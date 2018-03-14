Простые головоломки, которые заставят ваше образное мышление работать
Бывают ситуации, которые требуют свежего взгляда, а привычные решения в них уже не работают. Для таких случаев полезны головоломки, которые сделают ваше воображение более богатым и дадут возможность взглянуть на привычные вещи под другим углом.
AdMe.ru подготовил для вас простые упражнения, которые помогут добраться до тайных уголков вашего воображения. Поехали?
1.
На этой иллюстрации изображено 3 зверя и 1 птица. Ваша задача — отыскать их.
2.
Размялись? Эта иллюстрация будет посложнее. Здесь спрятались 4 животных, одно из которых — морское.
Ответы
1.
2.
Как быстро у вас получилось найти спрятанных животных? Возможно, вы нашли еще каких-нибудь животных? Делитесь в комментариях.
Иллюстратор Oleg Guta специально для AdMe.ru