Абсурдный тест на логику, который вам могут предложить на собеседовании

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Вы наверняка слышали о проверках, которые устраивают соискателям такие гиганты, как Google и Apple. Мы нашли пример распространенного теста, который вполне может быть предложен как потенциальному менеджеру, так и глотателю шпаг. На выполнение отводится 15 минут. Смысл в том, чтобы действовать исключительно в условиях задач, не пытаясь применить их к реальной жизни: повседневный опыт только собъет вас с толку. Готовы проверить себя?

Нам в AdMe.ru неизвестно, правда это или нет, но, по легенде, собеседование считается пройденным, если вы решили верно хотя бы 10 задач. Удачи!

1.

Красивые девочки едят осьминогов. Обычные девочки могут улыбаться: Обычные девочки любят грызть осьминогов. Красивые девочки, которые кусают осьминогов, могут улыбаться. Некоторые обычные девочки не могут улыбаться. Некоторые красивые девочки — обычные, потому что они улыбаются. Ни одно из вышеперечисленных.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

2.

Никто из пиратов не может съесть торт, если не надел носки. Все пираты не носят носков. Значит, никто из пиратов не сможет съесть торт: Верно. Неверно.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

3.

Некоторые поезда — велосипеды. У велосипедов два руля: Поезда с тремя рулями не являются велосипедами. Велосипеды, которые являются поездами, иногда имеют два руля. Велосипеды с тремя рулями иногда бывают поездами. Поездов, которые не велосипеды с двумя рулями, не бывает. У поездов два руля, потому что они велосипеды. Ни одно из вышеперечисленных.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

4.

Все мыши играют на скрипке. Некоторые скрипачи попали в мышеловку. Значит, некоторые мыши попали в мышеловку: Верно. Неверно.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

5.

Ботинки — это большие муравьи. Ботинки поют по ночам: Все большие муравьи поют по ночам. Все большие муравьи на самом деле ботинки. Некоторые большие муравьи поют по ночам. Большие муравьи не поют ночью. Большие муравьи на самом деле не ботинки. Ни одно из вышеперечисленных.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

6.

Некоторые подушки — камни. Некоторые камни — бизнесмены. Значит, некоторые подушки — бизнесмены: Верно. Неверно.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

7.

Каждый еж лысый. Все ежи полосатые: Бывают ежи с лысыми хвостами. Бывают ежи в клеточку. Бывают колючие ежи с полосатыми лапками. Лапки всех ежей полосатые, но не лысые. Ни одно из вышеперечисленных.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

8.

Все носороги умеют вязать. Все бабочки — носороги. Значит, все бабочки могут вязать: Верно. Неверно.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

9.

Сиреневый снег холодный и тает. В пустыне может быть только зеленый снег: Снег в пустыне холодный. Снег в пустыне тает. Зеленый снег не тает. Зеленый снег холодный и тает. Ни одно из вышеперечисленных.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ. © depositphotos.com

10.

Некоторые верблюды — мотоциклисты. Все мотоциклисты любят мороженое. Значит, все верблюды любят мороженое: Верно. Неверно.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

11.

Все ромашки не умеют рисовать. У всех ромашек есть листья: Без листьев ромашки не могут рисовать. Некоторые ромашки не имеют листьев. Все ромашки, у которых есть листья, не могут рисовать. Ромашки не могут рисовать, потому что у них есть листья. Ромашки не могут рисовать, и у них нет листьев. Ни одно из вышеперечисленных.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

12.

Два утюга никогда не нагреваются вместе. Чай и суп стали горячими одновременно. Значит, чай и суп не являются двумя утюгами: Верно. Неверно.

Нажмите на картинку, чтобы узнать ответ.

Если вы ответили верно минимум на 10 вопросов, то ваша стрессоустойчивость и логическое мышление наверняка помогли бы вам перейти на следующий этап собеседования. На какую бы должность оно ни проводилось.

А как вы относитесь к таким необычным проверкам при приеме на работу? Расскажите, какие задания приходилось выполнять вам?