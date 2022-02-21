7 вещей, которые так и манят нас на витрине магазина, хотя они не стоят своих денег

Удовольствие от шопинга, спонтанных покупок, выгодных приобретений на распродажах можно легко испортить. Просто потому, что уже после первой стирки вещь будет выглядеть очень «уставшей», а образ, который вы создали с ней, — дешевым. Сегодняшние реалии таковы, что некоторая одежда из магазинов масс-маркета оказывается в прямом смысле одноразовой.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, от покупки каких вещей стоит отказаться или, если вы все же захотели их приобрести, не рассчитывать на их долговечность.

1. Вещи из чистой синтетики

Если вы посмотрите на бирку с составом красивого и дешевого свитера или платья в магазине масс-маркета, скорее всего, там будут преобладать акрил, полиэстер, полиамид. К сожалению, свойства синтетики таковы, что уже после кратковременного использования эти вещи покроются несимпатичными катышками. Особенно этим грешат вещи из акрила. Подобный состав встречается во всех магазинах одежды, а вот изделия из чистой шерсти — большая редкость. Специалисты говорят о том, что на шерстяных изделиях тоже могут образовываться катышки, но это случается на начальном этапе носки, потом они исчезают.

Идеальным решением станет выбор одежды, где синтетика составляет не больше 30 %. В таком случае отрицательные свойства синтетических и натуральных волокон сглаживаются, а положительные проявляются.

2. Обувь, которую прилагают к каждой новой коллекции в магазинах одежды

В любом сетевом магазине одежды под вешалками обязательно будет стоять обувь, которая подходит к данному образу. Визуальные мерчендайзеры, которые оформляют витрины, делают так специально: законченное стилевое решение привлекает взгляд покупателя и есть надежда, что он приобретет несколько вещей сразу. Однако такая обувь редко бывает хорошего качества. Обычно она иллюстрирует тренд данного сезона, быстро выйдет из моды, и поэтому на составе производители экономят. Это дешевый кожзам или плотная ткань, которые не стоит носить каждый день. Разносить такие ботинки или туфли практически невозможно, нередко они заметно деформированы, даже будучи новыми.

3. Дешевые вещи из хлопка

Даже если на этикетке указан 100%-ный хлопок, это не значит, что вещь прослужит долго. Дешевым футболкам свойственна плохая плотность нитей и несоблюдение правил кроя. И если качество ткани покупатель может заметить сразу, то крой увидеть сложнее. А он влияет на то, сохранит ли вещь форму после стирки, не перекрутятся ли швы безвозвратно. Для экономии ткани дешевые футболки могут кроить не по направлению долевой нити, а в разных направлениях. Кстати, обратите внимание, что одна хлопковая рубашка или футболка после стирки мнется, а другая нет. Дело в том, что одна специально обработана. На упаковках немнущихся обычно стоит значок Non-iron или Easy Care, хотя их технологии немного отличаются.

4. Изделия из искусственной кожи

Вещи из искусственной кожи ПВХ (основа из ткани с нанесенным на нее полимером) иногда смотрятся довольно топорно, потому что свойства ткани просто не дают возможности вещи хорошо сесть по фигуре. Кроме того, такие изделия не пропускают воздух и имеют неприятный химический запах. Комфорт ношения тоже под вопросом: зимой в них холодно, летом очень жарко. Поэтому если вы выбираете изделия из искусственной кожи, то лучше отдать предпочтение экокоже, которая превосходит ПВХ по свойствам.

5. Вещи, которые дожили до конца распродаж

Вещи, которые все еще остались на вешалках после 70%-ной скидки, вы уверены, что они вам действительно нужны? Конечно, всегда можно откопать случайную жемчужину, но вероятность мала. Стоит задать себе несколько вопросов и честно ответить на них. Почему эта вещь долежала до конца распродажи? Так ли она хороша или нравится мне только из-за цены? Купила бы я эту вещь за полную стоимость? Сколько людей уже отложило ее в сторону?

6. Наряды с очень заметной фурнитурой

Чаще всего дешевую вещь выдает именно фурнитура, потому что в масс-маркете, как правило, на ней экономят. Но даже если вещь качественная, а пуговицы, молнии, пряжки выглядят хорошо, но очень заметны и являются частью дизайна — такая одежда, скорее всего, быстро выйдет из моды.

7. Рыхлая и тонкая ткань

В магазинах масс-маркета можно отыскать много неплохих вещей. Но есть определенная категория одежды, которую лучше обходить стороной. Свитер или платье сядут откровенно плохо и подчеркнут недостатки фигуры, если ткань изделия тонкая, неоднородная и не держит форму. Если вы тянете вещь и она легко деформируется, не возвращается в исходную форму, то такая одежда быстро потеряет свой вид. Если визуально определить это не получается, то можно проверить изделие следующим образом: поднести одежду к яркому свету, и если через ткань хорошо видны очертания вашей руки, то лучше оставить вещь в магазине.