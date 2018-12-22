8 случаев, когда вы имеете право уйти из салона красоты, не заплатив

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Пожалуй, каждый из нас хоть раз получал некачественную услугу. К сожалению, иногда такое случается и при посещении салона красоты. Клиенты уходят от мастеров не с радостью от чудесного преображения, а с горьким разочарованием из-за несоответствия ожиданий и результата и пустой траты денег. Как не попасться на удочку недобросовестных специалистов и салонов?

Мы в AdMe.ru выступаем за справедливость, поэтому хотим рассказать, что делать, если результат проведенной процедуры принес сплошные разочарования.

1. Не тот оттенок после окрашивания волос

Если вы пришли в салон, чтоб вас покрасили в каштановый цвет, а в итоге получился рыжий, значит вам была оказана услуга ненадлежащего качества. Любой клиент имеет право потребовать полного возмещения убытков. Если мастер говорит, что он не в силах устранить проблему, то не стоит платить ничего, ссылаясь при этом на ст. 29 Закона о защите прав потребителей. Еще перед проведением окрашивания мастер обязательно должен провести пробу на чувствительность, а если это не было сделано, то стоит напомнить об этом специалисту.

2. Испорченные волосы

Если в салоне вам выполнили какую-то процедуру для волос, например кератиновое выпрямление, химическую завивку, и локоны после нее приобрели ужасный вид, то стоит сказать мастеру об этом сразу. Если парикмахер ответит, что не знает, почему так произошло, смело можете не платить, апеллируя к 4 ст. 12 Закона о защите прав потребителей. Любой мастер должен пройти обучение, после которого обязан хорошо разбираться в том, как подействует процедура на тот или иной тип волос. В ситуации, когда вас заранее предупредили о возможном печальном исходе, а вы все равно рискнули, заплатить все же придется.

3. Плохой маникюр

Если в салоне вам сделали некачественный маникюр, на который невозможно смотреть без слез, то ни в коем случае не оставляйте ситуацию без внимания, а скажите об этом мастеру и администратору. В большинстве случаев, если салон дорожит своей репутацией, вас не заставят платить за такую услугу. Ну а если вы столкнулись с сопротивлением, то на вашей стороне та же ст. 29, по которой вам обязательно должны вернуть деньги. Получить материальную компенсацию также можно, если вы проходили с маникюром пару дней, после чего появились сколы или лак вообще облез. Качественно нанесенное покрытие должно держаться не меньше 10–14 дней, если, конечно, ваши руки не взаимодействуют большую часть дня с водой.

4. Вам испачкали одежду

Бывает, что во время окрашивания краска может случайно попасть на одежду. Порядочный специалист, конечно же, сразу сообщит о такой неприятности вам и администратору, чтобы мирным путем решить проблему, например предложить вам оплату химчистки или скидку на услугу. Но не все готовы отвечать за свои ошибки, поэтому если вы увидели следы краски на своей одежде после того, как встали с кресла, то незамедлительно сообщите об этом администратору или мастеру. Возместить ущерб вам обязаны, об этом говорит ст. 14 Закона о защите прав потребителей.

5. Нанесли физический вред

Случается, что во время маникюра специалист по неосторожности может поранить клиенту кожу, например когда снимает кутикулу. Даже если травма незначительная, не стоит закрывать на это глаза, ведь один маленький порез может привести к проблемам со здоровьем. Каждый клиент должен знать, что он вправе рассчитывать на полное возмещение убытков, причиненных ему в связи с порезом пальца. Это предусматривается ч. 1 ст. 29 Закона о защите прав потребителей.

6. Просят заплатить больше, чем указано в прайсе

Если после процедуры оказалось, что вы должны заплатить больше, чем указано в прайсе, к примеру из-за того, что окрашивание оказалось очень сложным и потребовало больше времени, то это тоже не стоит оставлять незамеченным. Вы изначально соглашались купить услугу за ту цену, которую увидели, а не за ту, которую захочет назвать мастер в конце. Клиент должен заплатить столько, сколько объявлено в прайсе, и ни копейкой больше (см. п. 3 ст. 33 Закона о защите прав потребителей).

7. Плохая стрижка

Порой в салонах трудятся такие горе-мастера, что после визита к ним клиент получает отнюдь не тот результат, о котором просил. К примеру, клиентка пришла подстричь кончики, а в итоге лишается большей части своих волос. Мастер же не желает соглашаться с тем, что оказал некачественную услугу (ст. 29 Закона о защите прав потребителей). Если ситуацию можно исправить, стоит попросить изменить форму стрижки, но вряд ли какой-либо клиент согласится еще раз сесть в кресло к этому же мастеру.

8. Выполнение процедуры без предупреждения

В некоторых салонах прибегают к хитрости: оказывают услугу, о которой клиент не просил, и затем смело заявляют, что ее нужно оплатить, когда от готовой работы уже не отказаться. К примеру, могут нанести маску после окрашивания, выполнить легкий массаж головы или сделать смывку, о которой в начале не было и речи. Прежде чем осуществить какую бы то ни было дополнительную процедуру, мастер обязан уведомить о ее необходимости и проговорить стоимость. На предложение можно согласиться или отказаться от него — по своему усмотрению. Если же вас ни о чем не спрашивали, услугу можно не оплачивать: закон на вашей стороне (п. 3 ст. 33 Закона о защите прав потребителей).