8 ошибок при уборке, которые сводят на нет все ваши усилия

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Убирая квартиру, как часто мы задумываемся о чистке вещей, которые внешне не выглядят грязными? А ведь, регулярно игнорируя определенные места в квартире, мы позволяем вредным микроорганизмам жить, размножаться и каждый день негативно влиять на наше здоровье.

AdMe.ru составил список вещей в квартире, о которых мы часто забываем при уборке, и действий, которые значительно снижают ее результат.

1. Игнорируем чистку стиральной машины

Главная опасность, которую несет грязная стиральная машина — это распространение бактерий и пор плесени на одежду. Это опасно и для здоровых людей, а у тех, кто страдает аллергией или астмой, может вызвать серьезное обострение. Частички грязи задерживаются в барабане, отсеках для порошка и ополаскивателя. Специалисты советуют проводить профилактическую чистку машины раз в 2 недели, запуская ее с максимально высокой температурой вхолостую с добавлением специального чистящего средства или лимонной кислоты. Еще один вариант дезинфекции — постирать хлопковые кухонные полотенца, налив в отсек для порошка 100 мл отбеливающего дезинфицирующего средства. Отсеки мойте вручную примерно с такой же регулярностью. Не забывайте тщательно высушивать машину между циклами стирок. Труднее всего избавиться от пятен плесени, если та поразила резиновый уплотнитель.

2. Храним ершик в герметичной емкости

Ершик для унитаза — одна из самых грязных вещей в доме. Количество бактерий можно значительно уменьшить, если высушивать его между использованиями и периодически дезинфицировать. Герметично закрытая среда идеальна для агрессивного распространения микробов, которые потом разлетаются по всей туалетной комнате при использовании щетки. Можно купить ершик в специальном держателе, который все время позволяет щетке быть сухой между чистками, или разместить его так, как на картинке выше, на 10 минут после использования.

3. Редко дезинфицируем раковины

Часто, моя раковину, мы забываем о сливе и обращаем на него внимание лишь при появлении неприятного запаха. Узкое отверстие трудно промыть, все кусочки пищи и грязи задерживаются там — бактерии размножаются и с сильным напором воды возвращаются обратно в раковину. Хорошая профилактика — на ночь засыпать в слив столовую ложку соды и залить немного уксуса, а утром ополоснуть слив кипятком или максимально горячей водой. Особенно такая процедура будет эффективна, если вы сделаете ее после разделки мяса, рыбы, мойки большого количества овощей.

4. Один из самых грязных предметов в доме — стакан для зубных щеток

Шокирующий факт — зубная щетка может стать источником размножения более 100 млн бактерий, опасных для организма. Помимо естественных причин такого размножения (удаления остатков пищи) на щетку перебираются бактерии из стока раковины или прилетают из унитаза, если санузел смежный (большой поток воды при сливе выносит бактерии на 2 метра вокруг). Они могут способствовать развитию цистита, нарушений в работе толстого кишечника, дисбактериоза. Чтобы снизить вредное воздействие, держите щетки не прямо возле раковины, а, например, на полочке выше. Закрывать щетки колпачком — плохой вариант: в плотно закрытой среде бактерии распространяются быстрее. Но, если есть возможность поставить их в закрытый шкафчик — сделайте это. Чаще промывайте стакан для щеток. Один из способов дезинфекции самих щеток — подержать их 30 секунд в ополаскивателе для полости рта или пару минут в кипятке.

5. Используем холодную воду при уборке

Если во время уборки вы используете воду комнатной температуры или холодную, то эффект от чистящих средств будет меньше. Идеальная температура — на 10 градусов выше комнатной или такая горячая, как будет комфортно рукам. В таком случае эффект от щелочных моющих средств увеличится вдвое и гораздо больше бактерий и грибков будет уничтожено.

6. Неправильно загружаем посудомойку и не высушиваем ее после использования

Мыть посудомойку специально слишком часто необязательно, ведь ее ежедневная работа уже определенная дезинфекция. Однако высушивать машину стоит каждый день, иначе может быстро распространиться плесень. Важные места — камера, дверца, уплотнители и фильтр грубой очистки. Что же касается мытья посуды, то здесь тоже есть нюанс. Оказывается, расположение тарелок в посудомойке имеет значение. Специалисты отмечают, что тарелки с остатками углеводной пищи (картофель, рис, макароны) лучше ставить в центр машины, а с белковыми загрязнениями (мясо, сыр, яйца) — по краям. Так они отмоются гораздо лучше.

7. Забываем о шторке в ванной и насадке душа

Штору в ванной мы чистим довольно редко, ведь многие думают, что попадающий на нее каждый день мыльный раствор вполне справляется с дезинфекцией. Однако это не так. Именно на шторках и на стыке между ванной и стеной чаще всего образуется плесень, которую не видно сразу. Для профилактики стоит заменить полиэтиленовые шторы на виниловые или тканевые и раз в месяц стирать их в машине либо замачивать в слабом солевом растворе или лимонной кислоте. После использования протирайте шторы насухо. Для стыков между ванной и стеной применяйте эффективное чистящее средство, которое не даст образовываться плесени (особенно часто она может появляться ближе к потолку): протираем содой, затем распыляем уксус. Душевая насадка хоть и промывается каждый день водой, однако вредные бактерии собираются там всего лишь за ночь, когда душем никто не пользуется. В результате может появиться черная плесень, стафилококк, вызывающий заболевания носоглотки, ангину, отиты. Поэтому, прежде чем принимать душ, нужно открыть горячую воду и слить ее в течение минуты. Насадку для душа раз в неделю-две стоит замачивать в содовом или уксусном растворе.

8. Не чистим вытяжки

Вытяжка считается довольно опасным местом в плане бактерий, так как связана с наружным вентиляционным стоком, в который могут заноситься экскременты грызунов и птиц. Раз в 2 недели прочищайте вентиляционное отверстие. Нужно снять и вымыть решетку, обработать уксусом или чистящим средством, вытереть насухо. Само вентиляционное отверстие прочистить от пыли пылесосом, затем также протереть и обработать. Установка вытяжного вентилятора поможет эффективному избавлению от микроорганизмов.

Мы считаем, что эти нюансы уборки очень важны. А вы обращаете на них внимание?