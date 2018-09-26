Врач-офтальмолог ответил на 7 самых важных вопросов о зрении

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Всем привет! Меня зовут Людмила Панюшкина, я практикующий врач-офтальмолог, а еще веду свой блог о здоровье глаз. В своей работе я часто сталкиваюсь с мифами и предрассудками: кто-то все еще верит, что черника помогает при глазных болезнях, а кто-то уверен, что зрение ухудшается от очков.

Специально для AdMe.ru я отвечу на самые распространенные вопросы и подскажу, как сохранить здоровье глаз надолго. Статья не заменит консультацию специалиста и не является научной, а носит ознакомительный характер.

1. Вредно ли излучение экранов для глаз?

Трудно представить современную жизнь без компьютеров и мобильных телефонов. Естественно, многих волнует вопрос: «А так ли вредны гаджеты для здоровья глаз?» Те, кто вынужден длительное время работать за компьютером, часто жалуются на усталость и покраснение глаз, ощущение песка в глазах. Удивлю вас, но излучение от экрана здесь ни при чем. Всему виной непрерывная работа на близком расстоянии от объекта (компьютер, документы, книга, телефон), которая сопровождается редким морганием и, как следствие, развитием сухости глаз. Проблема решается соблюдением зрительного режима и закапыванием слезозаменителей (увлажняющих капель). Производители компьютерных очков (их еще называют блю-блокеры) в качестве основного аргумента при продвижении своей продукции используют исследования о вредном воздействии синего излучения от экранов на сетчатку глаза. Синий свет, по мнению некоторых ученых, может вызывать необратимые изменения в сетчатке и способствовать снижению зрения. Но дело в том, что эти исследования проводились либо на животных, либо это были экспериментальные исследования клеток сетчатки в пробирке. Более того, эксперименты проводятся, как правило, в экстремальных условиях (высокие дозы излучения), которые нам и в голову не придет воспроизводить в жизни. Влияние солнечного излучения на человеческий глаз также изучалось в экстремальных условиях с людьми, которые проводили много времени на открытом воздухе и редко пользовались солнцезащитными очками. Однако солнечный свет гораздо ярче любого света, используемого в помещениях, а воздействие синего излучения от экранов компьютеров значительно меньше, чем суммарный эффект от пребывания на солнце. Таким образом, на данный момент нет исследований, уверенно подтверждающих, что длительное воздействие синего излучения от экранов цифровых устройств может вызвать необратимые изменения в сетчатке человеческого глаза. Потенциально синее излучение может быть опасным для сетчатки, но пока мы не знаем, какие дозы или какая продолжительность его воздействия может привести к необратимым изменениям. Пока все исследования в этой области больше похожи на рекламу и не должны восприниматься как руководство к действию. Помните, что очки, блокирующие синее излучение, не относятся к категории медицинских изделий, а значит, не требуют одобрения FDA — самого строгого и беспристрастного органа по контролю за качеством и безопасностью лекарств и медицинских технологий. Носить их или нет — решать вам. Важно также помнить, что синий свет играет важнейшую роль в регуляции циклов «сон-бодрствование», и длительное ношение блю-блокеров может привести к сонливости в дневное время. А вот вечером (примерно за 2 часа до сна) рекомендуется исключить использование гаджетов или использовать специальные фильтры / программы, блокирующие синее излучение. Как вы понимаете, это важно не для здоровья глаз, а для крепкого полноценного сна.

2. Я много работаю за компьютером, и глаза устают. Как быть?

Как мы уже разобрались, жалобы на усталость, дискомфорт, красноту и сухость в глазах возникают не из-за излучения мониторов, а из-за неправильно организованного рабочего места и редкого моргания. Как предотвратить появление неприятных симптомов? Это гораздо проще, чем кажется: 1. Соблюдайте зрительный режим. Например, можно пользоваться правилом «20—20—20»: каждые 20 минут смотрите в течение 20 секунд на предметы, находящиеся на удалении 20 футов (около 6 м) от вас.

2. Убедитесь, что диоптрии в ваших очках подходят для работы за компьютером (после 40–45 лет очки для дали и очки для работы за компьютером будут разные).

3. Используйте увлажняющие капли при сухости глаз.

4. При организации рабочего места соблюдайте следующие нормы: Экран должен находиться от глаз на расстоянии примерно 50–60 см, желательно на 20 см ниже уровня глаз.

Высота стула должна быть отрегулирована так, чтобы стопы полностью располагались на полу. Не забывайте подстраивать стул под ребенка, если компьютер находится в общем пользовании со взрослыми.

Отверните компьютер от других источников света, чтобы минимизировать блики на экране.

Уменьшите освещение или используйте антибликовые экраны.

