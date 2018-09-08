Как понять, что вашу переписку в соцсетях читают посторонние. Отследите шпиона и создайте ловушку

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Совсем недавно российский пользователь соцсетей поймал приложение фастфуд-ресторана Burger King на шпионаже. Руководство компании оправдало себя тем, что личные данные нигде не хранятся и никому не передаются, а все остальное приходит в аналитическую службу в зашифрованном виде и без привязки к конкретному человеку. Этот случай все равно взволновал пользователей. Может ли обычный человек без образования в области IT определить, идет ли слежка за его общением?

Мы в AdMe.ru рады, что сервисы для общения пытаются уберечь пользователей от взлома. Для наших читателей мы составили краткие инструкции к различным мессенджерам и соцсетям, а в конце приготовили небольшую хитрость в качестве бонуса.

Facebook

«ВКонтакте»

«Одноклассники»

Instagram

WhatsApp

Viber

Google

«Яндекс»

Mail.ru

Бонус: проверка удаляющимся сообщением

Чтобы точно узнать, читает ли ваши сообщения ревнивый партнер, коллега или просто посторонний человек с не самыми чистыми намерениями, можете пойти на небольшую хитрость. На сайте privnote.com вы можете создать записку, которая автоматически удаляется после прочтения. Напишите что угодно и поставьте галочку в графе «Не спрашивать подтверждение перед тем, как показать и уничтожить записку». Затем впишите свой почтовый адрес, на который вам придет уведомление, когда ваше тайное письмо кто-то прочитает.

Предупредите хорошего приятеля о том, что вы задумали, чтобы он не проходил по ссылке. Отправьте ему провокационное письмо со ссылкой, которое заинтересует потенциального шпиона. Можете отправить ссылку в диалогах самому себе или использовать ваш второй аккаунт.

Если письмо прочитают, вам придет уведомление — так вы будете знать, что за вашей перепиской действительно кто-то следит.

Узнать о функциях вашего телефона, которые помогут обнаружить слежку, вы можете в нашем прошлом материале.