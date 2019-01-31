9 видов головной боли, за которыми скрываются проблемы со здоровьем

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Всемирная организация здравоохранения утверждает: от головной боли страдает от 50 до 75 % взрослого населения земного шара. Многие не обращают на нее внимания. Боль бывает разной: более и менее интенсивной, пульсирующей, давящей, острой или тупой, а ее очаг может локализоваться в разных частях головы. Она может быть самостоятельным заболеванием или одним из симптомов — тогда ее называют вторичной.

AdMe.ru выяснил, о чем может говорить вторичная головная боль и в каких случаях стоит незамедлительно обратиться к специалисту.

1. Энцефалит

При энцефалите в мозге развиваются воспалительные процессы. Мы привыкли думать, что это заболевание возникает только из-за укуса клеща, а значит, достаточно лишь соблюдать правила безопасности в теплый период: делать прививку и быть осмотрительными в лесу. Однако все не совсем так. Возбудителем энцефалита могут оказаться, например, вирусы герпеса, некоторые типы микробов и даже вакцинация (в редких случаях). У болезни целая группа симптомов: общие воспалительные реакции организма, очаговые (в зависимости от пораженного участка мозга) и общемозговые. Насторожиться стоит, если вы отметили у себя признаки из каждой группы, например наряду с головной болью у вас повышенная температура, расстройство ЖКТ, нарушение мышечного тонуса и чувствительности.

2. Воздействие тирамина

Тирамин — это токсин, который может вызывать мигрень. Он содержится в таких продуктах, как бананы, бекон, ветчина, авокадо, а также в пахучих сырах. Любите полакомиться горгонзолой, грюйером или рокфором и при этом часто страдаете от мигрени? Возможно, эти продукты усиливают ваши болевые ощущения. Попробуйте снизить их количество в рационе и понаблюдайте за изменениями.

3. Менингит

Голова с разной степенью интенсивности болит у человека практически при всех инфекционных заболеваниях. Но при менингите это один из главных показателей. Он развивается быстро, температура поднимается до 40 градусов и выше, практически не сбивается. Появиться она может за 2–3 дня до возникновения остальных симптомов, в это время болезнь напоминает банальную простуду. Другой признак — рвота, которая не дает облегчения, причем ей не предшествует тошнота. Ригидность затылочных мышц тоже указывает на менингит: заболевший не может дотянуться подбородком до груди. Помимо этого, испытывает головокружение, сонливость и боязнь света. Менингит лечится внутривенными антибиотиками, поэтому ранняя диагностика имеет решающее значение.

4. Височный или гигантоклеточный артериит

При этом воспалении в средних и крупных артериях образуются гранулемы, которые распространяются на стенку сосуда, в результате чего те становятся отечными. Просвет артерии сужается, кровоток ухудшается, кислород и питательные вещества доставляются медленнее. Часто поражаются артерии в височной зоне, а головная боль ощущается с одной стороны. Обычно височный артериит возникает после 50 лет, при этом в группе риска преобладают женщины. Чтобы вовремя распознать височный артериит и обратиться за помощью к врачу, запомните несколько его симптомов. Во время жевания появляется боль в районе нижней челюсти, по утрам ощущается сильное напряжение в руках, бедрах или шее, вес уходит без видимых причин. Головная боль локализуется в скальпе — неприятные ощущения возникают даже при легком прикосновении или при попытке лечь на подушку.

5. Глаукома

При глаукоме внутриглазное давление повышено (постоянно или периодически), а зрительный нерв атрофируется. Если не заниматься лечением, она может привести даже к слепоте. Болезнь часто сопровождается головной болью, которая локализуется в области глазных яблок, в висках, появляется светобоязнь. Среди других симптомов — тошнота, температура, в глазах может двоиться. Не стоит паниковать: глазные яблоки могут болеть при начинающейся простуде, попадании в глаза инфекции или при обычном переутомлении — возможно, вы просто слишком долго работали за компьютером. Чтобы развеять подозрения, обратитесь к врачу и проверьте зрение.

6. Наследственность

Причиной головных болей может быть плохая наследственность. Если у кого-то из родителей бывали мигрени, существует немалый риск, что эта неприятная болезнь передастся ребенку. От мигрени страдали оба родителя? Тогда вероятность унаследовать ее вдвое выше. Выясните, есть ли у вас предрасположенность к мигрени, пообщавшись со своими родными старшего поколения.

7. Внутричерепная гипертензия

Иногда это редкое заболевание называют псевдоопухолью мозжечка. О нем говорит повышение внутричерепного давления в сочетании с головной болью и ухудшением зрения. Временами может появляться тошнота. Чаще всего гипертензия затрагивает женщин детородного возраста с избыточным весом или даже ожирением. Лечение направлено на снижение внутричерепного давления и предотвращение потери зрения, включает прием медикаментов, а иногда и операцию на головном мозге. Доктора рекомендуют женщине задуматься, если у нее избыточная масса тела, при этом она каждый день чувствует головную боль.

8. Влияние бензилового спирта

Это вещество содержится, например, в парфюме и освежителях воздуха, наряду с другими синтетическими соединениями. Бензиловый спирт провоцирует появление головных болей. Если вы чувствительны к запахам, постарайтесь душиться чуть меньше обычного. Скорее всего, боли будут случаться реже.

9. Передозировка лекарствами

Боль проявляется как хроническая и ежедневная. К этому симптому добавляются рвота, учащенное сердцебиение, появление тревоги и нервозности. Такое состояние может вызывать бесконтрольное использование обезболивающих: действие препарата прекращается, боль возвращается, пациент принимает бóльшую дозу препарата. Особенно опасны в данном случае лекарства, содержащие в своем составе кодеин и кофеин: во многих странах они отпускаются без рецепта. Результат таков: лекарство больше не работает, а побочные эффекты дают о себе знать.

Головная боль далеко не всегда свидетельствует о серьезном заболевании. Однако если вы отметили у себя несколько симптомов одновременно, не занимайтесь самолечением, а как можно скорее обратитесь к специалисту.