Ученые объяснили, почему кожа на лице начинает обвисать раньше времени, и заодно рассказали, как с этим бороться

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

С возрастом кожа лица теряет свою эластичность, мышцы лица атрофируются, появляются классические симптомы старения: обвисшие щеки и подбородок. Картинка получается совсем непривлекательная, ведь нечеткий овал лица выдает прожитые годы, как ничто другое. Кажется, выход один: со всех ног бежать к пластическому хирургу. Однако не все так страшно. С этой проблемой можно бороться и в домашних условиях, не прибегая к подтяжкам и дорогостоящим процедурам.

Сегодня AdMe.ru расскажет вам о лучших способах, которыми можно скорректировать обвисшие щеки.

Почему у вас появились брылы?

1. Вы постоянно зависаете в телефоне

Если вы часто пользуетесь смартфоном или планшетом, следите за всеми новостями в Instagram и переписываетесь с друзьями, то высока вероятность, что однажды из зеркала на вас взглянет smartphone face (лицо типичного пользователя смартфонов). Чрезмерное увлечение мобильной техникой приводит к тому, что пользователи застывают над экраном гаджета с опущенной головой. По словам пластического хирурга Мервина Паттерсона, постоянное зависание в телефоне приводит к ужасающей комбинации: нечеткий овал лица, отвисающий подбородок и морщины.

2. Вы отказались от жирной пищи. Совсем

Люди, которые следят за своим здоровьем, часто отказываются от употребления жирной и жареной пищи, и это классно. Однако полный отказ от продуктов, содержащих жир, плохо сказывается на состоянии кожи. Некоторые жирные кислоты (омега-3 и омега-6) сохраняют эластичность клеточной мембраны, участвуют в поддержании высокого иммунитета и, согласно некоторым исследованиям, снижают риск заболеть раком.

3. У вас нарушен баланс гормонов

Одна из главных причин потери кожей упругости — недостаток эстрогена. Эти женские гормоны стимулируют клетки-фибробласты к производству эластина и коллагена. В результате женщины с низким уровнем гормона эстрогена больше других страдают от дряблости кожи и ранних морщин.

4. Едите слишком много сладкого

Про вред сахара написаны целые книги, но, оказывается, его избыточное потребление негативно воздействует и на упругость кожи и запускает процессы старения. Согласно одной из популярных теорий, непереваренные молекулы сахара способны угнетать коллаген и эластин в коже. Чем больше сахара, тем более дряблой становится кожа.

5. Вы обожаете загорать и проводите слишком много времени под палящим солнцем

Ультрафиолет опасен для кожи, особенно та часть его излучения, которая называется UVA. Это излучение способно проникать к самым глубоким слоям кожи — к дерме. Почему это так страшно? Дерма на 70% состоит из коллагена, естественного каркаса лица, а UVA-лучи буквально уничтожают его.

6. Вы резко похудели

Неожиданная и резкая потеря веса негативно отражается на внешности. Возможно, жир ушел, но излишки кожи никуда не делись. Поэтому если вы планируете сесть на диету и наконец-то похудеть, то пусть этот процесс будет постепенным. Специалисты рекомендуют во время похудения уделять пристальное внимание коже лица: использовать укрепляющие кремы и выполнять специальные упражнения.

7. Возможно, у вас проблемы с зубами

Проблемные зубы мудрости или неправильный прикус напрямую влияют на состояние лицевых мышц. Специалисты Мичиганского университета даже провели специальное исследование, которое показало, что наличие неправильного прикуса отрицательно влияет на привлекательность лица. Перенапряжение мышц вследствие неправильного расположения зубов приводит к появлению брылей и заломов.

8. Вы очень мало спите

Недостаток сна может привести к тому, что черты лица поплывут вниз, а морщины станут более выраженными. К тому же ночью происходит восстановление кожи, а ингредиенты кремов действуют эффективнее, ведь во сне циркуляция крови улучшается. Однако во время отдыха организм теряет очень много влаги. Чтобы не допустить обезвоживания кожи, необходимо пользоваться увлажняющими средствами.

