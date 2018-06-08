Простые правила по уходу за кожей вокруг глаз, следуя которым вы легко добьетесь результата

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На нашей коже отражается все: вчерашний недосып, сегодняшняя усталость, скандал с шефом и выкуренные на нервах сигареты. Особенно чувствительной является область вокруг глаз. Она нежная и легко теряет эластичность. При этом является одной из самых активных в плане мимики: мы постоянно щуримся, моргаем, гримасничаем. Все это не проходит бесследно.

AdMe.ru собрал основные правила, которые необходимо учитывать, чтобы уход за кожей вокруг глаз приносил результаты.

1. Действуем «на опережение»

Золотой принцип «проще предотвратить, чем потом исправлять» никто не отменял. Стоит учитывать, что чем позже вы начнете уход, тем больше времени потребуется на видимые улучшения, а если начать в совсем зрелом возрасте, есть все шансы, что без косметолога уже будет не обойтись. Оптимальный возраст для начала ухода за кожей вокруг глаз — 20 лет. Примерно в это время девушки уже активно пользуются косметикой и нагрузка на область глаз увеличивается.

2. Важно ухаживать за кожей регулярно

Уход «от случая к случаю» результатов не принесет. Да и никакие средства, какими бы действенными они ни были, не покажут мгновенный результат. Поэтому уход должен быть постоянным. Вариант «минимум»: ежедневное нанесение крема на нужную область утром и вечером.

3. Не доверяйте уход одному средству

Если вас беспокоит какая-то определенная проблема, будь то круги под глазами или пигментные пятна, вы купите средство, которое будет направлено на решение только этой задачи. Оно не даст полноценного ухода и питания для вашей кожи, как и простой увлажняющий крем не уберет пятна или круги. Поэтому, если хотите ухаживать за кожей вокруг глаз правильно, подбирайте средства с учетом их действия.

4. Важно подобрать очки или линзы

Щурясь от солнца или пытаясь что-то рассмотреть из-за плохого зрения, вы создаете дополнительную нагрузку на кожу в области вокруг глаз. Это верный путь к ускоренному появлению морщин. Поэтому не стоит забывать про солнцезащитные очки летом и про подбор линз или очков при плохом зрении.

5. Ультрафиолет вреден для кожи

Отказ от защиты от ультрафиолета — ошибка, результатом которой могут стать круги под глазами. Поэтому летом все же лучше не пренебрегать хорошими солнечными очками или солнцезащитными кремами.

6. Важно обращать внимание на состав

Часто мы не задумываемся о том, что наносим на свою кожу. А ведь любая косметика — испытание для нее, и чем безопаснее состав, тем меньше возможных последствий будет ожидать нас в будущем. Поэтому совет: выбирая косметические средства, не забывайте читать, из чего они сделаны. И если хотя бы один компонент вызывает у вас сомнения или вам неизвестен, лучше подберите другой вариант или проконсультируйтесь со специалистом.

7. Необходимо наносить крем правильно

Когда наносите крем, соблюдайте несколько простых правил: Перед нанесением крема очистите кожу лица, даже если косметики на ней нет. Особое внимание уделите области вокруг глаз, но ни в коем случае не трите ее спонжем. Правильно будет приложить его, подержать какое-то время, убрать и повторить процедуру на других участках. И только после этого можно наносить крем.

Наносите средство осторожно, по массажным линиям, ни в коем случае не надавливая и не оттягивая кожу, — это действие вредит и без того легко теряющей эластичность зоне.

При нанесении крема стоит избегать области подвижного века. Также не стоит наносить средства близко к ресницам — можно попасть на слизистую глаза. Исключение составляют те средства, в инструкции к которым прямо указано иное.

8. Увлажняющие маски против скрабов и пилингов

От скрабов и пилингов в этой области лучше отказаться. Такие способы ухода отлично чистят кожу, но, так как кожа вокруг глаз тонкая и легко теряет эластичность, можно перестараться. Поэтому, если хотите сделать пилинг и скрабирование с затрагиванием этой области, лучше доверить процедуру рукам специалиста.

