Что состояние волос может рассказать о вашем здоровье

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Мы все привыкли считать, что качество и вид волос зависят только от определенного обращения с ними и внешних факторов. Но при тщательном анализе выясняется, что вкупе с другими симптомами, которые мы обычно не связываем между собой, волосы становятся своебразным индикатором, успешно и наглядно сигнализирующим о глубинных сбоях в работе организма.

AdMe.ru проанализировал и собрал вместе наиболее распространенные проблемы, связанные с волосами, а также узнал, на какие заболевания — легкие и серьезные — они чаще всего указывают.

Тусклые и безжизненные волосы

Первая и самая очевидная причина, почему волосы теряют здоровый блеск и становятся безжизненными, — это неправильный уход, частое окрашивание и использование плоек. Также волосы часто становятся тусклыми в осенне-зимний период, когда проявляется нехватка витаминов и микроэлементов в организме. Этот симптом вполне может указывать и конкретно на нехватку селена, фосфора и серы в организме. Чтобы определить это наверняка, вам стоит обратить внимание на здоровье десен и развитие кариеса: если и в этой области вы замечаете активные и неприятные изменения, то диагноз точен и есть смысл обратиться с вопросом к врачу.

Перхоть

Перхоть сама по себе чаще всего неопасна, но является крайне неэстетичной и провоцирует неприятный зуд. Причин этому досадному проявлению может быть множество. Возможно, вы перебарщиваете с использованием разнообразных средств для волос. Также перхоть может появиться в результате увлечения диетами, особенно «разгрузочными», когда из рациона почти полностью или значительно исключаются жиры и углеводы. Другими причинами появления перхоти может быть стресс, проблемы с желудочно-кишечным трактом или иммунодефицит. А так называемая желтая перхоть и вовсе является симптомом одной из дерматологических патологий — себорейного дерматита, лечение которого протекает сложнее, чем в случае с «сухой» перхотью. В перечисленных ситуациях использования шампуня от перхоти недостаточно и необходимо посетить трихолога для более глубокого изучения проблемы.

Тонкие и ломкие волосы

Тонкость и ломкость волос являются следствием неполноценного питания, а точнее недостатка протеинов. Ведь белок выполняет такие жизненноважные функции, которые на себя не может взять ни один другой элемент. В сущности, он является основой для строительства тела. И когда организму его хронически недостает, страдает качество кожи, крепкость ногтей и сила волос. Нелишним будет начать есть больше фруктов и пропить курс омега-3 жирных кислот. Однако есть некоторые подводные камни, которые могут указывать на более серьезное заболевание. Например, ломкие волосы являются одним из симптомов болезни Иценко — Кушинга. Чтобы понять наверняка, ваш ли это случай, стоит обратить внимание, беспокоят ли вас и другие очевидные проявления данного заболевания: хроническая бессонница, высокое давление и необъяснимые боли в спине.

Выпадение волос, очаговое облысение

Считается, что потеря до 100 волосков в день — это норма, за исключением некоторых периодов жизни, когда выпадение по естественным причинам происходит более интенсивно (во время беременности или с наступлением менопаузы). Самый простой способ проверить, все ли у вас в порядке (помимо визуальной оценки), — это запустить пальцы в волосы у корней и протащить их к кончикам. В идеале в руке должно остаться 1-2 волоска либо же вообще ни одного; в норме — 3-5 волосков; если больше — стоит задуматься над тем, чтобы посетить трихолога. Активное выпадение волос вполне может быть связано и с неполадками в эндокринной системе, ослаблением иммунитета или быть признаком сахарного диабета. В связи с этим не стоит откладывать поход к врачу и сдачу необходимых анализов. Но ни в коем случае не впадайте в панику. Вполне возможно, что в итоге эта неприятность окажется связана всего лишь с недостатком витаминов, сезоном или стрессом. Поэтому не помешает заодно начать пить успокаивающие травы, а также отказаться от сложных укладок.

Жирные волосы

Жирные волосы обычно свидетельствуют о неправильном питании с преобладанием в рационе животных жиров. Чтобы попробовать решить проблему, желательно ограничить мясные, жирные и жареные блюда, а также избегать сладостей, копченостей, алкоголя и чрезмерного потребления кофе. Работу сальных желез также можно нормализовать с помощью масла чайного дерева: несколько капель, добавленных в шампунь, вполне способны решить проблему внешнего вида. Если ограничения в еде и правильный уход не помогают, тогда это может сигнализировать о нарушении обмена веществ, гормональном сбое или проблемах с печенью. В такой ситуации, конечно, очень важно обратиться к специалисту, чтобы избежать усугубления ситуации.

