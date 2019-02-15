Что произойдет с организмом, если есть творог каждый день

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О пользе творога мы слышим с самого детства, по привычке покупаем его в магазине и нередко едим на завтрак. Помимо укрепления костей у этого продукта есть масса полезных свойств. Вы знали, например, что он может улучшить обмен веществ и нормализовать уровень сахара в крови? Все виды творога одинаково полезны, вне зависимости от формы или жирности. А вот по вкусовым качествам лидирует творог из козьего молока.

AdMe.ru прочитал десятки научных статей на эту тему и точно знает, почему нужно есть творог каждый день. Не поделиться этой информацией было бы преступлением.

1. Обмен веществ ускорится

Витамины группы В, которых в составе творога достаточно, нормализуют метаболизм. Витамин В12, например, способствует полноценной работе мозга и помогает эффективно усваивать железо. Рибофлавин вместе с тиамином преобразуют углеводы в энергию, а пантотеновая кислота участвует в обмене белков, жиров, углеводов и аминокислот в нашем организме.

2. Мышцы придут в форму

Творог содержит белок казеин, который медленно усваивается и таким образом помогает наращивать мышечную массу. Недаром многие спортсмены употребляют его перед сном: аминокислоты вбрасываются в кровь, мышцы получают питательные вещества в достаточном количестве. Кроме того, творог продлевает чувство сытости и придает энергию. Он подходит для вегетарианцев (которые не отказались от молочных продуктов), обеспечивая необходимую суточную дозу белка.

3. Похудеть будет легче

Исследование 2015 года удивляет: оказывается, творог помогает худеть даже без изнурительных тренировок! Люди с избыточным весом придерживались низкокалорийной диеты и регулярно ели творог, не занимаясь при этом физическими упражнениями. Другая группа людей придерживалась той же диеты, но занималась фитнесом. Вес удалось сбросить и тем и другим. Хотите похудеть, но времени на тренажерные залы или занятия с тренером нет? Добавьте в рацион творог.

4. Женское здоровье улучшится

Молочные продукты, особенно творог, богаты протеинами, кальцием и витамином D. Регулярное употребление творога улучшает здоровье женщин: он поможет стабилизировать цикл, а в пременопаузальный период поддержит гормоны на нужном уровне. Регулярное употребление творога даже способно снизить риск появления рака молочной железы. К таким выводам пришли эксперты из Гарвардской школы общественного здравоохранения. Исследование на протяжении 16 лет показало: высокий уровень витамина D и кальция у женщин в пременопаузе сводит риск возникновения рака груди к минимуму.

5. Кости станут крепче

Мы с детства знаем о преимуществах продуктов, богатых кальцием: кости и зубы укрепляются. Причем пищевой кальций усваивается так же хорошо, как и специальные добавки. В твороге содержится 28 % суточной нормы кальция. Он положительно влияет на метаболизм и плотность костной ткани, а также потерю массы. Получить максимальный эффект от кальция можно, если сделать молочные продукты частью пищевых привычек с детства. Разумно дополнить рацион ребенка творогом, молоком, сыром и другими продуктами этой группы. Употребление в пищу продуктов, богатых кальцием, во время беременности способствует профилактике остеопороза и стабилизирует нервную систему.

6. Уровень сахара придет в норму

Магний в составе творога поддерживает в норме уровень сахара в крови. Продукт полезен при диабете II типа, поскольку помогает организму бороться с болезнью и минимизировать ее влияние. Если вносите творог в ежедневное меню, учитывайте его жирность: она не должна превышать 1,5 %. Продукт с более высокой долей жирности можно употреблять не каждый день и в разумных количествах.

7. Сердечно-сосудистая система обретет тонус

Помимо нормализации уровня сахара магний позитивно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Он держит под контролем артериальное давление и борется с образованием тромбов. 200 г творога дают организму почти 30 % суточной нормы селена. Этот элемент — сильный антиоксидант. Он нейтрализует пагубное воздействие свободных радикалов и предохраняет стенки сосудов и ткани сердца от поражений.

8. Снизится риск инсульта

Помимо других питательных веществ в твороге содержится калий. Он поддерживает водный баланс в организме, уменьшает тревожность, участвует в процессе проведения нервных импульсов. Регулярное употребление калия снижает артериальное давление и, таким образов, риск инсульта. Употребление молочных продуктов, в том числе творога, предотвращает метаболический синдром, связанный с развитием сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Бонус: противопоказания

Как у любого продукта, у творога есть противопоказания. В нем содержится много соли: на полстакана творога приходится около 400 мг хлорида натрия. В то время как рекомендуемая суточная доза составляет 1 500 мг. Не злоупотребляйте творогом, если вы страдаете от заболеваний почек: большое содержание белка увеличивает нагрузку на выделительную систему. Если у вас непереносимость лактозы, о пользе творога также можно забыть.