Как ухаживать за волосами, чтобы они быстро стали гладкими как шелк

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Можно ли сделать волосы гладкими и блестящими — такими, как в рекламе? Задача вполне достижимая, дело только в регулярности несложных процедур, которые стоит включить в свой привычный уход за волосами.

Мы в AdMe.ru собрали самые эффективные действия для тех, кто мечтает, чтобы волосы были не просто ровные, но упругие и блестящие.

1. Откажитесь от махрового полотенца

Крайне не рекомендуется расчесывать волосы сразу после мытья: это повреждает чешуйки и делает волосы ломкими и «пушистыми» после высыхания. Именно такой эффект дает и растирание волос махровым полотенцем. Поэтому лучше всего использовать ткань, которая хорошо впитывает влагу, но имеет гладкую структуру. Прекрасный вариант — обычная хлопковая футболка.

2. Используйте правильные средства для ухода за волосами

Кондиционер способствует лучшему закрыванию чешуек, а маска питает волосы. Обращая внимание на состав этих средств, можно добиться лучшего результата. Используйте следующие масла для придания волосам гладкости: масло жожоба (восстанавливает поврежденную структуру волоса);

кокосовое (увлажняет, придает блеск);

масло иланг-иланга (разлаживающий эффект);

масло розмарина (увлажняет, способствует росту волос);

масло брокколи (природный силикон);

аргановое (придает сияние);

масло ши (придает блеск, защищает от ультрафиолетового излучения);

репейное (восстанавливает поврежденную структуру волоса, ускоряет рост, предотвращает сухость кожи головы). Перед применением масла убедитесь, что у вас нет на него аллергической реакции (проверка на сгибе локтя), чтобы не навредить коже головы. Дополнительное средство — выравнивающая сыворотка, которую необходимо наносить на влажные волосы. Важно, чтобы волосы не привыкали к используемым средствам, иначе это значительно снизит их воздействие. Привыкание происходит примерно за 2 недели использования с периодичностью применения через день. Можно купить 2 набора по уходу и пользоваться ими поочередно.

3. Расчесывайте волосы перед сном, используя эфирные масла

Эта простая и приятная процедура может значительно улучшить внешний вид волос, если делать ее регулярно. Нанесите на расческу с небольшим расстоянием между зубчиками масло и расчесывайте волосы в течение нескольких минут. Обращайте внимание на ваш тип волос: жирным волосам будет достаточно одной капли масла, для сухих можно использовать 3 капли. Кроме этого, для жирных волос лучше всего подходят масла лимона, бергамота, чайного дерева, вербены, можжевельника. Для сухих и нормальных волос отличным выбором станут масла лаванды, иланг-иланга, апельсина, вербены.

4. При сушке волос феном соблюдайте несколько простых правил

Соблюдение нескольких простых правил поможет сохранить здоровье и красоту волос: не сушите феном очень мокрые волосы (если в волосах есть капли воды, во время сушки они начнут нагреваться, разрушая структуру волоса);

разделяйте волосы на зоны и поочередно прорабатывайте каждую из них;

направляйте струю воздуха строго по направлению сверху вниз, чтобы чешуйки волоса приглаживались и локоны были гладкими.

5. Используйте правильные расчески

Лучше всего использовать расчески из дерева, если вы хотите добиться именно гладкости волос. Они легко расчесывают локоны, не электризуя волосы и не повреждая их структуру. Аналогичный эффект оказывают относительно недавно придуманные расчески — силиконовые. Используйте деревянные и силиконовые расчески с маленьким расстоянием между зубчиками для распределения по волосам масок и масел, а объемные щетки — для укладки и предотвращения спутывания волос.

6. Делайте масляные обертывания

Горячие и холодные обертывания — довольно популярные процедуры в салонах, но их можно делать и в домашних условиях. Горячие маски считаются более эффективными. Дома можно сделать следующее: смесь из масел в слегка подогретом виде нанести на голову, обернуть ее теплым полотенцем, а сверху надеть полиэтиленовую шапочку. Оставить на полчаса-час, затем смыть с шампунем. Самыми эффективными основами для масок считаются: для жирных волос — кокосовое, миндальное масло;

для сухих волос — масло авокадо, кунжутное, репейное;

для нормальных волос — оливковое, льняное. В основу можно добавлять эфирные масла по желанию. Учитывайте нюансы: масла при частом использовании могут способствовать быстрому вымыванию краски, а от репейного масла светлые волосы могут слегка потемнеть.

7. Защищайте волосы летом и зимой

Негативное внешнее воздействие крайне пагубно влияет на структуру волос, поэтому их нужно защищать от УФ-лучей летом и от мороза — зимой. В противном случае волосы становятся тусклыми и ломкими. Летом вместо использования головных уборов можно наносить на волосы специальные средства с термозащитой.

8. Попробуйте экранирование волос

В сравнении с другими процедурами, которые дают только косметический эффект, процедура экранирования оздоравливает волосы. Все дело в бесцветном питающем составе, который глубоко увлажняет и питает волосы, при этом эффект от процедуры сохраняется в среднем в течение месяца. Экранирование удобнее всего делать в салоне, но можно также провести и в домашних условиях, в том числе после окрашивания волос.

Напишите, были ли полезны эти советы. А может быть, у вас есть свои любимые процедуры?