Ранняя седина

В сущности, поседение волос во многом зависит от генетической предрасположенности, а также является результатом определенной программы, заданной организму: с возрастом запас меланоцитов, ответственных за выработку пигмента, неизбежно истощается. В среднем волосы у женщин начинают седеть после 30-40 лет, но случаются и нестандартные ситуации, когда волосы седеют у очень молодых людей или даже подростков. Ранняя седина (затрагивает не все волосы, а только отдельные волоски) чаще всего является следствием сильного стрессового воздействия, продолжительного переутомления и даже неудачной диеты (например, предусматривающей резкое сокращение белков). Все перечисленные пункты, по мнению ученых, запускают механизм активного истощения меланина, из-за чего волосы седеют естественным путем, как и предусмотрено природой, но в гораздо более сжатые сроки.

Зуд кожи головы

Если данный симптом сопровождается появлением на голове прыщиков, язвочек, шелушения и прочих видов раздражения кожи — это тревожный сигнал, требующий вмешательства дерматолога, так как может быть проявлением кожных заболеваний, таких как псориаз или экзема. Если же чесотка не сопровождается никакими дополнительными внешними недугами, то она может оказаться свидетельством расстройства нервной системы, спровоцированного стрессом, и быть таким же нервным тиком, как и привычка грызть ногти. В таком случае в качестве первоначальных мер будет нелишним начать принимать успокаивающие сборы трав, а также витамины B1 и B6, а в дальнейшем, конечно же, проконсультироваться и пройти обследование у невролога.

Сухие волосы и секущиеся концы

Если отмести очевидные факторы, такие как химическая завивка и частое использование фена и щипцов, к сухости волос, как правило, приводит дефицит белка (а это строительный материал первой необходимости, как уже упоминалось выше) и недостаток в организме железа и меди (который приводит к тому, что к коже головы поступает недостаточно кислорода). Еще эта проблема нередко встречается у людей, которые часто сидят на диетах, а это в свою очередь может приводить к заболеваниям эндокринной системы. Питайтесь правильно, периодически ешьте красную рыбу и морковь для восполнения недостающих витаминов. Также пейте апельсиновый сок — для лучшего усвоения железа — и не забывайте употреблять достаточное количество чистой воды, чтобы исключить обезвоживание.

Секущиеся кончики так же, как и общая сухость волос, являются следствием химического и механического воздействия. Однако типов секущихся концов существует больше, чем мы привыкли думать. И способы лечения и предотвращения дальнейшего повреждения для каждого типа также отличаются. Поговорим о 3 самых распространенных: Y-сечение — самый широко известный вариант повреждения. В данном случае вовсе не обязательно прибегать к скорейшей стрижке. Ситуацию вполне можно спасти более усиленным питанием волос с помощью витаминизированных масел и увлажняющих масок.

— самый широко известный вариант повреждения. В данном случае вовсе не обязательно прибегать к скорейшей стрижке. Ситуацию вполне можно спасти более усиленным питанием волос с помощью витаминизированных масел и увлажняющих масок. «Свеча» (или «конус») — отличается значительным повреждением внешней кутикулы, в то время как концы еще не расщепились. Здесь вам все же понадобится стрижка, но после нее вы вполне можете предотвратить возвращение этой проблемы в будущем, используя в уходе эфирные масла, а также поставив в душе минеральный фильтр, который спасет волосы от агрессивного воздействия хлора и примесей.

(или «конус») — отличается значительным повреждением внешней кутикулы, в то время как концы еще не расщепились. Здесь вам все же понадобится стрижка, но после нее вы вполне можете предотвратить возвращение этой проблемы в будущем, используя в уходе эфирные масла, а также поставив в душе минеральный фильтр, который спасет волосы от агрессивного воздействия хлора и примесей. «Перо» (или «дерево») — волосы значительно испорчены и ослаблены, что повлекло за собой множественные расщепления по длине. Внешне этот тип можно определить по эффекту «соломы», когда волосы выглядят чрезмерно воздушно, например у девушек, подвергающих волосы осветлению и/или обесцвечиванию. Самый основной и очевидный шаг, который нужно предпринять, — это перестать не только осветлять, но и в целом окрашивать волосы, а также максимально редко пользоваться феном и утюжками. В качестве дополнительной меры можно приобрести специальное ухаживающее средство, содержащее молекулу защиты волос OFPMA.