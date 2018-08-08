Как я решила следовать советам из интернета и сэкономила 10 000 рублей в месяц

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Меня зовут Даша, мне 25 лет. Я живу в провинциальном городе вместе с супругом и 3-летней дочкой. Несмотря на доход выше среднего по нашему региону, денег все равно не хватает: то одно, то другое — и вот в кошельке уже пусто. Я решила проверить, как много удастся сэкономить, если довериться популярным в сети советам экспертов.

Читателям AdMe.ru я расскажу, что из этого получилось. Забегая вперед, отмечу, что на мелочи в действительности уходит куда больше денег, чем может показаться на первый взгляд.

1. Вывод средств через «свой» банкомат

В большинстве случаев за снятие денег в банкомате «чужого» банка предусматривается процент. Казалось бы, мелочь. На деле, если регулярно обналичивать средства таким образом, вы рискуете потерять ощутимую сумму. Разовая потеря составляет от 50 руб. в зависимости от банка. В прошлом месяце трижды таким образом попадала на комиссию. Впредь снимаю с карты только в «своем» банкомате и ничего не теряю. Так что в этом месяце могу смело аналогичную сумму, а это около 200 руб., отнести к сэкономленным. Экономия в месяц — 200 руб.

— Потенциальная экономия за год — 2 400 руб.

2. Покупки по списку наличкой раз в неделю

Обнаружив во время готовки, что не хватает, например, картошки, мы отправляемся в магазин и с большой долей вероятности приобретаем заодно что-либо еще, особенно если оплачиваем картой. Чтобы избежать дополнительных трат, в сети рекомендуют составлять список покупок на неделю вперед и брать с собой ограниченное количество наличных. Мы стали ездить за продуктами со списком раз в неделю, заранее просчитывая приблизительную стоимость товаров. Даже если на автомате прихватывали лишнего (а в первые недели эксперимента такое случалось), то на кассе неизменно с этим расставались: денег-то брали впритык. В конце месяца я сравнила сумму, потраченную на продукты, с тратами на еду в предыдущем месяце. Учитывая, что мы не меняли рацион, экономия составила 2 592 руб. Еще одно наблюдение: я стала гораздо реже выбрасывать из холодильника просроченные продукты. Экономия в месяц — 2 592 руб.

Потенциальная экономия за год — 31 104 руб.

3. Отказ от полуфабрикатов

Полуготовые блюда экономят время, но не бюджет. Стоимость замороженной овощной смеси оказывается ощутимо выше, чем сумма при покупке ингредиентов отдельно в том же объеме. Это же, как правило, касается пельменей, котлет и прочих полуфабрикатов. Так что если вы располагаете временем и желаете сэкономить финансы, то это выход. В числе моих продуктовых фаворитов замороженные смеси «Мексиканская», «Гавайская», «Скандинавская» и пр. Я заменила магазинные миксы на овощи собственного приготовления, которые для удобства тоже замораживаю. Мои расчеты показали, что экономия составила 44 руб. с каждой упаковки (75 руб. против 31 руб.). За месяц в результате отказа от 5 магазинных упаковок в пользу самостоятельной заморозки удается выручить около 220 руб.

Рецепт домашней «Гавайской смеси». Рис (1,5 кг) — 90 руб. Кукуруза (425 г) — 65 руб. Зеленый горошек (425 г) — 65 руб. Сладкий перец (1 кг) — 30 руб. 250 руб. = 3 350 г = 8 упаковок по 400 г. Итог: «Гавайская смесь» в магазине (400 г) — 75 руб. против аналогичной домашней за 31 руб.

Экономия в месяц — 220 руб.

Потенциальная экономия за год — 2 640 руб.

4. Замена перекусов и напитков навынос домашней едой

Эксперты в интернете советуют для экономии отказаться от перекусов, напитков навынос, фастфуда и доставок на дом. Пренебрегая завтраком, супруг частенько брал по пути на работу кофе навынос, а после еще обедал на бегу фастфудом, так как времени на полноценный обед среди дня не хватало. Я стала готовить перекусы и полноценные блюда для мужа самостоятельно, уговорив его выкраивать время на обед в течение рабочего дня. Затрачиваемые им прежде 225 руб. в день на шоколадки/ бургеры/ кофе (а это 5 175 руб. в месяц!) я заменила домашней едой в контейнерах.

Сравнение стоимости фастфуда и домашней еды. Фастфуд: «Биг Мак»: 130 руб.

Картофель фри (стандартная порция): 50 руб.

Кофе (0,2 л): 45 руб. Домашняя еда: Картофель: 1 кг — 30 руб., 330 г — 10 руб.

Лук: 1 кг — 40 руб., 50 г — 2 руб.

Свиной окорок: 1 кг — 250 руб., 250 г — 63 руб.

Томаты: 1 кг — 80 руб., 100 г — 8 руб.

Хлеб: 400 г — 17 руб., 80 г — 3,5 руб.

Кофе: 150 г — 260 руб., 10 г — 18 руб. Итог: жареная картошка с луком, запеченный свиной окорок, свежие помидоры, кусочки хлеба, а также чашка кофе — 104,5 руб. за домашнюю еду против 225 руб. за обед на бегу из «Биг Мака», картошки фри и кофе навынос.

