хорошим признаком будет большое количество фотографий до и после лечения. Не доверяйте текстовым отзывам на сайте врача: такие отзывы обычно сами врачи и пишут. Чуть больше доверия к отзывам в интернете в независимых источниках, но и среди них есть заказные. Обращайте внимание на негативные отзывы: они точно заказными не являются. Но негатив найдется на любого врача, даже на лучшего в отрасли.

Если врач ведет страницу в социальной сети, то хорошим признаком будет большое количество фотографий до и после лечения. Не доверяйте текстовым отзывам на сайте врача: такие отзывы обычно сами врачи и пишут. Чуть больше доверия к отзывам в интернете в независимых источниках, но и среди них есть заказные. Обращайте внимание на негативные отзывы: они точно заказными не являются. Но негатив найдется на любого врача, даже на лучшего в отрасли. Сертификаты и дипломы. Они говорят о том, что ваш врач развивается вместе с индустрией, а не работает по старым схемам. Также обращайте внимание на значимость сертификатов.

Они говорят о том, что ваш врач развивается вместе с индустрией, а не работает по старым схемам. Также обращайте внимание на значимость сертификатов. Плотность графика. Если врач работает на потоке (прием по 10–15 минут), цена будет ниже, но думать в таких условиях врач физически не успевает. А думать в ортодонтии нужно.

4. Есть ли ограничения по возрасту для установки брекетов?

В ортодонтии возрастные рамки давно стерлись. Сегодня возраст — не препятствие для установки брекет-системы. И в 15, и в 30, и в 45 лет брекеты заточены на решение проблем прикуса. У взрослых пациентов исправление прикуса осуществляется немного иначе, но это тонкости работы ортодонта и на конечном результате практически не сказывается. Довольно часто люди теряют зубы не только из-за кариеса, но и из-за неправильного прикуса: неравномерно распределенная нагрузка на зубы приводит к убыли костной ткани и стираемости. Таким образом, установка брекетов не просто решает эстетические вопросы, но и буквально помогает спасти зубной ряд и сохранить его в здоровом виде на долгие годы.

5. Боюсь установки брекетов, потому что придется питаться одними пюрешками. Это правда?

Поразительно, но многие люди не решаются на установку брекетов вовсе не из-за эстетических перемен, особенностей ухода или даже цены. Изменения в питании — вот сдерживающий фактор для некоторых пациентов. Люди убеждены, что им придется лишиться всех прелестей гастрономии и навсегда отказаться от вкусняшек. Безусловно, диета при ношении брекетов есть. Но она не настолько мучительна, как может показаться. Следует ограничить употребление лишь некоторых продуктов или вовсе исключить их из рациона. К примеру, это сложная для жевания еда: сухари, орехи, сушки, грильяж, семечки, твердые овощи и фрукты (если их предварительно не измельчить). В этот же список входят конфеты, карамель, нуга, сдобная выпечка, кукурузные хлопья и палочки, чипсы, воздушный рис, жвачка. В чем угроза? Липкие продукты приклеиваются к брекетам, забиваются в труднодоступные места полости рта и провоцируют размножение бактерий. Также стоит ограничить употребление пигментированных напитков, если вы носите керамические брекеты (кофе, вина, яркие ягоды и так далее), и не создавать перепадов температур во время еды (брекеты могут отклеиться). Получается, что ограничения преимущественно касаются вредных продуктов, которые не представляют питательной ценности для организма, поэтому такую «диету» можно с легкостью перенести ради красивой и здоровой улыбки.

6. Можно ли лечить зубы в брекетах?

Безусловно можно. В случае необходимости брекет снимается с больного зуба, производится лечение, а затем брекет заново приклеивается на место. И все-таки важно тщательно следить за гигиеной полости рта, чтобы не приходилось прибегать к таким маневрам.

7. Правильный прикус — это только эстетика? Что будет, если не исправлять прикус?

Неправильный прикус — это не просто косметический дефект, а потенциальная угроза для организма. Неравномерное распределение жевательной нагрузки приводит к разрушению эмали, расшатыванию и потере зубов, воспалению десен. В будущем это может обернуться целым букетом заболеваний, начиная от кариеса и пульпита и заканчивая гингивитом и пародонтитом. Другие возможные неприятности — лицевая асимметрия и треск сустава при разговоре или во время приема пищи. В отдельных случаях, когда одна из челюстей сильно выступает вперед, нарушается сцепление зубов, из-за чего обычный прием пищи превращается в мучение, потому что еду невозможно ни откусить, ни пережевать. В этом случае чаще всего показана челюстно-лицевая операция, в ходе которой корректируется прикус и восстанавливается его функциональность. Проблема с прикусом не существует сама по себе. Наряду с ней имеются дефекты в различных отделах позвоночника. Дело в том, что нарушение прикуса негативно влияет на работу жевательных мышц: они перераспределяют нагрузку на соседние мышцы, происходит изменение положения головы относительно позвоночника, меняется осанка. Организм пытается компенсировать возникший дисбаланс с помощью мышц, чтобы скелет находился в равновесии. В результате может потребоваться вмешательство не только ортодонта, но и остеопата, который поможет исправить осанку. Таким образом, неправильный прикус таит в себе гораздо больше опасностей, чем искривленные зубы, и чем быстрее вы займетесь здоровьем зубов, тем выше вероятность того, что вышеперечисленные неприятности минуют вас в будущем.

Помогла ли эта статья изменить ваше отношение к брекетам?