7 упражнений от ортопедов, чтобы увеличить высоту свода стопы и уменьшить боль в ногах
Около 20–30 % населения мира страдает от деформации стопы. Люди, знакомые с этой проблемой, также нередко испытывают боли в колене, бедрах и спине. Если вы заметили, что у вас развивается плоскостопие, несколько простых упражнений помогут вам исправить ситуацию и избежать возможных повреждений в будущем.
Мы в AdMe.ru проверили рекомендации нескольких врачей и хотим поделиться с вами 7 упражнениями, которые рекомендуется выполнять 3 раза в день. В конце статьи вас ждет бонус, с помощью которого можно узнать высоту свода своей стопы.
1. Используйте полотенце
- Сядьте на стул и положите полотенце под ногу.
- Захватите полотенце пальцами ног. Пятки должны быть прижаты к полу.
- Сгибайте и разгибайте пальцы, медленно подтягивая полотенце к себе.
- Поменяйте ноги и повторите упражнение.
- Выполните 2–3 подхода по 10–15 повторений.
2. Подъем и прогиб
- Положите полотенце на возвышение / подставку. Обопритесь на стул перед собой для поддержки.
- Сожмите полотенце пальцами ног, а затем опустите пятку к земле. Она должна опуститься ниже линии шага.
- Поставьте на возвышение другую ногу и задействуйте ее только для того, чтобы снова подняться.
- Сделайте 2 подхода по 10 повторений для каждой ноги.
3. Катание мяча
- Сядьте на стул. Держите спину прямо. Положите под ногу теннисный мяч.
- Катайте мяч вперед-назад. Не забывайте о спине. Не расслабляйтесь и держите ее ровно.
- Выполняйте это упражнение в течение 2-3 минут.
- Повторите с противоположной ногой.
4. Укрепите мышцы свода стопы
- Сядьте на стул или кресло. Согните ногу и перекиньте ее через противоположное бедро.
- Оберните эластичную ленту вокруг стопы. На заметку: приобрести ее можно в аптеке или спортивном магазине.
- Руками приподнимите стопу вверх.
- Затем медленно опустите стопу в исходное положение.
- Сделайте 2 подхода по 10 повторений с каждой ногой.
5. Поднимайте пальцы ног в течение дня
- Это упражнение можно выполнять даже в офисе, пока работаете за компьютером.
- Сядьте, поставь ноги на пол.
- Поднимите пальцы ног, чтобы ваша стопа выгнулась.
- Медленно опустите пальцы ног, сохраняя при этом прогиб, чтобы вы чувствовали, как напряжены мышцы свода стопы.
- Задержитесь в этом положении на 5 секунд, а затем расслабьте стопы.
- Выполните 5 повторений для каждой ноги.
6. Растягивайте икры
- Встаньте перед стеной и упритесь обеми руками в стену.
- Вытяните ногу позади себя, выпрямив колено и выставив пальцы вперед.
- Поставив пятку на пол, начните наклоняться вперед, пока не почувствуете напряжение икры.
- Задержитесь в этом положении на 30-60 секунд.
- Повторите упражнение 4 раза для каждой ноги.
7. Выполняйте пальчиковую йогу
- Сядьте, сконцентрируйтесь на пальцах ног.
- Поднимите большой палец вверх. В то же время прижмите остальные 4 пальца к полу.
- Задержитесь в этом положении на 5 секунд.
- Теперь прижмите большой палец и поднимите остальные 4 пальца вверх. Задержитесь на 5 секунд.
- Повторите 10 раз для каждой ноги.
Бонус: проверьте, есть ли у вас плоскостопие
Существует простой способ определения высоты свода стопы.
- Намочите стопы.
- Встаньте на ровную поверхность, где будет виден ваш след. Можете использовать лист бумаги.
- Отойдите и проверьте отпечатки. Если отпечаток вашей ступни полностью мокрый, то, скорее всего, у вас плоскостопие.
Если у вас есть эта проблема, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем пытаться решить ее самостоятельно.
Какое упражнение кажется вам наиболее эффективным? Было ли у вас когда-нибудь плоскостопие и удалось ли вам его исправить?
Фото на превью depositphotos.com