3. Детская близорукость появляется из-за гаджетов?

Многие родители считают телевизор главным виновником развития близорукости у детей. Давайте разберемся, так ли это на самом деле. Большинство детей рождаются с дальнозоркостью (то есть имеют небольшой плюс). По мере взросления ребенка глазное яблоко вытягивается, удлиняется, и дальнозоркость исправляется без всякой коррекции. Если глаз растет слишком интенсивно, появляется близорукость. В этом случае для того, чтобы видеть хорошо, ребенку требуются минусовые очки. Причины появления близорукости до сих пор полностью не известны. Основная роль отводится наследственности и внешним экологическим факторам. Среди последних наиболее изучено защитное воздействие солнечного света на риск возникновения близорукости. По данным нескольких крупных исследований, прогулки на свежем воздухе могут уменьшить вероятность возникновения и прогрессирования близорукости. А что с нагрузкой на близком расстоянии, которая долгое время рассматривалась как основной фактор, провоцирующий близорукость? Современные исследования не находят подтверждения этой теории. Подростки, которые смотрят телевизор или проводят много времени за компьютером, имеют большие шансы на возникновение или прогрессирование близорукости потому, что лишают себя солнечного света и не проводят время на улице, а вовсе не из-за гаджетов. Несмотря на опасения родителей относительно «зависания» детей перед экранами, офтальмолог вряд ли должен ограничивать это время. Необходимо смещать фокус внимания родителей с гаджетов на организацию досуга детей вне дома, на свежем воздухе. Рекомендации по ограничению экранного времени больше важны не для сохранения зрения, а для нормального развития нервной системы ребенка. Американская академия педиатрии рекомендует для детей до 2 лет полный отказ от просмотра телевизора и использование гаджетов очень непродолжительное время. В более старшем возрасте необходимо ограничить общее время просмотра телепередач до 1–2 часов в день, а детям в возрасте 2–5 лет рекомендуется использовать гаджеты не более 1 часа в день.

4. Обязательны ли солнцезащитные очки?

И взрослые, и дети независимо от типа кожи имеют высокую вероятность навредить глазам избыточным воздействием УФ-излучения. Важно помнить: вред от УФ-излучения накопительный, он аккумулируется на протяжении всей жизни. Люди со светлым цветом радужки (голубой, зеленый) имеют более высокий риск развития онкологических заболеваний, таких как меланома радужки или увеальная меланома. УФ-излучение не блокируется туманом или облаками. Самое большое количество УФ-излучения вы рискуете получить в середине дня, на больших высотах и когда свет отражается от воды или снега. Поэтому важно выбрать хорошие солнцезащитные очки и себе, и своим детям. Солнцезащитные очки должны блокировать 100 % вредного излучения. Отдавайте предпочтение линзам с пометкой UV 400 и помните: интенсивность окраски линз не влияет на этот параметр, одинаково хорошо могут защищать очки и с темными, и со светлыми стеклами. Также очки различаются по светопропусканию. Есть 5 категорий фильтров. Они обозначаются цифрами от 0 до 4 (обычно цифра указывается на внутренней поверхности линзы рядом со знаком СЕ). Фильтр с пометкой «0» пропускает от 80 до 100 % света, с пометкой «4» — от 3 до 8 %. В городе, например для вождения автомобиля, достаточно 1-й или 2-й категории фильтра, для поездки на море или в горы — 3-й или 4-й. Еще один немаловажный нюанс: лучше быть совсем без очков, чем в темных очках без должной УФ-защиты. На ярком солнце наши зрачки рефлекторно уменьшаются в диаметре, ограничивая вредное воздействие УФ-излучения на хрусталик и сетчатку. Если вы находитесь на солнце в темных очках без УФ-фильтра, зрачок будет оставаться широким — так еще больше вредного излучения проникнет в глаз. Если вы сомневаетесь в качестве солнцезащитных очков, лучше воздержитесь от покупки.

5. Правда, что черника и морковь улучшают зрение?

Фрукты, овощи и содержащиеся в них витамины необходимы организму человека, но польза некоторых из них явно переоценена: так, например, сложился миф о том, что черника и морковь благотворно влияют на зрение. В чернике действительно содержатся витамины и микроэлементы. Но это не значит, что ее появление в вашем рационе защитит вас от проблем с глазами. Не существует ни одного исследования, которое могло бы подтвердить факт пользы этой ягоды для зрения человека. Примерно та же ситуация и с морковью. Вообще глазные заболевания редко связаны с недостатком витаминов, да и обычный рацион вполне удовлетворяет потребности глаз в витаминах. Поэтому гораздо эффективнее при проблемах с глазами обратиться к окулисту, а не налегать на овощи, фрукты и ягоды, надеясь на волшебное исцеление.

