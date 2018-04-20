Абсурдный тест на логику, который вам могут предложить на собеседовании
Вы наверняка слышали о проверках, которые устраивают соискателям такие гиганты, как Google и Apple. Мы нашли пример распространенного теста, который вполне может быть предложен как потенциальному менеджеру, так и глотателю шпаг. На выполнение отводится 15 минут. Смысл в том, чтобы действовать исключительно в условиях задач, не пытаясь применить их к реальной жизни: повседневный опыт только собъет вас с толку. Готовы проверить себя?
Нам в AdMe.ru неизвестно, правда это или нет, но, по легенде, собеседование считается пройденным, если вы решили верно хотя бы 10 задач. Удачи!
1.
Красивые девочки едят осьминогов. Обычные девочки могут улыбаться:
- Обычные девочки любят грызть осьминогов.
- Красивые девочки, которые кусают осьминогов, могут улыбаться.
- Некоторые обычные девочки не могут улыбаться.
- Некоторые красивые девочки — обычные, потому что они улыбаются.
- Ни одно из вышеперечисленных.
2.
Никто из пиратов не может съесть торт, если не надел носки. Все пираты не носят носков. Значит, никто из пиратов не сможет съесть торт:
- Верно.
- Неверно.
3.
Некоторые поезда — велосипеды. У велосипедов два руля:
- Поезда с тремя рулями не являются велосипедами.
- Велосипеды, которые являются поездами, иногда имеют два руля.
- Велосипеды с тремя рулями иногда бывают поездами.
- Поездов, которые не велосипеды с двумя рулями, не бывает.
- У поездов два руля, потому что они велосипеды.
- Ни одно из вышеперечисленных.
4.
Все мыши играют на скрипке. Некоторые скрипачи попали в мышеловку. Значит, некоторые мыши попали в мышеловку:
- Верно.
- Неверно.
5.
Ботинки — это большие муравьи. Ботинки поют по ночам:
- Все большие муравьи поют по ночам.
- Все большие муравьи на самом деле ботинки.
- Некоторые большие муравьи поют по ночам.
- Большие муравьи не поют ночью.
- Большие муравьи на самом деле не ботинки.
- Ни одно из вышеперечисленных.
6.
Некоторые подушки — камни. Некоторые камни — бизнесмены. Значит, некоторые подушки — бизнесмены:
- Верно.
- Неверно.
7.
Каждый еж лысый. Все ежи полосатые:
- Бывают ежи с лысыми хвостами.
- Бывают ежи в клеточку.
- Бывают колючие ежи с полосатыми лапками.
- Лапки всех ежей полосатые, но не лысые.
- Ни одно из вышеперечисленных.
8.
Все носороги умеют вязать. Все бабочки — носороги. Значит, все бабочки могут вязать:
- Верно.
- Неверно.
9.
Сиреневый снег холодный и тает. В пустыне может быть только зеленый снег:
- Снег в пустыне холодный.
- Снег в пустыне тает.
- Зеленый снег не тает.
- Зеленый снег холодный и тает.
- Ни одно из вышеперечисленных.
10.
Некоторые верблюды — мотоциклисты. Все мотоциклисты любят мороженое. Значит, все верблюды любят мороженое:
- Верно.
- Неверно.
11.
Все ромашки не умеют рисовать. У всех ромашек есть листья:
- Без листьев ромашки не могут рисовать.
- Некоторые ромашки не имеют листьев.
- Все ромашки, у которых есть листья, не могут рисовать.
- Ромашки не могут рисовать, потому что у них есть листья.
- Ромашки не могут рисовать, и у них нет листьев.
- Ни одно из вышеперечисленных.
12.
Два утюга никогда не нагреваются вместе. Чай и суп стали горячими одновременно. Значит, чай и суп не являются двумя утюгами:
- Верно.
- Неверно.
Если вы ответили верно минимум на 10 вопросов, то ваша стрессоустойчивость и логическое мышление наверняка помогли бы вам перейти на следующий этап собеседования. На какую бы должность оно ни проводилось.
А как вы относитесь к таким необычным проверкам при приеме на работу? Расскажите, какие задания приходилось выполнять вам?
Иллюстратор Alena Tsarkova специально для AdMe.ru