Простые головоломки, которые заставят ваше образное мышление работать

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Бывают ситуации, которые требуют свежего взгляда, а привычные решения в них уже не работают. Для таких случаев полезны головоломки, которые сделают ваше воображение более богатым и дадут возможность взглянуть на привычные вещи под другим углом.

AdMe.ru подготовил для вас простые упражнения, которые помогут добраться до тайных уголков вашего воображения. Поехали?

1.

На этой иллюстрации изображено 3 зверя и 1 птица. Ваша задача — отыскать их.

2.

Размялись? Эта иллюстрация будет посложнее. Здесь спрятались 4 животных, одно из которых — морское.

Ответы

1.

2.

Как быстро у вас получилось найти спрятанных животных? Возможно, вы нашли еще каких-нибудь животных? Делитесь в комментариях.