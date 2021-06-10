Тест: Сможете ли вы увидеть, что не так на этих 11 картинках?
Часто ли вас подводит память в самый неподходящий момент? Знакомая ситуация: вы опаздываете, собираетесь выйти из дома, и вдруг ключи, которые были под рукой секунду назад, таинственным образом исчезают. Могли ли они сами переместиться из одного места в другое? Согласитесь, этот вопрос возникает, даже когда дома нет никого, кроме вас. Из-за спешки и стресса мы часто не видим то, что у нас перед носом. Решение логических задач в картинках — один из способов натренировать мозг так, чтобы от вас не ускользала ни одна мелочь, и тем самым свести подобные казусы к минимуму.
AdMe.ru желает всем надолго сохранить молодость и остроту ума, поэтому предлагает новую порцию головоломок, над которыми придется хорошенько подумать. На каждой из картинок ниже есть одна ошибка. Как быстро вы ее обнаружите? Чтобы узнать правильный ответ, нажмите на изображение.
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Удалось ли вам найти все неточности? Как быстро вы справились? Поделитесь картинками с друзьями — пусть тоже поломают голову!