7 советов, которые помогут вам неплохо сэкономить при выборе духов

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Духи являются практически неотъемлемым повседневным аксессуаром каждого человека. Несмотря на завышенные цены на парфюмерию, ежегодно по всему миру продается более 70 млн бутылочек, и эта цифра только растет.

AdMe.ru разобрался, какие факторы определяют число на ценнике вашего любимого аромата и правда ли, что дороже всегда значит лучше.

1. Духи с экстрактом ириса и ванили будут одними из самых дорогих

Цена парфюма определяется в первую очередь его составляющими. Некоторые компоненты являются очень дорогими в связи с тем, что их источники растут сезонно, в небольшом количестве или на определенных территориях. Влияет также метод, которым добывают аромат. Так, например, самыми дорогими ингредиентами являются ирис, мускус, шафран, амбра (образуется в кишечнике кашалота), жасмин и ваниль. Для дешевой парфюмерии часто используются синтетические ароматы, полученные в результате химической переработки нефтепродуктов.

2. Стойкость аромата влияет на его стоимость

Многие парфюмерные дома выпускают один аромат разной степени стойкости, что, естественно, влияет на формирование цены. Самым дорогим и стойким видом парфюмерии являются духи: они держатся на теле около 6 часов. Затем идет парфюмерная вода (приблизительно 4 часа). Туалетная вода самая дешевая, ее хватает на 2 часа.

3. Парфюм в классическом флаконе покупать выгоднее

Флакон, выполненный из качественного стекла, стоит гораздо дороже, чем пузырек из материала с химическими примесями. Некоторые бренды заморачиваются над оригинальностью вида бутылочки: инкрустация камнями, сложная форма, гравировка и необычная крышечка — все это будет учтено при создании финальной стоимости парфюма.

4. Духи класса С — пустая трата денег

Существует 4 класса духов. Первые и самые дорогие — духи класса люкс. Они изготавливаются из натуральных компонентов и в ограниченном количестве. Поэтому их цена часто переваливает за несколько тысяч долларов. Духи класса А во многом схожи с парфюмерией класса люкс. Обычно они состоят из 90 % натуральных компонентов и 10 % синтетических. Производятся в основном во Франции. Духи класса В выпускаются в Турции, ОАЭ или Болгарии. Эти парфюмы со временем не раскрываются такой же богатой композицией аромата, как, например, класс люкс и класса А.

Они упакованы в более простые и дешевые коробку и флакон. Иногда на них нет названия бренда и пломбы. Духи класса С иначе можно назвать подделкой. При их создании используются самые дешевые синтетические компоненты, которые часто добавляют в стиральные порошки и моющие средства. Если вы купили духи, запах которых изначально очень насыщенный и яркий, но потом быстро выветривается — вы приобрели парфюм именно этого класса.

5. Популярный бренд делает навар на имени

Существуют такие легендарные ароматы, одно упоминание которых уже говорит о качестве, например Chanel № 5. В данном случае парфюм олицетворяет собой сегмент класса люкс, что учитывается в формировании его цены. За счет знаменитого бренда дорогими всегда будут оставаться ароматы таких парфюмерных домов, как Dior, Lancôme, Givenchy, Dolce & Gabbana. Продукция новых, малоизвестных производителей духов, даже при использовании схожих компонентов, будет стоить на порядок дешевле.

6. Известность парфюмера влияет на цену

Для того чтобы изготовить уникальный аромат, бренды приглашают к сотрудничеству именитых пафюмеров. Чем выше класс специалиста, тем дороже будет стоить его творение. Для нишевой парфюмерии создаются настоящие шедевры. Над изготовлением аромата для масс-маркета работают в основном специалисты, у которых пока нет громкого имени, поэтому и цена на флакон таких духов будет ниже.

7. За коллаборацию со звездами платите вы

Маркетинг — один из самых значимых факторов, который определяет цену парфюма. Для того чтобы духи лучше продавались, парфюмерные дома приглашают к сотрудничеству знаменитостей. Красивый рекламный ролик с участием киноактрисы, которая становится амбассадором бренда, значительно увеличивает количество продаж. К примеру, Dolce & Gabbana лицом своего нового аромата «The Only One» сделал Эмилию Кларк (как раз в период выхода последнего сезона сериала «Игры престолов»), а новый аромат от Chanel теперь представляет австралийка Марго Робби, которая в 2019 году сыграла в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде...».