7 несложных рекомендаций, помогающих значительно снизить риск возникновения рака

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Если попытаться уместить суть превентивных мер от рака в одну фразу, то цель человека — изначально поддерживать организм в состоянии, не предрасполагающем к появлению раковых клеток. Или еще проще — не провоцировать их появление. Мы расскажем, какие простые шаги в этом направлении можно предпринять уже сегодня.

AdMe.ru напоминает, что перечисленные пункты, конечно, не служат панацеей или лекарством против рака, но будьте уверены, что их соблюдение положительно скажется на вашем здоровье.

Пользуйтесь кремами с SPF и не забывайте про головные уборы

Кожа — одна из самых легких мишеней для ракового заболевания, и в основном опухоли провоцируют именно ультрафиолетовые излучения. Считается также, что в группу риска входят люди со светлой кожей, обладатели многочисленных родинок и пожилые люди. Но не столь важно, находитесь ли вы в этой группе или нет: в любом случае стоит взять в привычку пользоваться солнцезащитными кремами, носить шляпки и кепки, отдавать предпочтение именно тем уходовым средствам и косметике, в составе которых есть вещества с SPF. Также будет нелишним принимать витамин B3, или никотинамид. Известно, что это средство предотвращает возникновение некоторых видов рака кожи, которые как раз возможны вследствие повреждения клеток ультрафиолетовыми лучами.

Относитесь с осторожностью к пластиковой посуде

Специалисты британского Эксетерского университета провели исследование и утверждают, что пластмассовые бутылки и контейнеры содержат химическое соединение бисфенол А, которое может быть причиной ряда онкологических заболеваний. Конкретно вред от пластика чаще всего связывают с появлением рака груди. Лучше придерживаться простого правила: не использовать пластиковые бутылки повторно и даже если переносить, то хотя бы не разогревать еду в пластиковых контейнерах.

Ешьте меньше бекона (и прочей соленой и жирной пищи)

Жареный бекон — перенасыщенная жиром пища, поэтому от него лучше отказаться вовсе. Особенно он вреден вкупе с алкоголем. Что же до красного мяса, то исключать его из рациона совсем не обязательно, но ограничить употребление стоит, так как, согласно итогам исследований, потребление мяса так или иначе связано с колоректальным раком. Вместо него лучше отдавать предпочтение курице, морепродуктам и рыбе. Также стоит значительно пересмотреть свое отношение к соленой пище и той, что обработана глутаматом натрия.

Пейте чай, разбавленный молоком

Впервые о взаимосвязи заболевания и горячих напитков заявила в 2016 году Всемирная организация здравоохранения. Новые исследования подтвердили это и показали, что регулярное употребление горячих напитков удваивает риск развития заболевания пищевода. Поэтому ученые продолжают настаивать на том, что лучше давать напиткам остывать естественным образом или добавлять в них холодное молоко, чтобы не подвергать себя риску.

Ешьте больше овощей, рыбы и орехов

В целях профилактики специалисты также советуют употреблять больше рыбы, блюд на основе цельнозерновых круп, овощей (особенно шпината) и фруктов (в частности, авокадо). Также не стоит недооценивать пользу орехов: проведенные эксперименты доказывают, что они снижают риск возникновения рака легких. Но и злоупотреблять ими тоже не нужно, так как это довольно высококалорийная пища. Всего 20–30 орехов (миндаля, фисташек, фундука) в день вполне достаточно.

Меньше нервничайте

Взаимосвязь между стрессом и появлением рака не доказана, но это не отметает другую, гораздо более очевидную правду жизни: стрессовые ситуации провоцируют появление или усугубление вредных привычек. Кто-то начинает много курить, кто-то злоупотребляет алкоголем, третий переедает, а у четвертого снижается иммунитет. Таким образом, хоть и опосредованно, стресс все же влияет на повышение риска возникновения болезни. Поэтому помните: психологическое состояние имеет не меньшую значимость, чем физическое.

Двигайтесь хотя бы 30 минут в день

Конечно, когда разговор заходит о здоровье, невозможно недооценить важность спорта. Никто не говорит о том, что обязательно нужно становиться тростинкой: недобор веса так же плох, как и перебор. Тем не менее очень важно иметь регулярные физические нагрузки, чтобы держать тело в тонусе и помогать организму сохранять высокую сопротивляемость болезням. Любая, даже умеренная активность, единовременная или разбитая на части в течение дня, снижает вероятность заболевания раком примерно на 30 %, если сравнивать людей, которые много двигаются, с теми, кто ведет исключительно пассивный, сидячий образ жизни.