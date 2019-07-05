9 простых, но работающих методов экономии, которые помогли людям накопить $ 100 тыс.

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Накопить неплохую сумму вполне возможно уже в молодости. Один из пользователей Reddit спросил: «Люди до 30 лет, которым уже удалось накопить $ 100 тыс., как вы это сделали?» — и получил тысячи комментариев в ответ. Некоторые ответившие честно признались, что изначально обладали привилегиями в виде богатой семьи, которая помогала им, но у многих получилось даже без этого.

AdMe.ru выделил самые популярные советы и составил из них список. Такую же сумму собрать вряд ли у каждого получится, но накопить на увлекательное путешествие — вполне.

1. Жить с родителями

Все больше людей предпочитает жить с родителями даже после 30 лет — это общемировая тенденция. На снятое жилье уходят огромные суммы, иногда доходит до половины или трети зарплаты. Не всем подходит жизнь с родителями — в таком случае можно разделить арендную плату с друзьями, второй половинкой или другими людьми. Я жил с родителями в пригороде и редко выходил на улицу. Вот откуда большая часть моих сбережений. Люди, кажется, не понимают, сколько можно экономить, живя с родителями. Это лишние $ 1 200 сбережений в месяц от одной только аренды. Теперь у меня $ 120 тыс., но недавно я переехал на новое место. © Joe-misidd

2. Автоматически перечислять часть суммы на сберегательный счет в день зарплаты

Исследовательский центр портала Superjob провел опрос: около 29 % россиян не ведут учет своих доходов и расходов, а около 40 % не имеют никаких накоплений. На самом деле откладывать не так уж сложно, но не нужно затягивать пояс и пытаться прожить на небольшую сумму: надолго вас не хватит, и в ход пойдут сбережения. Достаточно небольших отчислений, около 5–10 % от зарплаты, и когда-нибудь результат вас сильно удивит. До 30 лет у меня было более $ 100 тыс. на банковском счете. Все потому, что я подписала согласие на автоматическое отчисление 8 % от зарплаты на сберегательный счет, как только устроилась на работу. Я даже не вижу этих сумм, поэтому не возникает никакого соблазна потратить. © Lewd_Topiary

3. Не спешить покупать машину, тем более дорогую

Президент Франции Эммануэль Макрон и бывший премьер-министр Дании Ларс Расмуссен на велосипедах.

Большинству людей действительно хватает общественного транспорта или велосипеда, а машина часто лишь служит чем-то вроде символа успешности. Но, в случае когда нет даже надежной финансовой подушки, ни о какой успешности не может идти речи.

В Нидерландах, например, 36 % людей предпочитают велосипед, и их количество растет. Добирайтесь до работы на общественном транспорте — многие работодатели даже оплачивают это. © aderptoremember

Ездите на велосипеде. Это экономия на топливе и автомобильных принадлежностях. © SmashBusters

4. Не гнаться за брендами

Погоня за брендами в современном мире выглядит комично. Согласно статистике, число людей, берущих кредиты, постоянно растет. Многие из них приобретают модные гаджеты и машины, а потом голодают. Ни на что не получится накопить, если продолжать бездумно покупать что-то не особо нужное за суммы, превышающие месячный бюджет. Я не трачусь на мелочи. Не увлекаюсь модой, не гонюсь за самой современной электроникой. Когда мне что-то нужно, я ориентируюсь на качество и свои потребности, а не на бренд. Купил машину только в 27 — раньше она не была нужна. © Zerole00

5. Отказаться от фразы «Я могу себе это позволить»