Плюс мы отказались от пиццы (по 450 руб.), которую заказывали пару раз в месяц. Теперь, когда хочется вкусняшек, печем сами. Экономия в месяц — 3 671,5 руб.

Потенциальная экономия за год — 44 058 руб.

5. Домашние скрабы и маски вместо магазинных

Средства по уходу, как и декоративная косметика, — внушительная статья расходов. А ведь маски и скрабы для лица и волос можно приготовить самостоятельно из натуральных компонентов, взяв за основу рецепты народной медицины. Я отказалась от покупного скраба для тела (273 руб.) и маски для волос (272 руб.), заменив их составами собственного приготовления. В среднем этих магазинных средств мне хватало на 3 месяца при использовании дважды в неделю.

Рецепты скраба для тела и маски для волос. Скраб для тела: Молотый кофе — 2 ст. л.

Сахар — 4 ст. л.

Оливковое масло — 1 ст. л. Маска для волос: Мякоть ржаного хлеба — 0,5 «кирпичика».

Кефир — 1 стакан.

Яйцо — 1 шт.

Экономия в месяц — 182 руб. Потенциальная экономия за год — 2 184 руб.

6. Универсальная многоразовая бутылка вместо обычной

Пожалуй, любой слышал о норме потребления 1,5–2 л жидкости в день. Чтобы утолить жажду, особенно жарким летом, мы частенько покупаем компактные 0,5-литровые бутылочки воды. Исходя из стоимости 25 руб. за бутылку и частоте приобретения примерно 5 раз в неделю, мы получаем минус 500 руб. в месяц. Я потратила 300 руб. и обзавелась специальной многоразовой бутылкой, которая прекрасно подходит как для воды, так и для кофе. Она не занимает много места в сумке и герметично закрывается, не давая жидкости пролиться. У нас стоит фильтр, поэтому я просто наливаю в бутылочку воду из-под крана и отправляюсь в путь. По цене такое приобретение оказывается более выгодным, чем бесконечная покупка бутылочек. Да и к тому же это существенный вклад в экологию. Экономия в месяц — 200 руб. за вычетом покупки бутылки.

Потенциальная экономия за год — 2 200 руб. (5 жарких месяцев в году).

7. Маникюр, сделанный своими руками, вместо похода к мастеру

Еще одна статья расходов, которой я решила «пренебречь», — шеллак. Хватало мне такого маникюра на 2–2,5 недели, после чего я делала небольшой перерыв. В этот раз 450 руб. были удержаны из бюджета. Конечно, стойкость домашнего маникюра на фоне гель-лака хромает, но если вы задались целью сэкономить, то ­­­­это довольно неплохой вариант. Сравните по снимкам выше сами: не идеально, но вполне приемлемо. Экономия в месяц — 450 руб. Потенциальная экономия за год — 5 400 руб.

8. Отказ от покупки ультрамодных и непрактичных вещей

О том, насколько мода непостоянна, и говорить не приходится: то, что было стильным буквально вчера, уже завтра может стать антитрендом. Мало какие вещи остаются в тренде дольше, чем один сезон, а вот элементы базового гардероба — то что нужно, чтобы всегда выглядеть одетым с иголочки. Я провела ревизию своего гардероба и обнаружила там 11 вещей, купленных за последний год по велению моды, которые я надела/ обула максимум 3 раза и больше не могу этого делать: не с чем в принципе носить/ вышли из моды/ неудобны и т. д. Среди них юбка-пачка, туфли на 15-сантиметровой шпильке, пуховик-оверсайз и даже брючный костюм в пижамном стиле — и все это общей стоимостью свыше 35 000 руб. Экономия в месяц — 2 917 руб. Потенциальная экономия за год — 35 004 руб.

9. Пересмотр расходов на телефон

Наши с супругом телефоны днем и ночью разрывались от уведомлений о подключении различного рода подписок. Каждый вечер мы заходили в личный кабинет и отключали их, но спустя несколько часов активировались новые. Мы нашли решение (Google в помощь — жаль, раньше руки все не доходили) — сделать раздельный баланс для оплаты услуг связи и так называемых развлечений. Подписки первое время все еще подключались, но, так как баланс на данные виды расходов пуст, автоматически исчезали, а вскоре и вовсе перестали нам докучать. Кроме того, мы обнаружили, что услуга «Звонок за счет собеседника» съедает по 6 руб. с принимающей стороны, и впредь ею не пользуемся. Экономия в месяц — 300 руб.

Потенциальная экономия за год — 3 600 руб.

Результаты

В течение месяца я собирала все чеки, заносила данные в таблицу, и в результате вот какая сумма вышла: 10 732,5 руб. Сомневаюсь, что столь выдающиеся результаты будут ежемесячными, однако потенциальная экономия за год (128 590 руб., Карл!) определенно вдохновляет. Эти деньги мы положили в копилку и надеемся, что и дальше будем ее регулярно пополнять. Следующим летом планируем посетить всей семьей Черногорию, и накопленные деньги станут нам в этом отличным подспорьем.