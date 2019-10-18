7 советов, которые помогут вам неплохо сэкономить при выборе духов
Духи являются практически неотъемлемым повседневным аксессуаром каждого человека. Несмотря на завышенные цены на парфюмерию, ежегодно по всему миру продается более 70 млн бутылочек, и эта цифра только растет.
AdMe.ru разобрался, какие факторы определяют число на ценнике вашего любимого аромата и правда ли, что дороже всегда значит лучше.
1. Духи с экстрактом ириса и ванили будут одними из самых дорогих
Цена парфюма определяется в первую очередь его составляющими. Некоторые компоненты являются очень дорогими в связи с тем, что их источники растут сезонно, в небольшом количестве или на определенных территориях. Влияет также метод, которым добывают аромат. Так, например, самыми дорогими ингредиентами являются ирис, мускус, шафран, амбра (образуется в кишечнике кашалота), жасмин и ваниль.
Для дешевой парфюмерии часто используются синтетические ароматы, полученные в результате химической переработки нефтепродуктов.
2. Стойкость аромата влияет на его стоимость
Многие парфюмерные дома выпускают один аромат разной степени стойкости, что, естественно, влияет на формирование цены.
Самым дорогим и стойким видом парфюмерии являются духи: они держатся на теле около 6 часов. Затем идет парфюмерная вода (приблизительно 4 часа). Туалетная вода самая дешевая, ее хватает на 2 часа.
3. Парфюм в классическом флаконе покупать выгоднее
Флакон, выполненный из качественного стекла, стоит гораздо дороже, чем пузырек из материала с химическими примесями.
Некоторые бренды заморачиваются над оригинальностью вида бутылочки: инкрустация камнями, сложная форма, гравировка и необычная крышечка — все это будет учтено при создании финальной стоимости парфюма.
4. Духи класса С — пустая трата денег
Существует 4 класса духов. Первые и самые дорогие — духи класса люкс. Они изготавливаются из натуральных компонентов и в ограниченном количестве. Поэтому их цена часто переваливает за несколько тысяч долларов.
Духи класса А во многом схожи с парфюмерией класса люкс. Обычно они состоят из 90 % натуральных компонентов и 10 % синтетических. Производятся в основном во Франции.
Духи класса В выпускаются в Турции, ОАЭ или Болгарии. Эти парфюмы со временем не раскрываются такой же богатой композицией аромата, как, например, класс люкс и класса А.
Они упакованы в более простые и дешевые коробку и флакон. Иногда на них нет названия бренда и пломбы.
Духи класса С иначе можно назвать подделкой. При их создании используются самые дешевые синтетические компоненты, которые часто добавляют в стиральные порошки и моющие средства. Если вы купили духи, запах которых изначально очень насыщенный и яркий, но потом быстро выветривается — вы приобрели парфюм именно этого класса.
5. Популярный бренд делает навар на имени
Существуют такие легендарные ароматы, одно упоминание которых уже говорит о качестве, например Chanel № 5. В данном случае парфюм олицетворяет собой сегмент класса люкс, что учитывается в формировании его цены.
За счет знаменитого бренда дорогими всегда будут оставаться ароматы таких парфюмерных домов, как Dior, Lancôme, Givenchy, Dolce & Gabbana. Продукция новых, малоизвестных производителей духов, даже при использовании схожих компонентов, будет стоить на порядок дешевле.
6. Известность парфюмера влияет на цену
Для того чтобы изготовить уникальный аромат, бренды приглашают к сотрудничеству именитых пафюмеров. Чем выше класс специалиста, тем дороже будет стоить его творение. Для нишевой парфюмерии создаются настоящие шедевры.
Над изготовлением аромата для масс-маркета работают в основном специалисты, у которых пока нет громкого имени, поэтому и цена на флакон таких духов будет ниже.
7. За коллаборацию со звездами платите вы
Маркетинг — один из самых значимых факторов, который определяет цену парфюма. Для того чтобы духи лучше продавались, парфюмерные дома приглашают к сотрудничеству знаменитостей. Красивый рекламный ролик с участием киноактрисы, которая становится амбассадором бренда, значительно увеличивает количество продаж. К примеру, Dolce & Gabbana лицом своего нового аромата «The Only One» сделал Эмилию Кларк (как раз в период выхода последнего сезона сериала «Игры престолов»), а новый аромат от Chanel теперь представляет австралийка Марго Робби, которая в 2019 году сыграла в фильме Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде...».
Обращаете ли вы внимание на бренд и рекламу при покупке духов?
Фото на превью anita_arzgar / instagram, depositphotos