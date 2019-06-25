Как перестать быть дикарем и научиться сортировать мусор. Инструкция для «чайников»

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Сортировать отходы и сдавать их на переработку в последнее время становится не просто модно, но и необходимо: о проблемах экологии сегодня говорят на каждом углу. В то время как жители большинства европейских стран давно привыкли к сортировке мусора, для жителей России и стран СНГ эта практика только входит в привычный обиход, а ведь каждый россиянин выбрасывает около 450 кг мусора в год!

В действительности сортировать мусор не так трудно, как кажется, и, несмотря на то что единой системы пока нет, большинство отходов можно сдавать на переработку в различные организации уже сегодня. AdMe.ru составил подробную инструкцию, чтобы усвоение новой привычки прошло для вас легко и просто. Давайте вместе сделаем нашу планету чище!

Как можно сократить количество отходов практически без усилий прямо сейчас

Всего несколько простых правил помогут в несколько раз сократить количество мусора. Они вовсе не понизят качество вашей жизни, но если вы превратите их в привычку, то это уже станет отличным шагом к новому образу жизни. От каких вещей можно с легкостью отказаться и тем самым сократить количество отходов? Запоминаем! Откажитесь от пластиковых пакетов при покупке одежды, косметики и прочих товаров. Очень часто даже при покупке крошечной помады нам обязательно выдают пакет — вы всегда можете вежливо от него отказаться, ведь такая покупка может легко поместиться в сумке.

Очень часто даже при покупке крошечной помады нам обязательно выдают пакет — вы всегда можете вежливо от него отказаться, ведь такая покупка может легко поместиться в сумке. Покупайте овощи и фрукты на развес, а не в пластиковых контейнерах.

Откажитесь от использования пластиковых трубочек и одноразовой посуды, покупайте кофе навынос в свою кружку. Трубочки и одноразовая посуда практически не перерабатываются, как и псевдобумажные стаканчики для кофе, которые изнутри покрыты специальной пленкой из полистирола. Если вы не готовы отказаться от кофе навынос — купите себе удобную складную кружку многоразового использования или термос, к тому же многие кофейни делают небольшую скидку покупателям со своей тарой.

Трубочки и одноразовая посуда практически не перерабатываются, как и псевдобумажные стаканчики для кофе, которые изнутри покрыты специальной пленкой из полистирола. Если вы не готовы отказаться от кофе навынос — купите себе удобную складную кружку многоразового использования или термос, к тому же многие кофейни делают небольшую скидку покупателям со своей тарой. Откажитесь от воздушных шаров: в России их пока не перерабатывают, а животные принимают яркий латекс за еду. По мнению экологов, дальневосточные киты оказались под угрозой исчезновения как раз из-за воздушных шаров.

в России их пока не перерабатывают, а животные принимают яркий латекс за еду. По мнению экологов, дальневосточные киты оказались под угрозой исчезновения как раз из-за воздушных шаров. Ходите в магазин за продуктами с многоразовой сумкой, откажитесь от отрывных пластиковых пакетов и замените их на многоразовые, а мусор попробуйте складывать прямо в ведро. Наш автор провел собственный эксперимент: за месяц вместо более чем 100 пластиковых пакетов не использовал ни одного!

Что можно сразу сдать на переработку

Некоторые вещи, с которыми мы давно собирались распрощаться, вовсе не обязательно выбрасывать: многие компании готовы взять их на переработку, а некоторые даже предоставляют купон на скидку. Cдать одежду на переработку и получить купон на скидку можно в магазины H&M и Monki. В Санк-Петербурге одежду и сумки можно сдать в контейнеры «Перемолка», в Москве их принимают Charity Shop, «Лавка радостей» и другие подобные организации. В остальных городах можно воспользоваться картой вторсырья: выбираете свой город, вид отходов и сдаете их в удобном месте. В зависимости от организации одежду можно сдать как в пригодном для носки виде, так и изношенной, но она обязательно должна быть чистой.

и получить купон на скидку можно в магазины H&M и Monki. В Санк-Петербурге одежду и сумки можно сдать в контейнеры «Перемолка», в Москве их принимают Charity Shop, «Лавка радостей» и другие подобные организации. В остальных городах можно воспользоваться картой вторсырья: выбираете свой город, вид отходов и сдаете их в удобном месте. В зависимости от организации одежду можно сдать как в пригодном для носки виде, так и изношенной, но она обязательно должна быть чистой. Магазины Vagabond и Randez-Vous забирают на переработку любую обувь и выдают скидочные купоны.

и выдают скидочные купоны. IKEA принимает на переработку постельное белье, шторы, весь домашний текстиль . Также здесь можно сдать лампочки и батарейки . Батарейки также можно сдать в любом магазине «ВкусВилл».

. Также здесь можно сдать . Батарейки также можно сдать в любом магазине «ВкусВилл». «Леруа Мерлен» планирует запустить проект по сбору строительного мусора . В одном из своих магазинов в Москве компания вскоре будет принимать краску, материалы, оставшиеся после ремонта, а также старую мебель больших размеров. Также магазины принимают лампочки и батарейки.