Чрезмерное потребление — один из главных пороков современного общества. Даже если недостатка в деньгах нет, привычка ни в чем себе не отказывать сводит на нет любую попытку скопить серьезную сумму. А у стремления выделиться, покупая что-то никому не нужное, но уникальное, даже есть название, и не самое приятное — «эффект сноба». У меня есть подруга, которую можно назвать «бедной богатой». Мы вместе окончили колледж и вошли во взрослую жизнь на равных условиях, нам по 27 лет, и мы обе замужем. Стоимость жизни в городе, в котором она живет с мужем, гораздо ниже, чем у нас, а совокупный доход их семьи, наоборот, выше. Но это они постоянно сидят без денег, а мы уже накопили $ 150 тыс. Их основная проблема в привычках: кофе на улице, ужины в ресторанах, новые iPhone... Легко тратить больше, чем вы зарабатываете, если не умерить свою привычку потребления. © emmaballoo

6. Приобрести недвижимость

Данные взяты на официальном сайте ЖК «Алые паруса» в г. Москве и Википедии.

Недвижимость, если она приобретена не в ипотеку, окупается довольно быстро, и неважно, живете вы в ней или ее сдаете. Причем стоимость объектов обычно растет вместе с инфляцией, а в развивающихся городах иногда и гораздо быстрее нее. Я инвестировал в недвижимость. Работал в McDonald’s в ночную смену, пока не смог себе позволить купить бюджетный домик за $ 40 тыс. Продолжил работать в том же темпе, но все выходные проводил за ремонтом в нем. Спустя 8 лет мой домик оценивается уже в $ 140 тыс. В прошлом году я купил еще один, а первый сдал в аренду за $ 1 100 в месяц. © Rust_Dawg

7. Сменить специальность или место работы

Не бойтесь пробовать что-то новое, пока молоды. Есть шанс, что вы откроете в себе талант к чему-то, что будет приносить гораздо большие деньги и доставлять больше удовольствия. А также не стоит держаться за компанию, если карьера стоит на месте. На рынке сотни других, которые купят ваш опыт и знания. 120 тысяч на нашем банковском счете, 24 года. Я начинал как свадебный фотограф, но потом организовал собственные онлайн-курсы. Оказалось, что обучать этому гораздо выгоднее. Но также мы с женой живем очень скромно, у нас нет модной одежды и шикарной машины. © saltwatersaguaro

8. Научиться готовить

Заходите в места общественного питания только в исключительных случаях. Частые перекусы в общепите не только бьют по кошельку, но и крайне вредны: здоровая пища гораздо дороже фастфудов. То есть самый экономный и полезный вариант — домашняя еда. Не скажу, что никогда не пью в ресторанах, но делаю это редко. Сумма, за которую вы могли бы устроить хорошую домашнюю вечеринку, там умножается в несколько раз. Вместо этого мы берем водку, миксер и делаем напитки за $ 25, которые в ресторане стоили бы $ 100. Игнорировать подобные лишние расходы можно только с зарплатой в $ 350 тыс. © ACreativeTechnophile

9. Не гнаться за легкими деньгами

Легких денег не бывает, а сомнительные авантюры и азарт — верные способы остаться ни с чем. Даже такая прибыльная на первый взгляд вещь, как фондовый рынок, требует огромных усилий и тщательного изучения — удаче там нет места. Получил наследство 1,2 млн и решил поиграть на фондовом рынке. Теперь у меня 100 тысяч. © unknown author

Но прежде всего решите, чего вы хотите от молодости. Жить с родителями, ездить на общественном транспорте, скрупулезно обдумывать каждую покупку? Счастливая и беззаботная молодость или инвестиции в будущее — личный выбор каждого. Я понимаю вас. Это отлично — быть экономным и дисциплинированым, но я не могу винить и тех, кто этого не придерживается. Да, они тратят больше, чем нужно, но они наслаждаются своей жизнью и не хотят ничего менять. Надеюсь, правда, что у них есть финансовая подушка в случае непредвиденных обстоятельств. Деньги — это инструмент, который можно использовать для удовольствия. В конце концов, в вашу могилу много не поместится. © Deepandabear

А вы делаете накопления? Могли бы что-нибудь посоветовать?