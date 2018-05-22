9 модных ошибок, которые способны загубить любой летний гардероб

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Кажется, летом нет ничего проще, чем выйти из дома, накинув на себя что-то легкое. Теплые месяцы позволяют нам с минимальными усилиями выглядеть на миллион, главное — не допускать досадных ошибок, которые способны испортить даже самый продуманный образ.

Мы в AdMe.ru собрали 9 самых распространенных промахов при выборе наряда, которых стоит избегать в летние дни.

1. Прозрачная одежда

Прозрачная одежда органично смотрится исключительно в условиях, приближенных к пляжу, и максимально далеких от рабочего офиса. Исключением могут стать прозрачная блузка и красивый бюстгальтер в сочетании со сдержанным низом для эффектного вечернего выхода.

2. Белье

Майки, белые рубашки, открытые спины, светлые брюки или легкий деним требуют соответствующего нижнего белья. Идеальный вариант — бесшовные комплекты телесного цвета. Главное, правильно подобрать подходящий тип бюстгальтера, чтобы лямки не выглядывали из-под одежды. И да, силиконовые лямки — зло.

3. Обувь

Если ваш путь не лежит в сторону воды и песка, то стоит забыть о любимых резиновых вьетнамках. И сапоги тоже пусть отдохнут до осени. Если рабочий дресс-код позволяет, то в летний зной можно надеть кожаные сандалии, лоферы, эспадрильи. И главное правило: открытая обувь дружит только с идеальным педикюром. И никак иначе.

4. Колготки

Колготки — это головная боль всех тех, кто утром направляется в офис. Строгий деловой стиль обязывает прикрывать ноги тонкими колготками или чулками. А вот те, кому позволен расслабленный кэжуал, должны забыть об этом предмете гардероба до наступления холодов. Летние платья и босоножки, дополненные колготками, — это необсуждаемый моветон.

5. Декольте и мини

Как бы ни грело солнце, важно помнить, что открывать стоит либо ноги, либо зону декольте. Это правило остается неизменным даже тогда, когда хочется по максимуму избавиться от одежды, чтобы охладиться. А для любого другого случая также важно помнить, что мини в сочетании с глубоким вырезом на груди или спине всегда выглядит «слишком» и не оставляет ни одного шанса сделать образ элегантным.

6. Облегающие вещи

Узкая одежда летом вполне может стать причиной перегрева из-за отсутствия циркуляции воздуха, а также предательски обозначит взмокшие подмышки и даже самые минимальные недостатки фигуры. Если «эффект сауны» не входит в ваши планы, то придется отказаться от слишком облегающих вещей. И хвала модным богам, что одежда oversize снова в моде.

7. Неуместные вещи

Даже если столбик термометра неумолимо приближается к отметке в +30 °C, не стоит забывать о дресс-коде. Короткие шорты и длинные летящие юбки подождут до выходных, а для рабочих будней уместным будет выбрать привычную одежду на несколько тонов светлее и из натуральных тканей.

8. Яркий макияж и духи

С наступлением лета приходит пора пересмотреть не только свой гардероб, но и выбор косметики. Стоит заменить плотный тональный крем на легкий ВВ, а черной подводке для глаз предпочесть коричневую. Не забывайте и о том, что парфюм тоже делится на «зимний» и «летний». А если в город пришла настоящая жара, то лучше и вовсе отказаться от духов. Освежающий дезодорант и гель для душа с любимым ароматом подарят необходимое ощущение чистоты и будут оставлять приятный шлейф везде, где бы вы ни появились.

9. Черный цвет

Одежду черных тонов даже рука не поднимается надеть в летнее пекло, но на туфли и сумки многие не обращают такого пристального внимания. И если с деловым стилем подобные аксессуары прекрасно сочетаются, то с легкими летними платьями и юбками они производят весьма странный эффект.