9. «Много крема не бывает» — не лучшее суждение

Желание «не жадничать» в данном случае больше вредит, чем помогает. Когда крема много, он может попасть на слизистую глаза и вызвать отек — утром перед зеркалом вас будет ждать отражение с мешками под глазами. Поэтому не забываем: оптимальное количество крема, которое лучше всего наносить на эту область, — размером с рисовое зернышко.

10. Вода, режим и отдых для глаз

Вода влияет на многое в организме, и кожа не исключение. Поэтому пить достаточное количество воды каждый день так же важно, как и высыпаться, не забывать давать глазам отдыхать в течение дня, а также отказаться от вредных привычек.

11. Не забывайте про тоники

Тонизирующие средства отлично увлажняют и успокаивают кожу. Лучше использовать их таким образом: наносить средство на ватные диски и прикладывать к глазам на 5−7 минут. Если тоника нет, отличная замена ему — лед. Можно замораживать как простую питьевую воду, так и отвар из мяты, календулы, липы. Такими кубиками удобно протирать кожу в области глаз утром и вечером.

12. Косметические масла не вредят

Не стоит бояться использовать специальные косметические масла — большинство из них хорошо усваиваются кожей и быстро впитываются, отлично подходят для легкого массажа области вокруг глаз. Подобная процедура препятствует растягиванию и деформированию, а также помогает коже лучше усвоить компоненты масел.

13. «Нет» умывалкам на мыльной основе

Сегодня представлен огромный выбор умывалок, и нет смысла отдавать предпочтение мылу и средствам на его основе. Хотя бы потому, что они очень сушат кожу, что сведет на нет большую часть усилий. Если все же пришлось умыться им, лучше сразу нанести увлажняющий крем или масло виноградной косточки, но полагаться на него как на постоянную замену кремам не стоит.

14. Важно знать и учитывать свой тип кожи

Косметические средства не зря делятся на разные виды и подвиды — для каждого типа кожи свой. Самое безобидное, что может случиться при выборе не подходящей вашей коже косметики, — она не подействует. А может ведь и навредить. Не забываем о том, что участки вокруг глаз особенно нежные. Они могут иметь нормальную, сухую или склонную к отекам / темным кругам кожу, и к каждому из этих типов нужен свой подход.

15. Первые морщинки не приговор

Возникновение первых морщинок — знак, что коже пора уделить больше внимания. Не спешите хвататься за «тяжелую артиллерию» в виде антивозрастных кремов. Морщинки могут возникнуть и от усталости, и из-за сухого воздуха или воздействия ультрафиолета, а с этим можно бороться и другими, более легкими средствами.

Бонус: делимся небольшой памяткой по подбору крема в зависимости от возраста

18−25 лет: Период, в который активно начинают пользоваться косметикой. Возможны ощущения сухости и стянутости — чаще всего они появляются из-за использования обезвоживающих кожу продуктов. Лучший вариант: Крем, который будет увлажнять кожу. Идеально подойдут те, что с гиалуроновой кислотой и экстрактами природного происхождения в составе.

25−30 лет: Кожа постепенно начинает терять эластичность и становится тусклой. Часто в этот период уже можно заметить формирующиеся вокруг глаз мимические морщины. Лучший вариант: Кремы с содержанием витаминов С, Е, полифенолов (иными словами, на основе антиоксидантов).

30−45 лет: Возникает ощутимый недостаток коллагена и эластина, часто возникают так называемые гусиные лапки. Ощутимо уменьшается тонус кожи, возможно появление отеков, синяков в области под глазами и даже пигментных пятен. Лучший вариант: Антивозрастные кремы, в составе которых присутствуют антиоксиданты (в том числе ретинол), витаминный комплекс, кофеин.

45+ лет: Очевидные проблемы с тонусом кожи: она становится тоньше, провисает, повышаются риски возникновения отеков. Лучший вариант: Лифтинг-кремы. Лучше отдавать предпочтение тем, что на основе жирных омега-кислот и пептидов.

Узнали ли вы что-то новое для себя об уходе за областью вокруг глаз? Может, у вас есть какие-то собственные секреты по уходу за этой зоной? Не забудьте поделиться в комментариях.