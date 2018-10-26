Как ухаживать за волосами, чтобы они быстро стали гладкими как шелк
Можно ли сделать волосы гладкими и блестящими — такими, как в рекламе? Задача вполне достижимая, дело только в регулярности несложных процедур, которые стоит включить в свой привычный уход за волосами.
Мы в AdMe.ru собрали самые эффективные действия для тех, кто мечтает, чтобы волосы были не просто ровные, но упругие и блестящие.
1. Откажитесь от махрового полотенца
Крайне не рекомендуется расчесывать волосы сразу после мытья: это повреждает чешуйки и делает волосы ломкими и «пушистыми» после высыхания.
Именно такой эффект дает и растирание волос махровым полотенцем. Поэтому лучше всего использовать ткань, которая хорошо впитывает влагу, но имеет гладкую структуру. Прекрасный вариант — обычная хлопковая футболка.
2. Используйте правильные средства для ухода за волосами
Кондиционер способствует лучшему закрыванию чешуек, а маска питает волосы. Обращая внимание на состав этих средств, можно добиться лучшего результата.
Используйте следующие масла для придания волосам гладкости:
- масло жожоба (восстанавливает поврежденную структуру волоса);
- кокосовое (увлажняет, придает блеск);
- масло иланг-иланга (разлаживающий эффект);
- масло розмарина (увлажняет, способствует росту волос);
- масло брокколи (природный силикон);
- аргановое (придает сияние);
- масло ши (придает блеск, защищает от ультрафиолетового излучения);
- репейное (восстанавливает поврежденную структуру волоса, ускоряет рост, предотвращает сухость кожи головы).
Перед применением масла убедитесь, что у вас нет на него аллергической реакции (проверка на сгибе локтя), чтобы не навредить коже головы.
Дополнительное средство — выравнивающая сыворотка, которую необходимо наносить на влажные волосы.
Важно, чтобы волосы не привыкали к используемым средствам, иначе это значительно снизит их воздействие. Привыкание происходит примерно за 2 недели использования с периодичностью применения через день. Можно купить 2 набора по уходу и пользоваться ими поочередно.
3. Расчесывайте волосы перед сном, используя эфирные масла
Эта простая и приятная процедура может значительно улучшить внешний вид волос, если делать ее регулярно. Нанесите на расческу с небольшим расстоянием между зубчиками масло и расчесывайте волосы в течение нескольких минут.
Обращайте внимание на ваш тип волос: жирным волосам будет достаточно одной капли масла, для сухих можно использовать 3 капли.
Кроме этого, для жирных волос лучше всего подходят масла лимона, бергамота, чайного дерева, вербены, можжевельника.
Для сухих и нормальных волос отличным выбором станут масла лаванды, иланг-иланга, апельсина, вербены.
4. При сушке волос феном соблюдайте несколько простых правил
Соблюдение нескольких простых правил поможет сохранить здоровье и красоту волос:
- не сушите феном очень мокрые волосы (если в волосах есть капли воды, во время сушки они начнут нагреваться, разрушая структуру волоса);
- разделяйте волосы на зоны и поочередно прорабатывайте каждую из них;
- направляйте струю воздуха строго по направлению сверху вниз, чтобы чешуйки волоса приглаживались и локоны были гладкими.
5. Используйте правильные расчески
Лучше всего использовать расчески из дерева, если вы хотите добиться именно гладкости волос. Они легко расчесывают локоны, не электризуя волосы и не повреждая их структуру. Аналогичный эффект оказывают относительно недавно придуманные расчески — силиконовые.
Используйте деревянные и силиконовые расчески с маленьким расстоянием между зубчиками для распределения по волосам масок и масел, а объемные щетки — для укладки и предотвращения спутывания волос.
6. Делайте масляные обертывания
Горячие и холодные обертывания — довольно популярные процедуры в салонах, но их можно делать и в домашних условиях.
Горячие маски считаются более эффективными. Дома можно сделать следующее: смесь из масел в слегка подогретом виде нанести на голову, обернуть ее теплым полотенцем, а сверху надеть полиэтиленовую шапочку. Оставить на полчаса-час, затем смыть с шампунем.
Самыми эффективными основами для масок считаются:
- для жирных волос — кокосовое, миндальное масло;
- для сухих волос — масло авокадо, кунжутное, репейное;
- для нормальных волос — оливковое, льняное.
В основу можно добавлять эфирные масла по желанию.
Учитывайте нюансы: масла при частом использовании могут способствовать быстрому вымыванию краски, а от репейного масла светлые волосы могут слегка потемнеть.
7. Защищайте волосы летом и зимой
Негативное внешнее воздействие крайне пагубно влияет на структуру волос, поэтому их нужно защищать от УФ-лучей летом и от мороза — зимой.
В противном случае волосы становятся тусклыми и ломкими. Летом вместо использования головных уборов можно наносить на волосы специальные средства с термозащитой.
8. Попробуйте экранирование волос
В сравнении с другими процедурами, которые дают только косметический эффект, процедура экранирования оздоравливает волосы. Все дело в бесцветном питающем составе, который глубоко увлажняет и питает волосы, при этом эффект от процедуры сохраняется в среднем в течение месяца.
Экранирование удобнее всего делать в салоне, но можно также провести и в домашних условиях, в том числе после окрашивания волос.
Напишите, были ли полезны эти советы. А может быть, у вас есть свои любимые процедуры?
Фото на превью Depositphotos