Что произойдет, если делать всего одно упражнение для шеи каждый день

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Практически каждому офисному работнику знакома головная боль. Но многие из нас глушат ее таблетками и даже не догадываются, что все дело в неправильном положении шеи. Если устранить причину — все неприятные последствия уйдут.

Мы в AdMe.ru хотим рассказать вам об одном простом упражнении. Оно и от головной боли поможет, и память улучшит, и шею вернет в нормальное состояние. Важно только выполнять его регулярно.

Работающие за компьютером знают: не всегда рабочее место бывает комфортным. Высокий стол, низкий стул, далеко стоящий компьютер — и вот вы уже сидите в неудобной позе. При таком положении нам часто приходится подаваться вперед и вытягивать шею (особенно это беспокоит людей со сниженным зрением). Мало кто догадывается, что при этом вес головы по отношению к телу увеличивается в несколько раз. Шея испытывает перегрузки, ее мышцы напрягаются и сжимаются, передавливая кровеносные сосуды. Нарушается кровоток, поступление кислорода к головному мозгу замедляется, возникает головная боль.

Что будет, если делать это упражнение каждый день

После сна вы будете чувствовать себя более отдохнувшим

Спазмированные мышцы расслабятся и смогут полноценно отдохнуть. Более крепкий и спокойный сон вам обеспечен.

Спазмированные мышцы расслабятся и смогут полноценно отдохнуть. Более крепкий и спокойный сон вам обеспечен. Улучшатся память и умственная активность

Питание мозга будет восстановлено, кровь снова станет насыщать его кислородом. Вы сможете не только лучше соображать, но и усваивать большие объемы информации.

Питание мозга будет восстановлено, кровь снова станет насыщать его кислородом. Вы сможете не только лучше соображать, но и усваивать большие объемы информации. Вы станете меньше уставать

При неправильном положении шеи страдает не только голова, но и позвоночник. Если изменить посадку, неприятные ощущения в спине не будут вас беспокоить.

При неправильном положении шеи страдает не только голова, но и позвоночник. Если изменить посадку, неприятные ощущения в спине не будут вас беспокоить. Головная боль уйдет

Правильно работающие мышцы шеи перестанут пережимать нервы и кровеносные сосуды. Их работа восстановится, и вы сможете забыть о головных болях.

Правильно работающие мышцы шеи перестанут пережимать нервы и кровеносные сосуды. Их работа восстановится, и вы сможете забыть о головных болях. Шея станет красивее и длиннее

Со временем шея типичного офисного работника не только выдвигается вперед, но и укорачивается. Регулярное выполнение упражнения поможет вернуть ей здоровье и красоту.

Выполнять такое упражнение можно несколько раз в день. Количество подходов не ограничено, но стоит помнить: чем чаще вы будете его делать, тем быстрее увидите результат.

Шаг 1

Исходное положение стоя или сидя, спина прямая. Руки отводим назад и сцепляем в замок, тянемся ими назад и чуть вверх. Подбородком — вперед как можно дальше. Такое положение нужно сохранять от 30 секунд до 1 минуты.

Шаг 2

Руки держим перед собой, сцепляем их в замок и тянемся вперед. Шею максимально отводим назад, но не роняем голову на спину. При выполнении вы должны почувствовать сопротивление задней поверхности шеи. Это положение также фиксируем на время от 30 секунд до 1 минуты.

Бонус: упражнение для расслабления мышц спины

Чтобы спина и шея полноценно отдыхали после рабочего дня, вы можете взять на вооружение простое упражнение «Кошка». Оно поможет растянуть глубокие мышцы спины, убрать тяжесть в пояснице, улучшить осанку и снять напряжение.

Исходное положение на четвереньках. Руки выпрямлены и находятся ровно под плечами, ноги согнуты под прямым углом. Шаг 1 . На выдохе втяните живот и выгните спину дугой, как кошка, тянитесь вверх. Голова при этом должна быть опущена, мышцы пресса напряжены.

. На выдохе втяните живот и выгните спину дугой, как кошка, тянитесь вверх. Голова при этом должна быть опущена, мышцы пресса напряжены. Шаг 2. Сосчитайте до десяти и на вдохе примите исходное положение.

Сосчитайте до десяти и на вдохе примите исходное положение. Шаг 3 . На выдохе поднимите голову и таз вверх, прогните спину вниз. Вы почувствуете легкое растяжение мышц груди и живота.

. На выдохе поднимите голову и таз вверх, прогните спину вниз. Вы почувствуете легкое растяжение мышц груди и живота. Шаг 4. Досчитайте до 10 и снова вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 10 раз.

А вы часто сталкиваетесь с головной болью? Расскажите, как избавляетесь от нее вы?