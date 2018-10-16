9 вещей, которые необходимо знать, прежде чем взять животное из приюта

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Согласно исследованиям, животные не только испытывают сильное чувство привязанности и любви к своим хозяевам, но и значительно улучшают жизнь владельца, его здоровье и настроение. То, какое влияние питомцы оказывают на нас, является одной из важных причин, почему стоит завести пушистого друга. Однако вместо того, чтобы тратить большие деньги на его покупку, многие решают сделать доброе дело и взять животное из приюта.

AdMe.ru узнал у Ольги Родины, владелицы двух собак из приюта, Василисы и Аляски, и участницы команды фонда «Подарок судьбы», какие важные вопросы следует задать самому себе, прежде чем приютить бездомного питомца.

1. Есть ли у меня средства на достойное содержание своего пушистого друга?

Перед тем как брать животное из приюта, нужно грамотно рассчитать свои финансовые ресурсы. Расскажу на примере моих 2 собак весом по 30 кг: ₽ 7 тыс. — на корм (класса премиум) раз в месяц;

₽ 4 тыс. — на профилактические препараты от паразитов (от гельминтов и клещей) раз в 3 месяца;

₽ 3 тыс. — на базовые прививки раз в год. Это минимальный набор: цены на корм и препараты могут быть и ниже, все зависит от производителя и размера собаки. Отдельно стоит отметить, что прайс на услуги в ветеринарных клиниках немаленький: так, в случае серьезного заболевания чек спокойно может перевалить за ₽ 30–50 тыс.



Не забывайте про работу с кинологом. Индивидуальное занятие стоит примерно ₽ 2 тыс., групповое — ₽ 1,5 тыс. Амуниция, подстилки, лакомства и игрушки — это отдельная статья расходов, цены бывают разные, все зависит от производителя. Поэтому следует задать самому себе следующие вопросы: В случае болезни животного будут ли у меня средства на его лечение?

Если моя финансовая ситуация изменится в худшую сторону, смогу ли я себя в чем-то ограничивать ради питомца?

2. Готов ли я принять животное таким, какое оно есть?

Кошка или собака — это не только радость, но иногда и переживания, обида и злость. Ольга говорит, что первое время ей было тяжело справляться с Василисой: она боялась отходить от подъезда дальше чем на 300 м и не доверяла хозяйке. «Поэтому я гуляла в перчатках для тренажерного зала, чтобы не злиться, когда поводок впивается в руки, и не повышала на собаку голос, ведь она все равно не поймет сказанных фраз. Мое спокойствие того стоило: сейчас с Василисой можно не только нормально гулять, но и пользоваться наземным транспортом и метро».



В обучении собаки важно концентрироваться на успехах и достижениях и в случае провала не винить во всем животное. Необходимо сохранять уверенность в себе и спокойствие в любой ситуации, как бы ни было обидно, а иногда даже стыдно. Архитектор Сергей Козлов, владелец кошки из приюта, советует первое время не трогать лишний раз питомца: «Сначала у кошки аппетита не было, однако уже через день она начала есть. Первое время она скрывалась и всех боялась. Но если кошке дать обжиться, она вскоре сама начнет проявлять интерес к окружающим».

3. Мне нужен спокойный лежебока или активный сорвиголова?

Питомца нужно выбирать не только за красивую внешность или грустную историю, а в первую очередь по его характеру и темпераменту, чтобы рассчитать свои силы. Следует помнить, что, например, активная собака не изменит ваш образ жизни! Она скорее сведет вас с ума.

4. Сколько времени я смогу уделять животному?

Спокойная кошка или собака-флегматик могут и не потребовать вашего особого внимания, достаточно 20 минут утром и вечером и периодического общения дома. Однако поначалу даже на обыденные вещи (кормление, занятия, игры) вам понадобится много времени и усилий. В случае с активным животным нужны долгие прогулки каждый день, тренировки и много игр дома. Поэтому будьте готовы тратить большие временные ресурсы.

5. Хочу ли я взять щенка или котенка либо мне больше подойдет взрослое животное со сложившимся характером?

Возраст питомца — отдельная тема. Разумеется, котята и щенята быстрее привыкнут к новому хозяину и обстановке. Но не стоит бояться и взрослых животных. К примеру, собаки в любом возрасте поддаются дрессировке. У взрослой собаки сформирован характер, поэтому вам будет проще понять, подойдет вам она или нет. К тому же ее не надо приучать терпеть до выгула.

6. Где лучше взять собаку?

Существуют приюты муниципальные и частные, также есть волонтеры, которые содержат собак и котов благодаря пожертвованиям. Часто собаки и кошки живут на вольерных и домашних передержках. Передержка важна для животных: это помощь в социализации и приучивание к домашнему этикету. Такие собаки могут быть уже дрессированными, а взятые из приюта обычно требуют обучения. Поэтому нужно решить, с каким животным вам будет легче сладить.

7. С кем посоветоваться перед выбором питомца?

Куратор — это опекун, он занимается поисками семьи для собак в приютах, делает рекламу в социальных сетях, возит животных на выставки. Без куратора питомцу гораздо сложнее найти семью. Кураторы, забирающие животных с улиц, называются волонтерами. Они собирают пожертвования через интернет, делают прививки и кастрируют. Куратор играет большую роль, особенно если у вас никогда не было собак. Это человек, который не только честно расскажет о характере подопечного, но и ответит на ваши вопросы, посоветует корм и ветеринара. Если вы хотите взять собаку, обязательно воспользуйтесь услугами кинолога и не жалейте на это средств. Специалист поможет подобрать собаку, исходя из ваших предпочтений и образа жизни, плюс увидит будущие сложности, с которыми предстоит столкнуться. Таким образом вы примете максимально взвешенное решение.

8. Что необходимо знать о процессе пристраивания питомца?

Собаки и кошки пристраиваются по договору об ответственном содержании, с испытательным сроком в один месяц. Взрослые особи пристраиваются только кастрированными. Куратор или организация имеют право на ненавязчивое отслеживание судьбы их подопечного. Естественно, что в новом доме животное может вести себя не так, как обычно: бояться вас, шума и даже лифта. Период адаптации у всех проходит по-разному. Поэтому возьмите пару выходных или отпуск, чтобы помочь новому другу адаптироваться и проследить за тем, чтобы он не испортил ваши личные вещи из-за стресса. Зачастую куратор может и не знать всех тонкостей поведения питомца в доме, особенно если собака до этого жила в приюте.

9. Что делать, если вы не готовы к собаке, но хотите помогать?

Можно предоставить временный дом до пристройства, ведь у животного с домашней передержки больше шансов обрести семью.

Можно приезжать в приют и помогать руками (выгуливать собак, помочь что-то починить или просто пообщаться). Иногда нужна помощь машиной — отвезти животное в клинику.

Если не хотите переводить деньги, то можно собирать необходимую материальную помощь (списки есть у каждой организации — обычно это медикаменты, корм, игрушки с мисками).

И конечно, перевод средств по реквизитам (любая сумма) в поддержку организации или команды помощи.