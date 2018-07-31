9 повседневных привычек, из-за которых разрушается позвоночник

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Проблемы с позвоночником стали настоящим бичом XXI века, а все из-за сидячего образа жизни и наших гаджетов. Причин плохой осанки и хронических болей может быть много, но ученые выделили отдельно те, которые мы провоцируем сами. Например, знаете ли вы, что нелюбимая работа — серьезная причина хронической боли в спине? Отсутствие отдыха тоже плохо сказывается на осанке.

AdMe.ru расскажет вам о самых распространенных привычках, которые приводят к хронической боли в спине, по мнению ученых.

Нелюбимая работа

Ученые из Австралии доказали, что боли в спине чаще преследуют тех работников, которые ощущают себя несчастными на рабочем месте. При этом не было обнаружено физиологических проблем, боль в спине носила исключительно психологический характер.

Отсутствие отдыха

Многие из нас не обращают внимания на первые звоночки — незначительную боль в спине. Тем не менее очень важно, чтобы вы отдыхали каждый раз, когда начинаете ощущать дискомфорт в спине. Конечно же, не всегда в тот же момент вы сможете дать себе расслабиться. Но очень важно не забыть отдохнуть, когда свободная минутка все-таки выдастся. Даже если к тому моменту спина уже не болит. Чтобы снизить напряжение мышц спины, достаточно лечь, подняв ноги с помощью подушек.

Неправильная обувь

Уменьшите нагрузку на ноги: выбирайте качественную обувь, поскольку боль в спине может быть вызвана некачественной или неудобной обувью. Если вы отдаете предпочтение кедам, кроссовкам или носите ботинки в холодный сезон — надевайте носки, чтобы уменьшить трение и свести к минимуму дискомфорт в ногах.

Курение

Курение — опасная привычка сама по себе. Но, помимо всего прочего, оно может стать причиной боли в спине, потому что никотин нарушает нормальный кровоток, идущий к позвоночнику.

Напряженный разум

Иногда слишком напряженно работающий разум может приводить к тому, что вы чувствуете боль в спине. Попытайтесь отвлечься от сложной работы и тяжелых мыслей. Дайте себе время на отдых: вы можете заняться спортом или посмотреть фильм, чтобы забыть о проблемах, вызывающих стресс. Умение переключать мысли может облегчить вам боли в спине.

Нарушение суточного ритма

Исследователи обнаружили, что состояние клеток межпозвоночных дисков напрямую зависит от того, насколько стабилен суточный ритм. Ученые предположили, что, когда наш суточный ритм нарушается (в силу возраста, хронической бессонницы или ночных смен), эти клетки начинают хуже функционировать, что затем приводит к хроническому воспалению и делает нас более склонными к развитию болей в пояснице и дегенерации межпозвоночных дисков. Другие исследования показали, что некоторые естественные противовоспалительные химические вещества нашего организма наиболее эффективно высвобождаются в дневное время. Поэтому, чтобы справиться со старением позвоночника, необходимо постоянно придерживаться такого графика, который не превращает нас в зомби в середине дня.

Наши мобильные телефоны

Новое исследование показывает, что простое написание текстового сообщения может добавить до 20 кг давления на позвоночник человека. Только подумайте: плюс 20 кг просто из-за того, что вы набираете сообщение! Постоянное использование телефонов приводит к потере естественной кривой шейного отдела позвоночника и возрастающим нагрузкам на этот отдел, особенно у подростков. Ученые подсчитали, что люди используют мобильные устройства примерно 2−4 часа в день, что означает, что наши шеи остаются изогнутыми в течение 700−1 400 часов в году. А это означает, что скоро у хирургов появится гораздо больше пациентов, особенно среди подростков, ведь постоянное неправильное положение приводит к серьезному и хроническому искривлению позвоночника. То есть в какой-то момент вы просто поймете, что уже не можете разогнуться и выпрямить спину — и все это из-за мобильного телефона! Конечно же, мы не можем отказаться от технологий, которые делают нашу жизнь проще. Но мы можем следить за тем, в каком положении находится наше тело. Достаточно контролировать, чтобы вы сами не сидели, сгорбившись над телефоном, и позвоночник скажет вам спасибо.

Работа на ногах

Мы все слышали о том, что сидеть слишком долго вредно. Но необходимость постоянно стоять может быть столь же вредной для здоровья. Всего лишь поза, в которой вы стоите, может оказать огромное влияние на состояние шеи, спины и плеч. Неправильная поза может иметь серьезное негативное влияние на состояние вашего позвоночника, вплоть до хронических болей и серьезных искривлений. Мышцам и суставам нужна определенная гибкость для поддержания здоровья, а плохая осанка является одним из первых признаков того, что вы что-то делаете не так. Как правило, плохая постановка головы и плеч указывает на недостаток контроля над верхней частью тела. Это приводит к искривлениям и вынуждает тело компенсировать эту неправильную позу во время движения, что влечет еще больший стресс для организма. Чтобы избежать появления плохой осанки, мы должны стоять, ходить, сидеть и лежать в положении, которое вызывает наименьшее напряжение в мышцах и связках, поддерживающих позвоночник, особенно во время движения и занятий спортом.

Мы избегаем движения, чтобы не стимулировать боль в спине

Не бойтесь спорта, в том числе такого, который требует гибкости позвоночника (как йога). Важно продолжать двигаться. Мышцы, которые находятся в спазме из-за боли, расслабляются, когда мягко перемещаются и растягиваются. Постепенно увеличивайте количество упражнений и их сложность и продолжайте активно двигаться.