. В одном из своих магазинов в Москве компания вскоре будет принимать краску, материалы, оставшиеся после ремонта, а также старую мебель больших размеров. Также магазины принимают лампочки и батарейки. «М.Видео» или «Эльдорадо» запускают программу утилизации бытовой техники : партнеры рассчитывают запустить прием техники на утилизацию во всех 220 городах присутствия группы.

: партнеры рассчитывают запустить прием техники на утилизацию во всех 220 городах присутствия группы. Проект «Свалка» пока запущен только в Москве и Красноярске и принимает в пригодном состоянии одежду, книги, посуду, игрушки, мебель и технику .

. Экологическое движение «Раздельный сбор» действует в ряде городов России. Во время проведения акций можно сдать макулатуру, пластик, стекло, металл, СD/DVD: удобно для тех, у кого пока еще нет контейнеров поблизости от дома.

Что можно и что нельзя переработать

С крупногабаритными вещами и вредными отходами мы более-менее разобрались, а теперь приступим к самой трудной (на самом деле нет) части — сортировке бытовых отходов. На переработку можно сдать стекло, пластик, бумагу, металл. Но есть исключения. Упаковка, состоящая из нескольких видов пластика или из пластика и бумаги, которые трудно отделить друг от друга, не перерабатывается. Не принимаются на переработку: пластиковые стаканчики из-под кофе, пластиковые трубочки и воздушные шары, фольга, пластиковые упаковки от майонеза, чеки, тюбики из-под кремов и зубной пасты, фольгированная упаковка от конфет и чая, биоразлагаемые пакеты.

Как сортировать мусор и ориентироваться в маркировках

Первым делом найдите на карте Recyclemap ближайшие к дому контейнеры для отсортированного мусора и оцените свои силы: если вы понимаете, что пока не готовы искать по городу сортировочные центры — начните с малого — например сдавайте бумагу в макулатуру и пластиковые PET-бутылки (контейнеры для них установлены чуть ли не в каждом дворе крупных городов). Поищите в своем городе группы активистов: они устраивают акции по приему вторсырья — в этом случае вам будет гораздо удобнее сдать накопленный мусор на переработку в одном месте. При сортировке мусора существует единое правило: он должен быть чистым и сухим. Это значит, что бутылки из-под молока и йогурта необходимо сполоснуть и избавить от этикеток, если они легко отделяются (крышки можно оставить), банки из-под консервов, бутылки, емкости от бытовой химии также необходимо вымыть. В скомканном виде пластиковые бутылки не займут много места, а сухой и чистый мусор не будет издавать неприятного запаха.

Понять, можно ли сдавать ту или иную упаковку на переработку, вам поможет маркировка. Все коды можно найти здесь. Треугольник из трех стрелок означает, что материал может быть переработан частично или полностью, цифра внутри указывает на код переработки, а буквенная аббревиатура обозначает тип материала: например PP — полипропилен. Теперь немного о сортировке пластика. Существует 7 основных видов пластика. 2 из них в России и странах СНГ практически не принимаются на переработку — коды 3 (ПВХ/PVC — поливинилхлорид) и 7 (O/Other — все пластики, которые не попадают в перечень от 1 до 6). По возможности лучше избегать товаров, упакованный в этот вид пластика. Коды пластика, который можно переработать: Код 01 PET/PETE/ПЭТ/ПЭТФ (выпуклая точка на дне бутылки) — принимают практически везде. Это упаковка из-под напитков, баночки от шампуней и другие.

— принимают практически везде. Это упаковка из-под напитков, баночки от шампуней и другие. Код 02 HDPE/PE/ПД (шов на дне бутылки) — бутылки из-под бытовой химии, косметики, канистры, баночки из-под йогуртов. Принимаются во многих местах.

— бутылки из-под бытовой химии, косметики, канистры, баночки из-под йогуртов. Принимаются во многих местах. Код 04 LDPE/LE-LD/ПНД — прозрачная пленка, пакеты.

— прозрачная пленка, пакеты. Код 05 PP/ПП — пищевая упаковка от круп, шоколада, пакеты для хлеба, контейнеры для еды.

— пищевая упаковка от круп, шоколада, пакеты для хлеба, контейнеры для еды. Код 06 PS/ПС — одноразовая посуда, вспененные подложки от нарезки, подложки для яиц.

— одноразовая посуда, вспененные подложки от нарезки, подложки для яиц. Также можно сдать на переработку упаковку Tetra Pak.

Вместо вывода

Как видите, нет ничего сложного в том, чтобы начать с малого и постепенно привыкать к сортировке мусора. Со временем вы начнете обращать внимание на упаковку продуктов в магазине и вам наверняка захочется покупать меньше тех товаров, упаковку которых нельзя переработать. Попробуйте сделать первый шаг уже сегодня, ведь кто, если не мы сами, сможет изменить этот мир к лучшему хотя бы немного?