9. Вы фанат пробежек

По словам пластического хирурга доктора Джеральда Имбера, бег не лучшая идея для спортсменов старшего возраста. Сочетание неблагоприятных погодных факторов (солнце, ветер) и постоянной тряски приводит к тому, что лицо начинает терять упругость, а затем появляются брылы. Несомненно, бег — один из лучших способов похудеть, но быстрая потеря жира в сочетании с деформирующими нагрузками может стать причиной появления «бульдожьих щечек».

10. Вы часто переживаете и тревожитесь по пустякам

Внутренние переживания человека часто написаны на лице. Опущенные уголки губ и нахмуренные брови обязательно оставят след на лице. Со временем эта мимика станет привычной, и избавиться от нее будет нелегко. Кроме того, депрессивные состояния приводят к повышению уровня гормона кортизола, а от него напрямую зависит состояние кожи и волос.

11. Вы стали старше

Лицевые мышцы, которые отвечают за поддержку каркаса лица, прикреплены к костям черепа только с одной стороны. Все задумано здорово: именно с помощью этих мышц мы выражаем эмоции, но со временем они теряют свою эластичность, и на смену четкому овалу лица приходят те самые «бульдожьи щечки».

Как бороться с обвисшими щеками?

1. Косметика

Кремы и сыворотки с высоким содержанием ретинола и витамина С помогают коже вырабатывать естественный коллаген.

Гель с алоэ-вера и экстрактом перечной мяты улучшает кровообращение и стимулирует регенерацию клеток кожи.

Кремы с высоким SPF-фактором уменьшат негативное влияние солнца и замедлят процессы старения.

2. Контуринг

Декоративная косметика может скрыть нечеткий овал лица и подчеркнуть достоинства. Темный контур, нанесенный по линии подбородка, сделает эту зону более выраженной. Главное — правильно подобрать оттенок средства, чтобы ваши старания были не слишком заметными.

3. Правильное питание

Без сомнения, все, что мы едим, отражается на лице. Для сохранения упругости кожи диетологи рекомендуют употреблять продукты, способствующие выработке естественного коллагена: зеленые салаты, орехи, авокадо, спаржу и рыбу. Категорически запрещены продукты, которые задерживают влагу в организме, способствуя отекам. Отеки деформируют лицо, в результате чего образуется птоз мягких тканей.

4. Лимфодренажный массаж

Несмотря на грозное название, лимфодренажный массаж можно выполнять в домашних условиях. Перед началом процедуры рекомендуется провести легкий пилинг, используя средство, содержащее фруктовые кислоты. Затем нанести массажное масло и разогреть кожу, чтобы мышцы лучше поддавались воздействию. Лимфодренажный массаж выполняется по основным линиям лимфотока, которые вы можете увидеть на изображении выше. Он способствует выведению токсинов, избавлению от отечности и подтягивает кожу.

Бонус: упражнения для укрепления мышц

«Улыбка сфинкса». Попытайтесь улыбнуться только губами, чтобы мышцы глаз не были затронуты.

Попытайтесь улыбнуться только губами, чтобы мышцы глаз не были затронуты. «Лицо Будды». Расслабьтесь и сконцентрируйтесь на точке между бровей. Это позволит почувствовать свои мышцы и снять стресс.

Расслабьтесь и сконцентрируйтесь на точке между бровей. Это позволит почувствовать свои мышцы и снять стресс. «Пухлые щечки». Наполните щеки воздухом и перекатывайте его из одной щеки в другую.

Наполните щеки воздухом и перекатывайте его из одной щеки в другую. «Воздушный поцелуй». Вытяните губы и надавливайте на них пальцами, создавая сопротивление.

Вытяните губы и надавливайте на них пальцами, создавая сопротивление. «Рыбка». Втяните щеки между зубами так, чтобы лицо стало похоже на рыбку. Все упражнения необходимо повторять не менее 5 раз. Только постоянство и упорство принесут плоды в виде подтянутой кожи.