Тест: Сможете ли вы увидеть, что не так на этих 11 картинках?

Часто ли вас подводит память в самый неподходящий момент? Знакомая ситуация: вы опаздываете, собираетесь выйти из дома, и вдруг ключи, которые были под рукой секунду назад, таинственным образом исчезают. Могли ли они сами переместиться из одного места в другое? Согласитесь, этот вопрос возникает, даже когда дома нет никого, кроме вас. Из-за спешки и стресса мы часто не видим то, что у нас перед носом. Решение логических задач в картинках — один из способов натренировать мозг так, чтобы от вас не ускользала ни одна мелочь, и тем самым свести подобные казусы к минимуму.