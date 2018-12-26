Наша планета утопает в пластике, и вот как вы можете помочь остановить это

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Загрязнение планеты пластиком достигло критического уровня. К примеру, 100 млрд пластиковых пакетов американцы используют ежегодно. Этими пакетами можно обвязать экватор 1 330 раз. Согласно другим данным, в океане сегодня больше частиц микропластика, чем звезд в нашей Галактике.

Мы в AdMe.ru действительно обеспокоены этими фактами и поэтому собрали для вас список пластиковых вещей, которые мы используем ежедневно и от которых можно легко отказаться в пользу более экологичных альтернатив.

12. Ванные принадлежности и средства для уборки

В наших ванных комнатах и кухнях очень много средств в пластиковых упаковках. Задумайтесь, вам реально нужно несколько гелей для душа? Может, стоить заменить жидкое мыло на обычное? Или использовать универсальное средство для уборки вместо целой коллекции чистящих составов? Эти нехитрые замены помогут вам существенно сократить количество пластика, который вы ежедневно используете.

11. Пластиковые карточки

Страшно представить, сколько пластиковых карточек магазинов и клубов мы ежегодно заводим, но никогда больше не используем. Хотя, если подумать, мы легко можем обойтись и без них. К примеру, что-то можно одолжить у друзей, также можно воспользоваться виртуальной картой или привязать карту к номеру телефона.

10. Гигиенические пакеты для выгула собак

Это кажется странным, но, убирая за своими питомцами и делая улицы чище, мы загрязняем планету еще больше, так как используем для этого пластиковые мешочки. Но решение есть: выбирайте экологичные гигиенические пакеты.

9. Синтетическая одежда

Полиэстер и нейлон сделаны из того же пластика, что и бутылки и одноразовые пакеты. С каждой стиркой частички микропластика с этой одежды попадают вместе с водой из стиральной машины в Мировой океан. Так что натуральные ткани хороши не только для вас, но и для планеты.

8. Губки для мытья посуды

Губки для мытья посуды сделаны из полиуретана. Этот вид пластика тяжело перерабатывать, так как, когда он горит, выделяются опасные вещества, такие как изоцианаты и синильная кислота. Поэтому планета будет благодарна, если вы замените полиуретановые губки на спонжи из натуральных материалов или щетки.

7. Детские игрушки

Деревянные игрушки гораздо дороже, чем пластиковые, но при этом они не так опасны для окружающей среды. Во-первых, они более безопасны в эксплуатации, так как сделаны из натуральных материалов. Во-вторых, они долговечнее и приятнее на ощупь.

6. Чай в пакетиках

Большинство чайных пакетиков сделаны из пластика. Пластик искажает вкус напитка, а частицы микропластика могут попасть в ваш организм вместе с чаем. Так что лучше всего заваривать листовой чай или искать чайные пакетики, в составе которых нет пластика.

5. Ручки

Согласно статистике, только в одной Америке выбрасывают 1,6 млрд шариковых ручек в год. А теперь представьте, сколько ручек отправилось на помойку по всему миру за те 50 лет, что они существуют. Поэтому, если вы хотите быть более экосознательным человеком, используйте вместо шариковых ручек карандаши или ручки, в которых можно заменить стержень.

4. Одноразовые бритвенные станки

Одноразовые бритвенные станки невозможно переработать, а вот стальную бритву можно. К тому же такой станок прослужит вам всю жизнь, так что это хорошее вложение денег.

3. Зубные щетки

Ни одна часть зубной щетки не подлежит вторичной переработке. Мы используем ее 3 месяца, а потом спустя 200 лет после того, как мы ее выбросим, она все еще будет существовать. К счастью, можно сделать выбор в пользу щеток из бамбука, которые становятся все более популярными.

2. Скрабы для лица

Крошечные частички скраба, которые очищают лицо, на самом деле состоят из микропластика. Это безопасно для кожи, но очень опасно для океана, в который потом эти частички попадают. Поэтому, если вы переживаете за состояние океана, от скрабов для лица стоит отказаться.

1. Коврики и шторы для душа

Запах только что купленной шторки для душа — это запах токсичного материала ПВХ (PVC), из которого они сделаны. Он может вызвать множество проблем со здоровьем. Так что, выбирая для своей ванной комнаты коврики и шторки, проследите, чтобы в их составе не было ПВХ.

Что вы думаете о загрязнении планеты? Помогаете ли вы как-то замедлить его темп? Расскажите нам в комментариях!