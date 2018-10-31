8 повседневных привычек, которые убивают нашу технику

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На сегодняшний день мы уже не можем представить себе современный мир без многочисленных электронных устройств. Они сопровождают каждый наш шаг, упрощают жизнь и делают ее более яркой и насыщенной. Но многие наши привычки бывают вредными для предметов техники и могут губительно сказываться на сроке их службы.

AdMe.ru узнал, от каких ежедневных действий лучше отказаться, чтобы гаджеты долго служили нам верой и правдой.

1. Брать смартфон с собой в ванную и туалет

Во-первых, телефон из влажных рук может запросто выскользнуть в воду. Увы, но после такого инцидента вам больше не придется рассчитывать на его надежность. Во-вторых, это может быть опасно для вашей собственной жизни. Если в ванну упадет смартфон, который подключен к зарядному устройству, можно гарантированно получить смертельный удар током. Не стоит надеяться, что вы будете предельно аккуратны: несчастные случаи происходят и с теми, кто вполне осторожен. Что касается туалета, то эксперты уверены: даже 5 минут, проведенные в туалете с телефоном, могут иметь отрицательные последствия для здоровья. Туалет и ванная — самые грязные места в вашем доме: унитаз, ручки крана покрыты болезнетворными микробами. Кроме того, когда вы смываете воду в унитазе, невидимые глазу брызги распространяются повсюду, и на ваш смартфон они тоже попадают. А дальше вы несете телефон в спальню и даже на кухню. Таким образом ваш гаджет превращается в настоящий рассадник микробов.

2. Завтракать за ноутбуком

Как бы аккуратно вы ни ели, крошки от утренних бутербродов непременно попадут на клавиатуру ноутбука и забьются в пространство между клавишами. Даже если вам кажется, что вы аккуратно смахнули каждую из крошек, это не так. И со временем такая утренняя привычка приведет к залипанию клавиш и отсутствию реакции со стороны клавиатуры. Но не только еда и крошки являются врагами ноутбуков. Ваша любимая чашечка кофе тоже может ненароком привести к катастрофе — залитой клавиатуре.

3. Оставлять телефон заряжаться на ночь

Если вы меняете телефон раз в пару лет, особо беспокоиться не стоит. Но если вы хотите, чтобы смартфон прослужил вам долгое время, то эта информация вам пригодится. Обычно мы оставляем телефон подключенным к электросети на всю ночь, чтобы к утру гаджет зарядился на все 100 %. Большой беды в этом нет: Идо Кампос, представитель производителя аккумуляторов Anker, уверяет: «В современных телефонах есть чипы, которые защищают телефон от большей зарядки, чем требуется». Но плохая новость заключается в том, что устройство всю ночь удерживает себя на 100%-м заряде, пытаясь компенсировать небольшую разрядку. И со временем это начнет уменьшать емкость аккумулятора. К тому же литий-ионный аккумулятор не требует полной зарядки, более того, она нежелательна. Высокое напряжение изнашивает аккумулятор, так что лучше не заряжать телефон до конца.

4. Полностью разряжать батарею телефона

Дело в том, что литий-ионный аккумулятор смартфонов запрограммирован на определенное количество полных циклов зарядки / разрядки от 100 до 0 %. Спустя несколько сотен таких циклов емкость аккумулятора начинает уменьшаться. Так что лучше не дожидаться, пока телефон полностью разрядится, а подзарядить его, когда уровень заряда опустится примерно до 20 %.

5. Поднимать ноутбук за дисплей

По словам техников, занимающихся ремонтом ноутбуков, 17 % людей обращаются к ним из-за появления черных пятен на дисплее. И, как правило, располагаются такие пятна именно там, где очень удобно прихватить ноутбук за дисплей. Из-за постоянного давления повреждается матрица, а ее ремонт — удовольствие недешевое.

6. Оставлять гаджеты в машине

И дело тут не только в том, что это попросту небезопасно. Перегрев и переохлаждение вредны для техники. Жара негативно влияет на процессор, а если влажность воздуха велика, внутри может еще и образоваться конденсат. Если оставить электронное устройство на холоде на длительное время, это вызовет повреждение аккумулятора и ЖК-экрана. Поэтому не стоит оставлять свой гаджет в машине летом или зимой, а если это все же произошло, дайте ему остыть или согреться до нормальной температуры, прежде чем начинать использовать.

7. Чистить технику с помощью бытовой химии

Даже в состав средства бытовой химии с надписью «универсальное» могут входить вещества, опасные для ваших устройств. Так, например, нельзя чистить ноутбуки, компьютеры, планшеты, телефоны с помощью моющих средств для окон и стекол. В их составе есть аммиак или другие вещества, которые повреждают антистатические и антибликовые покрытия на экранах. Со временем эти химические соединения становятся причиной появления трещин, желтизны и помутнения на мониторах и дисплеях.

8. Брать ноутбук в постель

Когда мы берем в постель ноутбук с желанием посмотреть перед сном любимый сериал, редко кто из нас использует специальную подставку. Чаще всего мы уютненько кладем устройство себе на колени, а это очень вредно для него. Вентиляционные отверстия ноутбука нельзя закрывать. Необходимо обеспечить им прямой доступ воздуха, иначе ваш гаджет быстро перегреется и может выйти из строя.

А вы бережно обращаетесь со своими электронными устройствами?