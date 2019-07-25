13 способов использовать потенциал вашей микроволновки по-максимуму

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Все мы уже давно привыкли разогревать в микроволновке остывший чай, замороженные овощи или вчерашнюю еду. И это действительно быстро и удобно. Но не стоит на этом останавливаться. Микроволновка может стать отличным помощником пекарю, кондитеру, визажисту, а еще ее можно превратить в настоящую научную лабораторию.

Мы в AdMe.ru рекомендуем обратить внимание на эти 13 способов использовать микроволновку не только для разогревания пищи.

Отмываем бьюти-блендер

LADIES I PUT MY BEAUTY BLENDERS IN THE MIRCOWAVE FOR 1 MINUTE AND LOOK WHAT HAPPENED 😭😭😭😭♥️♥️♥️ pic.twitter.com/iT0448Mctq — J A Y C O K O (@Jaycoko_) March 27, 2018

Пользовательница сети буквально взорвала Twitter коротким видео, продемонстрировав простой бьюти-лайфхак. Все, что нужно сделать, - это положить бьюти-блендер в чашку с мыльной водой и отправить емкость на минуту в микроволновку. Под постом появились сотни комментариев: люди делились своими успехами. Впрочем, не все запомнили рецепт. Невнимательные пользователи не только не смогли вернуть к жизни старый спонж, но и чуть не устроили в доме пожар.

Реанимируем старую косметику

Микроволновка годится не только для того, чтобы чистить бьюти-блендеры. С ее помощью также можно легко и быстро вернуть в нормальное состояние засохшую косметику. Только будьте осторожны: если нагреете баночки и тюбики слишком сильно, они испортятся.

Дезинфицируем губки

Губку для мытья посуды лучше не использовать дольше пары недель. На ней постоянно собираются бактерии, и она, пожалуй, может считаться одним из самых грязных предметов на кухне. Чтобы обезопасить себя от микробов, вы можете продезинфицировать губку в микроволновке. Опустите губку в чашку с водой, выжмите туда дольку лимона (его сок нейтрализует запахи) и нагревайте на максимальной мощности в течение минуты. Когда губка остынет, ее можно будет использовать снова.

Жарим орехи

В микроволновой печи можно поджарить орехи, причем гораздо быстрее, чем обычно. Надо только рассыпать их по плоскому блюду и нагревать в течение минуты на высокой мощности. И так 4–5 раз, перемешивая орехи в перерывах.

Готовим обезжиренный бекон

Бекон — отличная закуска, да и яичница на завтрак с ним станет гораздо вкуснее. Вот только поджаривать его долго. Ускорить процесс поможет микроволновка. Положите бумажные полотенца на тарелку, поверх них — несколько ломтиков бекона и снова полотенца. Через 5 минут нагрева на максимальной мощности блюдо готово. Кстати, таким образом бекон будет не таким жирным, ведь для жарки не использовалось масло, а его собственный жир стек на полотенца.

Проверяем пригодность контейнера

Не все контейнеры пригодны для использования в микроволновке, но не на всех это написано. Впрочем, есть простой способ испытать пластиковую посуду. Поставьте в нее кружку с холодной водой и поместите на минуту в микроволновку. Если вода окажется горячей, а контейнер при этом останется холодным — все в порядке. Если контейнер нагревается, от него придется отказаться.

Возвращаем к жизни мед

Мед частенько густеет, в результате чего становится практически невозможно достать его из банки. Но есть простой способ вернуть ему обычное состояние, даже если он полностью кристаллизовался. Поставьте банку без крышки в микроволновку на 2 минуты при низкой мощности, и готово.

Дезинфицируем землю

Если вы собираетесь посадить семена, вы можете стерилизовать почву в микроволновке. Речь идет в первую очередь о земле из сада, где полно вредителей, бактерий и сорняков. Положите в большую чашу для СВЧ-печи порцию земли, добавьте воды с уксусом или марганцем и нагревайте из расчета 90 секунд на 1 кг. После этого почва официально готова к посадке.

Размачиваем чечевицу и фасоль

Микроволновка может помочь ускорить размачивание чечевицы или фасоли. Обычно этот процесс занимает всю ночь, но микроволновка справится с этим заданием за 10–15 минут. Просто поместите продукты в миску, залейте водой, добавьте щепотку соды и начинайте нагревать.

Готовим быстрый омлет

В микроволновке можно приготовить вкусный омлет за 3 минуты. Разбейте яйца в чашку, добавив при этом соль, сыр и зелень по желанию, и нагревайте на высокой мощности. Остается только дождаться сигнала готовности.

Чиним детские восковые мелки

Дети постоянно ломают восковые мелки, а рисовать обломками не очень удобно. Просто соберите оставшиеся осколки, положите в миску для микроволновки (а лучше сразу в какую-нибудь формочку) и поставьте разогреваться на 10–20 секунд. Вот и все: мелок снова цел и готов к использованию.

Готовим сухофрукты

Если у вас нет обезвоживателя для готовки сухофруктов (а у кого он вообще есть?), просто используйте режим разморозки на вашей микроволновке. Печь легко справится с обезвоживанием тонких ломтиков фруктов. К примеру, яблоки приготовятся примерно за 30 минут. Главное, следует помнить, что не стоит держать фрукты в микроволновке дольше 45 минут, иначе они сгорят.

Готовим закуску в лаваше

Turn soft tortillas into hard taco shells in a minute, using a mug and your microwave oven: http://t.co/yU4ZgUCXfb pic.twitter.com/cehglBhKGc — Lifehacker (@lifehacker) June 24, 2014

Любите домашнюю шаурму или тако? Есть простой способ сделать готовые формы для любимого блюда из лаваша. Просто засуньте куски лаваша в стаканы, а стаканы — в микроволновку. После минутного нагрева лаваш примет форму кружки и в него можно будет положить что угодно.