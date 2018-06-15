Фотографии людей, которые больше не могли смотреть на себя в зеркало и решили круто изменить свою жизнь

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Некоторые хотят сбросить парочку лишних килограммов, но постоянно переносят начало похудения до следующего понедельника. Фотографии из нашей подборки могут стать для таких людей прекрасной мотивацией, ведь они как нельзя лучше доказывают, что нет ничего невозможного и любое неидеальное тело можно превратить в идеальное.

AdMe.ru собрал 26 человек, которым не нравилось свое тело, но они поставили цель и привели себя в форму, несмотря на препятствия.

1. За 1 год избавилась от 66 кг

«До операции шунтирования желудка я весила 131,5 кг. Спустя всего 12 месяцев стала весить 65 кг. Да, без операции я вряд ли смогла бы столько сбросить за такой короткий срок».

2. Минус 50 кг за каких-то 12 месяцев

«На фотографии слева я на свадьбе у подруги (плачу). Тогда я весила 135 кг. Я поняла, что так больше нельзя, и благодаря правильному питанию и спорту через год стала весить 84 кг. Осталось сбросить еще 9, чтобы достичь поставленной цели — 75 кг».

3. Весил 182 кг, похудел до 133 за 9 месяцев

«Благодаря огромному количеству пеших прогулок, а также употреблению 1 800 ккал в день я смог сбросить 49 кг за 9 месяцев».

4. Попрощалась с 50 кг за 1 год и 5 месяцев

«Я весила 131,5 кг. Я не могла отказаться от вредной еды и постоянно ела пиццу, макароны, чипсы, сладкое. Но после того как почти полностью отказалась от сахара, фастфуда и стала усиленно заниматься фитнесом, похудела до 81,5. До моей цели еще далеко (68 кг), но я уже очень горжусь собой».

5. За 2 года с небольшим потеряла почти 47 кг

«Впервые за всю свою взрослую жизнь я чувствую себя комфортно в бикини».

6. Похудел на 91,5 кг

«Носил на себе 184,5 кг, через 2 года и 6 месяцев вешу 93 кг. Моя жизнь изменилась кардинально!»

7. От 127 к 54 кг

«В свои 20 с небольшим я весила 127 кг. Но однажды я проснулась и поняла, что пришло время изменить себя. Я перестала есть мясо и фастфуд и налегла на овощи. А в сочетании в физическими нагрузками мне удалось сбросить 72,5 кг».

8. Разница на этих фото — 39,5 кг

«На фото слева я на школьном выпускном. В колледже я набрала еще больше. И только сократив количество употребляемых калорий до 1 200−1 400 в день, я смогла привести свое тело в форму. Да, и не последнюю роль в этом сыграли ежедневные физические нагрузки».

9. Сбросила почти половину своего веса

«3 года назад я весила 122 кг. Только благодаря правильному питанию, спорту и пешим прогулкам я стала весить 64 кг».

10. «На левой фотке мой вес — 150 кг, на правой — 79»

«Сначала я стал пить больше воды и несладкого чая, спустя месяц это вошло в привычку. А еще я перестал есть, когда мне было скучно. В целом стал есть здоровую пищу. Ну и без физических нагрузок я бы не смог за 3 года сбросить 70 кг. Самое главное — не сдаваться и верить в себя».

11. «Раньше на весах видела 138 кг, сейчас — 94»

«Я тренируюсь не так часто, как хотелось бы, и еще у меня сидячая офисная работа. Но тем не менее я сократила количество еды, перестала пить газировку. Правда, иногда могу сделать себе поблажку и съесть, к примеру, тако. В итоге за 9 месяцев я похудела на 44 кг».

12. За 11 месяцев похудела на 45 кг

«Мое тело все еще далеко от идеала и мне страшно надевать открытую одежду. Я заказала в интернете джинсы, и, когда вертела их в руках, в талии они показались такими маленькими. Я была в шоке, когда я надела их и в талии они оказались даже немного свободными».

13. «За 9 месяцев убрала со своего тела 46 лишних килограммов»

«Многие думают, что у меня есть какой-то секрет похудения, но на самом деле надо всего лишь правильно питаться и не забывать про физические нагрузки».

14. Похудела на треть от первоначального веса

«Я просто стала употреблять не более 1 200 ккал в день. А для удобства использовала приложение подсчета калорий».

15. Сказала «прощай» почти 70 кг лишнего веса

«Я за 9 месяцев похудела на 69 кг и теперь безмерно счастлива».

16. Похудела на 80 кг

«Я потеряла более 80 кг. У меня особо нет друзей, поэтому я хочу, чтобы пользователи интернета порадовались и оценили мой успех».

17. 56,5 кг остались в прошлом

«Я за 18 месяцев похудел со 136 до 79,5 кг. Весь секрет в питании: фрукты, овощи, орехи, индейка, цыпленок, греческий йогурт. И ем строго с 12:00 до 19:00».

18. «Раньше я весила 73,5 кг, а сейчас — 52,5»

«За 9 месяцев я почти пришла к своей цели. Оказывается, надо было всего лишь снизить количество употребляемых калорий».

19. «Мой вес снизился со 100 до 61 кг»

«Наконец-то я могу купить себе любую одежду, а не очередные легинсы и футболку».

20. За год похудела почти на 41 кг

«Благодаря отказу от моего любимого фастфуда, активным занятиям спортом и безграничной поддержке мужа я смогла всего за 1 год похудеть с 96 до 55 кг».

21. Минус 42 кг за 14 месяцев

«Впервые за 10 лет я не стесняюсь отдыхать у бассейна».

22. Избавилась от 77,5 кг и стала совершенно другим человеком

«Диета на 1 200 ккал в день творит чудеса. Конечно, если ее сочетать в физическими нагрузками».

23. Минус 45 кг — и женщину совсем не узнать

«Моя жена настолько горда своим результатом, что попросила меня опубликовать эти фотографии в интернете, чтобы мотивировать других».

24. На фото слева — 102 кг, справа — 59 кг

«Моя девушка разрешила опубликовать фотографии ее успешного похудения. Она стала для меня отличным примером для подражания».

25. За 2 года сбросил почти 91 кг

«На фото слева я вешу почти 250 кг. На фото справа я спустя 2 года. Вес — 159 кг. Прогресс налицо, но еще есть куда стремиться».

26. За 13 месяцев сбросил невероятное количество килограммов — 95

«На фото слева я на свадьбе своей сестры. Я до сих пор не могу привыкнуть, что уже не такой, как на этом фото, что теперь я вешу 122 кг. Да, неидеально, но это достижение меня мотивирует и дальше приводить свое тело в порядок».

Какое преображение поразило вас сильнее остальных?