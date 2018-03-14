Простые головоломки, которые заставят ваше образное мышление работать

Бывают ситуации, которые требуют свежего взгляда, а привычные решения в них уже не работают. Для таких случаев полезны головоломки, которые сделают ваше воображение более богатым и дадут возможность взглянуть на привычные вещи под другим углом.

AdMe.ru подготовил для вас простые упражнения, которые помогут добраться до тайных уголков вашего воображения. Поехали?

1.

На этой иллюстрации изображено 3 зверя и 1 птица. Ваша задача — отыскать их.

2.

Размялись? Эта иллюстрация будет посложнее. Здесь спрятались 4 животных, одно из которых — морское.

Ответы

1.

2.

Как быстро у вас получилось найти спрятанных животных? Возможно, вы нашли еще каких-нибудь животных? Делитесь в комментариях.

Иллюстратор Oleg Guta специально для AdMe.ru

2 На склад!
10 Комментарии
  • 14 марта 2018
  • 10
  • 0

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!