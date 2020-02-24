7 упражнений от ортопедов, чтобы увеличить высоту свода стопы и уменьшить боль в ногах

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Около 20–30 % населения мира страдает от деформации стопы. Люди, знакомые с этой проблемой, также нередко испытывают боли в колене, бедрах и спине. Если вы заметили, что у вас развивается плоскостопие, несколько простых упражнений помогут вам исправить ситуацию и избежать возможных повреждений в будущем.

Мы в AdMe.ru проверили рекомендации нескольких врачей и хотим поделиться с вами 7 упражнениями, которые рекомендуется выполнять 3 раза в день. В конце статьи вас ждет бонус, с помощью которого можно узнать высоту свода своей стопы.

1. Используйте полотенце

Сядьте на стул и положите полотенце под ногу.

Захватите полотенце пальцами ног. Пятки должны быть прижаты к полу.

Сгибайте и разгибайте пальцы, медленно подтягивая полотенце к себе.

Поменяйте ноги и повторите упражнение.

Выполните 2–3 подхода по 10–15 повторений.

2. Подъем и прогиб

Положите полотенце на возвышение / подставку. Обопритесь на стул перед собой для поддержки.

Сожмите полотенце пальцами ног, а затем опустите пятку к земле. Она должна опуститься ниже линии шага.

Поставьте на возвышение другую ногу и задействуйте ее только для того, чтобы снова подняться.

Сделайте 2 подхода по 10 повторений для каждой ноги.

3. Катание мяча

Сядьте на стул. Держите спину прямо. Положите под ногу теннисный мяч.

Катайте мяч вперед-назад. Не забывайте о спине. Не расслабляйтесь и держите ее ровно.

Выполняйте это упражнение в течение 2-3 минут.

Повторите с противоположной ногой.

4. Укрепите мышцы свода стопы

Сядьте на стул или кресло. Согните ногу и перекиньте ее через противоположное бедро.

Оберните эластичную ленту вокруг стопы. На заметку: приобрести ее можно в аптеке или спортивном магазине.

Руками приподнимите стопу вверх.

Затем медленно опустите стопу в исходное положение.

Сделайте 2 подхода по 10 повторений с каждой ногой.

5. Поднимайте пальцы ног в течение дня

Это упражнение можно выполнять даже в офисе, пока работаете за компьютером.

Сядьте, поставь ноги на пол.

Поднимите пальцы ног, чтобы ваша стопа выгнулась.

Медленно опустите пальцы ног, сохраняя при этом прогиб, чтобы вы чувствовали, как напряжены мышцы свода стопы.

Задержитесь в этом положении на 5 секунд, а затем расслабьте стопы.

Выполните 5 повторений для каждой ноги.

6. Растягивайте икры

Встаньте перед стеной и упритесь обеми руками в стену.

Вытяните ногу позади себя, выпрямив колено и выставив пальцы вперед.

Поставив пятку на пол, начните наклоняться вперед, пока не почувствуете напряжение икры.

Задержитесь в этом положении на 30-60 секунд.

Повторите упражнение 4 раза для каждой ноги.

7. Выполняйте пальчиковую йогу

Сядьте, сконцентрируйтесь на пальцах ног.

Поднимите большой палец вверх. В то же время прижмите остальные 4 пальца к полу.

Задержитесь в этом положении на 5 секунд.

Теперь прижмите большой палец и поднимите остальные 4 пальца вверх. Задержитесь на 5 секунд.

Повторите 10 раз для каждой ноги.

Бонус: проверьте, есть ли у вас плоскостопие

Существует простой способ определения высоты свода стопы. Намочите стопы.

Встаньте на ровную поверхность, где будет виден ваш след. Можете использовать лист бумаги.

Отойдите и проверьте отпечатки. Если отпечаток вашей ступни полностью мокрый, то, скорее всего, у вас плоскостопие.

Если у вас есть эта проблема, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем пытаться решить ее самостоятельно.

Какое упражнение кажется вам наиболее эффективным? Было ли у вас когда-нибудь плоскостопие и удалось ли вам его исправить?