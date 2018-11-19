Какие нюансы стоит учесть, чтобы выбрать удобную обувь на каблуке

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Женщины выглядят на каблуках сногсшибательно — это неоспоримый факт. Однако ношение туфель почти всегда сопряжено с сильными неудобствами: они часто натирают и вызывают боль в ногах. Мириться с этим вовсе не обязательно, достаточно знать несколько приемов, которые позволят выбрать идеальную обувь.

AdMe.ru изучил и сформулировал некоторые простые правила, пользуясь которыми представительницы прекрасного пола смогут значительно повысить шансы на подбор удачной пары туфелек, не доставляющих при ношении страданий.

Оптимальная высота каблука на каждый день

Здесь стоит отметить, что, как бы вы ни любили высокий каблук, именно для повседневной носки придется смириться с более скромными вариантами. Дело в том, что частое ношение обуви на каблуке наносит серьезный вред здоровью и в долгосрочной перспективе травмируются коленные суставы и связки, не говоря уже о проблемах с позвоночником. Говорят, что красота требует жертв, но стоит ли это того, если всего лишь можно пожертвовать парой сантиметров высоты? Исходя из этого можно либо начать чередовать каблуки с плоским ходом, либо обратиться к двум вариантам подбора наиболее оптимального каблука: Самым простым будет взять на вооружение утверждение врачей: они считают, что каблук у туфель для повседневного ношения должен быть не больше 4 см - это наименее вредная высота, которая уменьшает нагрузку на позвоночник и не вызывает дегенеративных изменений в костных тканях.

Другой способ подобрать комфортные туфли - это обратить внимание на расстояние между каблуком и подошвой. Логично, что чем выше подъем, тем меньше расстояние. Безопасным считается расстояние в 6 см, при котором положение стопы оказывается ортопедически верным и максимально устойчивым.

Комфортная и безопасная высота парадного каблука

При выборе праздничных туфель придется прибегнуть к более сложным методам, но это стоит того, ведь они позволят определить идеальную высоту каблука конкретно для вас. Причем в большинстве случаев такой каблук будет длиннее, чем упомянутые 2–4 см. Первый вариант учитывает конкретные особенности тела. Для расчетов вам необходимо вспомнить свой рост, измерить длину ног от бедра до стопы и воспользоваться такой формулой: ((рост / длина ног) — 1,61) * 10. В результате вы получите замер идеальной высоты вашего каблука.

Во втором случае вам понадобится линейка или метр. Удобно расположитесь на стуле и вытяните одну ногу вперед. Важно: не вытягивайте носок, а просто расслабьте ногу. Измерьте расстояние от пятки до подушечки стопы, как это показано на картинке. Полученный замер равен высоте идеального каблука, так как равен естественному наклону стопы, при котором вам не приходится напрягаться.

Еще несколько нюансов

Размер. Чтобы избавить себя от болей в ногах, девушки часто стараются как минимум избежать туфель меньшего размера. Но на самом деле лучше выбирать размер даже больше своего. Это позволит вставить внутрь силиконовые стельки, которые значительно повышают уровень комфорта.

Материал. Обувь из искусственных материалов, как правило, очень жесткая, неохотно принимает естественные изгибы стопы и пальцев, из-за чего и возникает большое количество мозолей. Самыми удобными считаются модели из натуральной замши или кожи.

Колодка и положение каблука. Нога в туфлях, как было сказано выше, не должна быть как в тисках, но и не должна болтаться. Правильным будет сказать, что она должна быть просто зафиксирована в обуви. Чтобы понять, насколько подобранная пара комфортна, не ленитесь пройтись во время примерки больше, чем до зеркала и обратно. А также обратите внимание на положение каблука: он не должен быть «кривым» — вывернутым в сторону, внутрь к подошве и наоборот — иначе проблем при носке не избежать, да и сломается такой экземпляр довольно быстро.