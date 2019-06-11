9 женщин, которые обманули время лет так на 20 (Спойлер: мама Наоми Кэмпбелл великолепна)

18 9

29

15.5k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Люди с давних времен ищут эликсир молодости. В древности за ним отправляли целые экспедиции. Но, даже если бы его нашли, героиням нашей статьи он бы точно не потребовался. Эти женщины наверняка не стесняются говорить о своем возрасте, ведь все равно никто не поверит, сколько им лет.

Мы в AdMe.ru восхищаемся красотой этих леди, которые смогли не только остановить время, но и повернуть его вспять.

Бай Лин, 52 года

Бай Лин (Bai Ling) — американская актриса, которая родилась в Китае. Девушка (другим словом язык не поворачивается ее назвать) известна ролями в фильмах «Ворон», «Анна и король», «Такси-3». Актриса говорит, что не любит тратить много времени на повседневный макияж. Она не стесняется публиковать в соцсетях фотографии и без него. Секрет молодости Бай Лин — наслаждаться жизнью и не беспокоиться о том, что о ней думают другие.

Жюльет Бинош, 53 года

Жюльет Бинош (Juliette Binoche) — актриса, внешность которой подтверждает фразы о шарме и элегантности французских женщин. Почти 19 лет назад вышел фильм «Шоколад», в котором главную роль сыграла Жюльет, а она выглядит все так же. Актриса признается, что, как бы это смешно ни звучало, ее секрет красоты номер один — пить много воды. Это простой способ выглядеть свежо.

Валери Моррис-Кэмпбелл, 67 лет

Валери (Valerie Morris-Campbell) — 67-летняя мама Наоми Кэмпбелл. В декабре прошлого года мать и дочь снялись в рекламной кампании Burberry, и сеть заполонили комментарии о том, что выглядят они как сестры. На своей странице в Instagram Наоми часто выкладывает трогательные посты, в которых пишет о любви к маме. Мама знаменитой модели убеждена: помимо ухода за собой очень важен спорт. Она посещает тренажерный зал 3 раза в неделю и чередует его с пилатесом, силовыми тренировками, спиннингом и греблей.

Мелисса Гилберт, 64 года

Мелисса Гилберт (Melissa Gilbert) — мама 2 детей и бабушка 7 внуков из США. 6 лет назад она запустила YouTube-канал, где публикует ролики о своей жизни, делает обзоры косметики и одежды. Мелисса выпустила серию видео «The Aging Woman», в которых говорит о своем питании, стиле, уходе за кожей и отношениях в семье.

Мариса Томей, 54 года

В 2017 году на экраны вышел «Человек-паук: Возвращение домой», в котором тетушку Питера Паркера сыграла Мариса Томей (Marisa Tomei). На момент выхода картины актрисе было 52 года. Фанаты сочли ее слишком молодой для этой роли, ведь внешний вид женщины больше подходил для роли девушки главного героя, а не его тети. Когда у Марисы спросили, как она следит за кожей, она рассказала о пользе инфракрасной сауны и очищения кожи по направлению к сердцу по аюрведе.

Паулина Поризкова, 54 года

Паулина Поризкова (Paulina Porizkova) — американская актриса, супермодель и писательница родом из Чехословакии. В 18 лет она стала первой восточноевропейской моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue. Не так давно Паулина снова снялась для этого журнала — уже в возрасте 53 лет.

Мира Сорвино, 51 год

Мира Сорвино (Mira Sorvino) — американская актриса и мать 4 детей. Она снималась в сериалах «Живой товар», «Ленинград», «Доктор Хаус» и получила награды «Оскар» и «Золотой глобус» за роль второго плана в фильме «Великая Афродита». Муж актрисы, Кристофер Бакус, моложе ее на 14 лет. В их разницу в возрасте сложно поверить, когда смотришь на совместные фотографии пары.

Белинда Нортон, 42 года

Белинда Нортон (Belinda Norton) — 42-летняя учительница, автор нескольких книг и фитнес-тренер из Австралии. Она воспитывает двух детей 12 и 14 лет. После рождения второго ребенка Белинда набрала 20 кг, к ней вернулась экзема и ни на что не было сил. В одном интервью женщина рассказала, что однажды она показала своему мужу (теперь бывшему) фотографию стройной девушки и сказала, что скоро сможет стать такой же, а он лишь рассмеялся в ответ. Это стало мотивацией для девушки заняться своим телом и здоровьем. Белинда ведет блог, где недавно опубликовала список из 21 лайфхака против старения.

Бьянка Лоусон, 40 лет

Бьянка Лоусон (Bianca Lawson) играет девочек-подростков с 1995 года. За это время внешность актрисы не изменилась. Из-за того что она не стареет, Бьянка часто становится объектом шуток и мемов. Актриса реагирует на это с юмором и делится мемами на своих страницах в соцетях.