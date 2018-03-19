12 быстрых способов заставить выглядеть обувь так, будто вы ее только что купили

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Если вы заметили несовершенства на своей обуви, не спешите отдавать ее в ремонт. Возможно, все можно поправить, и причем очень просто. Не верите? Тогда посмотрите нашу статью.

AdMe.ru нашел простые и незатратные способы, которыми и спешит поделиться с вами.

1. Протрите обувь бананом, а потом салфеткой, и она будет выглядеть как новая

Навести блеск помогут просто банан и салфетка. Протрите кожу сначала мякотью банана, а потом салфеткой. Подсмотреть, как это делается, можно тут.

2. Если хотите сделать подошву белой, потрите ее ластиком

А если вам хочется добиться первозданной чистоты от подошвы своих кед, возьмите обычный ластик и «сотрите» всю грязь. Посмотрите тут, как это работает.

3. Если нет лейкопластыря, наклейте скотч на то место, где натирают новые туфли

Если ваши новые туфли невыносимо натирают ноги, выход есть. Смотрите здесь, как обычный скотч может заменить пластырь.

6. Используйте пилочку, чтобы убрать грязь с замшевых туфель

Справиться с грязной замшей поможет пилочка. Просто пройдитесь по проблемным местам, и — вуаля! — все чисто. Посмотрите тут, если не верите. Но, главное, не переусердствуйте, ведь излишнее рвение может стереть замшу совсем.

7. Возьмите средство для чистки стекол, чтобы придать блеск лакированной обуви

Странный, но эффективный способ можно посмотреть тут, и это действительно работает. Плюс приятный аромат от обуви обеспечен. Замечательно!

8. Уберите потертость на лакированной обуви при помощи вазелина и ватной палочки

Нехитрый, но действенный способ мы подсмотрели тут и очень вам советуем.

9. Растяните высокие кожаные сапоги

Вот здесь все очень подробно рассказано и показано. Способ очень помогает, если верх сапог оказался маловат.

10. Уберите надоедливые царапины с кожи или кожзама

Есть отличное средство, называется «Жидкая кожа», продается в любом мебельном магазине. Посмотрите тут, как легко с его помощью можно исправить даже глубокие порезы на вашей обуви.

10. Что делать, если задники натирают или сваливаются с ноги

Оригинальный способ, если под рукой нет пластыря и надо быстренько дойти до аптеки.

11. Почините заевшую молнию

Если у вас на обуви застряла молния, но есть восковая свеча, этот способ для вас: протрите ею «зубчики», и замок пойдет как по маслу.

12. Уберите соляные разводы с кожаной обуви

Если остались заметные следы от снега и соли, возьмите зубную щетку, добавьте в воду уксус 2:1 и протрите щеткой те места, которые нуждаются в обработке.

Надеемся, наши советы вам помогут, а если у вас есть ваши проверенные способы, то делитесь с нами.