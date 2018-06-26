Уловки на этикетках продуктов, из-за которых мы делаем неправильный выбор

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На прилавках магазинов нас встречает обилие продуктов с самыми разными составами. Часто производители вводят нас в заблуждение различными надписями на упаковках: «эко», «органик», «без ГМО» и так далее. Как разобраться во всех этих приписках, мы расскажем в данной статье.

Сегодня AdMe.ru собрал для вас самые популярные надписи, которые встречаются на этикетках и упаковках, и расскажет, стоит ли им доверять.

«Эко», «био», «100 % натуральный»

Самая распространенная и, пожалуй, самая выгодная для производителей надпись в последнее время, когда экологичные вещи становятся все популярнее. Надписи «био», «органик», «100 % натуральный» часто обходятся нашему кошельку дороже, чем следует. При этом подобная маркировка не дает гарантий, что продукт или вещь окажется безопасной, так как большая часть таких надписей не регулируется законом.

«Обезжиренный», «диетический»

Такие продукты, скорее всего, окажутся бесполезными, а в некоторых случаях будут даже гораздо вреднее, чем привычная альтернатива. К примеру, производители обезжиренных творожков или йогуртов зачастую добавляют различные усилители вкуса, стабилизаторы, чтобы привычный продукт имел приятный вкус и сохранял свою текстуру.

«Без сахара»

Здесь та же история, что и с обезжиренными продуктами: под надписью «без сахара» может скрываться еще больший вред. В состав большинства газировок с содержанием сахара 0 % входит подсластитель аспартам, и вред от такого продукта будет больше, чем от аналогичного напитка с сахаром в составе. Исследования утверждают, что он может вызывать головные боли и даже депрессию.

«Фермерский продукт»

Чаще всего такая надпись на упаковке не означает ровным счетом ничего и не имеет никакого отношения к фермерству. Просто так сложилось, что человек намного вероятнее купит продукт с такой надписью, чем без нее, и этим очень умело пользуются маркетологи.

«Содержит клетчатку»

Такая надпись не сделает продукт полезным, если весь остальной состав не несет в себе ничего хорошего. Представьте себе булочку из муки высшего сорта с начинкой из джема: вред белой муки и сахара перекроет все полезные свойства клетчатки, которую туда добавят.

«Без холестерина»

Эту надпись производители часто наносят на упаковки продуктов, в которых холестерин не может содержаться в принципе. Часто такую строчку можно увидеть на этикетке растительного масла, а ведь известно, что холестерин может содержаться только в продуктах животного происхождения.

«Без ГМО»

Покупая такой продукт, немало людей думают, что в их корзине оказывается нечто здоровое. Все страхи вокруг ГМО сильно преувеличены, ведь за многие годы применения генных модификаций не было обнаружено неблагоприятных последствий употребления генно-модифицированных продуктов. Несмотря на это, надпись «без ГМО» успешно справляется с повышением продаж.

«Обогащен витаминами»

Пользы от витаминов, добавленных в продукты, будет минимум, если таковая вообще будет. Такие витамины были добыты из другого сырья или синтезированы искусственно. Поэтому разумнее съесть продукт, в котором витамины содержатся изначально: так их усвоение произойдет легче и с пользой.

«Детские» продукты

«Детское печенье», «детские творожки», «детские сосиски» — бытует мнение, что такой продукт точно должен быть полезным и натуральным. Но не стоит обращать внимание на название — вместо этого тщательно проверяйте состав. Иногда такое даже взрослый есть не захочет.

Манипулирующие названия

Фразы «по маминому рецепту», «как у бабушки» звучат хорошо. Именно на такие уловки мы незаметно попадаемся, хотя, как правило, о бесполезных, а в некоторых случаях и вредных компонентах, которые были добавлены в продукт, ни одна бабушка не слышала.