6. Правда, что нерожавшим женщинам нельзя проводить процедуру лазерной коррекции зрения? Какие существуют факторы риска?

Это миф. Лазерная коррекция — достаточно безопасная процедура, риски при ее проведении минимальны. Перед операцией проводится тщательное обследование: анализируют параметры глаза (диоптрии, толщину и топографию роговицы, состояние сетчатки и зрительного нерва и так далее), исключают воспалительные заболевания и патологию роговицы, которая может неблагоприятно сказаться на результате коррекции. Чтобы правильно рассчитать параметры лазерного воздействия, необходимо убедиться, что близорукость не прогрессирует, а тот минус, который мы измеряем в ходе предоперационного обследования, является истинным и не изменится спустя несколько дней или месяцев. И тут мы плавно подходим к беременности и родам. Дело в том, что на фоне гормональных изменений у беременной и кормящей женщины роговица может незначительно отекать, что будет приводить к увеличению минуса. Это явление временное и проходит после родов или завершения лактации. Именно поэтому никто не станет делать вам лазерную коррекцию во время беременности, так как легко ошибиться с расчетами и получить перекоррекцию. В любое другое время при стабильной близорукости и отсутствии других противопоказаний можете смело решаться на операцию. Отсутствие у вас ребенка или его планирование не должно являться преградой на пути к хорошему зрению.

7. Если носить очки, то зрение ухудшится?

Все как раз наоборот. Если зрение несовершенно и не удается сфокусировать изображение на сетчатку глаза, мы видим окружающий мир нечетко. Так случается при близорукости, дальнозоркости и астигматизме. На помощь приходят очки или контактные линзы, которые смещают фокус на сетчатку и возвращают нам четкое зрение. Нет никакого смысла бояться очков. Правильно подобранные очки не могут навредить вашим глазам. Особенно важна адекватная коррекция у детей. Зрение — навык приобретаемый. Как малыш постепенно учится ходить, так же он обучается и видеть. Необходимым условием для развития зрительного аппарата является поступление в головной мозг четкой картинки от сетчатки глаза. Если этого не происходит (в силу несовершенства зрения), то головной мозг получает искаженную информацию и попросту привыкает видеть плохо — развивается «ленивый глаз». Если вовремя не провести адекватную коррекцию, во взрослом возрасте уже никакие очки не позволят прочитать нижние строчки в таблице, может развиться косоглазие. Многие считают, что при небольшом «минусе» очки необязательны. На самом деле далеко не всегда есть прямая зависимость между величиной «минуса» и зрением без коррекции. Часто пациенты даже не догадываются, как плохо они видят, потому что привыкают к такому зрению. Головная боль, тяжелое ощущение в глазах, нарушения фокусировки могут исчезнуть после подбора правильных очков.

Общие рекомендации по сохранению здоровья глаз

Если вы дочитали статью до конца, то, возможно, уже догадываетесь, что здесь не будет советов про чернику, зрительную гимнастику, ограничение времени, проводимого у экранов, и прочих подобных вещей. Здоровье глаз в первую очередь зависит от вашего общего здоровья и образа жизни. Если мы говорим о детском зрении, то для того, чтобы оно правильно развивалось, важно помнить о необходимости полноценной коррекции (очки или линзы), длительных прогулках и регулярном наблюдении у офтальмолога. Согласно рекомендациям Американской академии педиатрии, первый осмотр у офтальмолога должен состояться до 6 месяцев. Это позволяет исключить серьезную патологию, которая может помешать нормальному развитию зрительного аппарата, например врожденную катаракту, глаукому, помутнение роговицы и так далее. Наблюдение у врача должно осуществляться ежегодно в возрасте от 1 года до 3 лет. Его цель — выявление состояний, которые могут повлечь за собой развитие «ленивого глаза» (высокая дальнозоркость и миопия, астигматизм, косоглазие). Проверку зрения по таблице рекомендуют проводить с 3 или 4 лет и далее в 5, 6, 8, 10, 12 и 15 лет. Основные причины ухудшения зрения у взрослых — это сахарный диабет, катаракта, глаукома и возрастная дистрофия сетчатки. Поэтому важно регулярное наблюдение у офтальмолога: в возрасте 40–54 лет: каждые 2–4 года.

в возрасте 55–64 лет: каждые 1–3 года.

в возрасте 65 лет и старше: каждые 1–2 года. Не забывайте пользоваться солнцезащитными очками, разнообразно питаться, контролировать артериальное давление и уровень глюкозы в крови, следить за весом. Бросайте курить и полюбите физическую активность. Все это гораздо лучше БАДов и чудодейственных методик поможет вам как можно дольше хорошо видеть. Будьте здоровы!