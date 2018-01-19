7 лучших рекомендаций по самообороне, которые советует запомнить профессионал

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Признанный российский мастер боевых и спортивных единоборств Виктор Лялько написал книгу-пособие, в которой подробно рассказал о самых действенных приемах самозащиты, могущих помочь девушкам в случае нападения. AdMe.ru выбрал наиболее эффективные рекомендации и самые простые в освоении приемы для разных ситуаций. Выполнить их сумеет любая женщина, независимо от роста и веса противника.

1. Для начала запомните уязвимые места

Неважно, насколько большой и сильный противник перед вами: вывести из строя можно любого, если помнить про уязвимые зоны. Основные из них — это глаза, нос, горло, грудь, колени и пах. Атаковать можно как угодно, но чтобы быть на 100 % уверенным в своей победе, стоит запомнить самые эффективные приемы, воздействующие на эти зоны.

2. Самые эффективные и простые приемы

Один из лучших приемов, который заставит любого гиганта жалобно кричать и ползать на коленях, — это захват кисти. Одной рукой захватите мизинец и безымянный палец противника, другой — средний и указательный пальцы. Разведите их в стороны и одновременно сгибайте запястье вверх. Если захватить руку противника не получается, бейте пальцем или кулаком в область между ключицами или в кадык. Таким образом вы дезориентируете противника, заставив его схватиться за горло и еще долго приходить в себя.

Самое очевидное место для атаки, захвата или удара рукой — паховая область. Именно туда посоветуют бить первым делом на любом курсе по самообороне. Удар в эту область буквально парализует противника, а пока он будет стоять как вкопанный, вы успеете убежать.

3. Если вас схватили спереди

Если вас схватили спереди так, что вы не можете поднять руки, сделайте следующее: выдвиньте и сцепите руки замком в области таза — это создаст достаточное сопротивление между вами и злоумышленником. После этого со всей силы ударьте лбом ему по носу. От вашего удара противник отстранится. Теперь наносите коленом удар в паховую область.

Если противник подошел к вам не слишком близко, то есть возможность защитить себя, используя основание ладони. Выпрямите левую руку, а основанием правой руки резким движением бейте противнику в подбородок или нос. Затем нанесите уже знакомый нам удар коленом в промежность. Таким образом противник будет дезориентирован и не сможет нормально передвигаться долгое время.

4. Как освободить руки

Можно легко вырваться из захвата, если помнить о «правиле большого пальца»: вращать руку в сторону большого пальца нападающего. Если ваши руки схватили и крепко держат, резким круговым движением вращайте кисть в сторону большого пальца. Когда рука преступника окажется снизу, рывком тяните руку на себя.

5. Если вас схватили сзади

Часто злоумышленники нападают сзади, потому что при подобном захвате руки жертвы будут зафиксированы так, что она не сможет ими пошевелить.

Чтобы вырваться из подобного положения, резко выгнитесь назад и попытайтесь ударить противника затылком. Если у вас это не получится, ничего страшного: наша цель заключалась в том, чтобы нападающий выставил одну ногу вперед. Теперь резко наклонитесь вниз, схватите его за выставленную ногу и встаньте, потянув ее за собой. При этом центр тяжести нападающего опять сместится, и вам не составит труда повалить на землю даже самого большого противника.

6. Если к вам подошли и схватили сбоку

Удар локтем — один из самых травмоопасных ударов во всех видах боевых искусств. Именно его стоит применять, если к вам подошли сбоку.

Дугообразным движением ударьте противника в висок, в челюсть или по носу. После удара нападающий отшатнется назад. Теперь бейте локтем в живот или грудь. Удары локтем настолько сильны, что окажутся страшным потрясением для любого противника.

7. Если вас прижали к стене

Часто злоумышленники пытаются загнать жертву в угол или прижать к стене. В таком случае самое время вспомнить про уязвимые места и в зависимости от положения бить именно по какому-либо из них.

Если обе руки нападающего подняты , то выпрямите ладонь и резким движением бейте в подмышку.

, то выпрямите ладонь и резким движением бейте в подмышку. Если опущена одна рука , то есть шанс поразить преступника кулаком в грудь, в челюсть или в шею.

, то есть шанс поразить преступника кулаком в грудь, в челюсть или в шею. Но один из самых эффективных и мощных приемов — это удар головой. Немного присядьте, чтобы быть ниже противника. Затем резким движением выпрыгните, ударив его лбом по челюсти. Этот прием сразу же дезориентирует противника, а вам даст возможность скрыться.