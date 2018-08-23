Как я по совету подолога боролась с мозолями и трещинами на пятках в домашних условиях

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Я работаю в большом офисном здании, состоящем из 20 этажей и нескольких корпусов. В течение дня приходится бегать между этажами, относить документы, общаться с сотрудниками в разных корпусах и встречаться с клиентами. В первый же день такой беготни появились мозоли, чему я не придала никакого значения. А через 2 месяца мозоли стали плотными, и избавиться от них самостоятельно у меня не получилось. Поэтому я обратилась к специалисту, который рассказал, что делала я все неправильно.

Специально для читателей AdMe.ru я расскажу, что нужно делать и в каком порядке, чтобы избавиться от мозолей и натоптышей своими силами. Статья написана на основе рекомендаций моего подолога.

Сначала нужно понять, когда можно справиться с проблемой дома, а когда все же стоит обратиться к врачу

Если мозоль крупная, находится на кости, кровоточит, болит при прикосновении или вообще выглядит страшно, то стоит идти к врачу, так как это особый или запущенный случай, при котором от мозоли избавляются с помощью лазера и специальных средств.

Во всех остальных случаях (если это, к примеру, натоптыш) можно решить проблему самостоятельно. Натоптыш — это то, что появляется, если на определенный участок кожи постоянно оказывается давление. Чем дольше длится давление, тем грубее и толще становится спрессованный ороговевший слой. Есть несколько эффективных способов, как избавиться от подобных мозолей в домашних условиях.

1. Ванночка для ног

Это один из самых быстрых и простых способов, который чаще всего и используют в клиниках. Обычно нужны 2–3 такие процедуры, чтобы избавиться даже от запущенной мозоли. Как делать. В 2–3 л теплой воды добавляем 2–3 ст. л. соды и 1 ст. л. жидкого мыла. Опускаем ноги в ванночку и держим 25 минут, чтобы кожа как следует размякла. Затем вытаскиваем ноги и при помощи пемзы или пилки удаляем ороговевший слой с мозоли. После завершения процедуры смазываем стопы смягчающим кремом с антисептиком: ромашкой, календулой или эвкалиптом.

2. Носки с глицерином

Еще один способ, который часто советуют специалисты. Этот метод не только позволяет избавиться от сухих мозолей, но и помогает смягчить кожу на всей ступне. Как делать. В 50 мл глицерина добавляем 8–10 капель нашатырного спирта и тщательно взбалтываем. Полученную смесь нужно нанести перед сном на ноги, а поверх надеть плотные хлопковые носки. В среднем хватает 8–10 процедур, но можно и увеличить их количество, так как вреда от этого никакого.

3. Замочите ноги в лимонном соке

Этот метод, как говорят, очень любят в Японии, хотя сам процесс может доставлять некоторые неприятные ощущения. Сок лимона хорошо осветляет и смягчает кожу и избавляет от трещин на пятках. В результате от серьезной мозоли можно избавиться за 5 дней. Как делать. Натереть на терке 1 средний лимон вместе с цедрой, приложить полученную кашицу к мозоли и подержать так 10–15 минут. Также можно использовать ватный диск, смоченный в соке лимона.

4. Используйте домашний парафин

Косметологи часто используют парафин, чтобы увлажнить кожу и удалить ороговевшие частицы. Чтобы провести подобную процедуру в домашних условиях, вместо парафина можно использовать обычный воск. Как делать. Растопите воск в большой миске в микроволновой печи и добавьте равное количество горчичного масла. Горчичное масло увлажнит кожу и сделает воск менее обжигающим. Окуните по очереди каждую ногу в воск (можно сделать это дважды), затем обмотайте ноги полиэтиленовой пленкой и сверху полотенцем на 15 минут. После снимите воск и поработайте пилочкой над мозолью — ороговевшие частицы легко сойдут, и кожа будет гладкой. После процедуры не забудьте нанести на ноги увлажняющий крем и надеть хлопковые носки.

Что купить в аптеке

Что касается специальных кремов, то стоит покупать те, что содержат салициловую кислоту и мочевину . Это главные компоненты, которые разрушают ороговевшие клетки, заставляя их осыпаться. Намазать ноги мазью с салициловой кислотой — один из самых быстрых способов избавиться от мозоли.

Также хорошо действуют пластыри, содержащие 40%-й раствор салициловой кислоты. Наклеил такой пластырь и пошел по делам, не испытывая неприятных ощущений при ходьбе. А кожа на месте мозоли не сохнет и легко отходит.

Отшелушивающие носочки — это носки из специального материала, которые нужно надеть на чистые стопы на 15–20 минут, а после нанести увлажняющий крем. От плотных мозолей носочки не помогут, а вот избавиться от трещин и сделать кожу мягкой — запросто.

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