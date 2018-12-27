7 категорий вещей, от которых нужно успеть избавиться перед Новым годом

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В преддверии Нового года как никогда актуально вернуть все долги, завершить важные дела и конечно избавиться от ненужного хлама, чтобы не тащить этот груз с собой. А ненужных вещей, о которых мы даже забыли, почти у каждого полным-полно. И несмотря на то что ими уже давно не пользуются, они почему-то продолжают занимать место у нас на полках.

Мы в AdMe.ru выяснили, от каких вещей все же стоит освободить свои шкафы, куда их деть и как не обрасти новым хламом.

1. Бумажный мусор

Причина появления — лень. Мало кто из нас постоянно просматривает различные чеки и документы, проверяя, актуальны ли они до сих пор. Поэтому нам легче засунуть ненужную бумажку на самую дальнюю полку, чем взять себя в руки и решить, стоит ли ее хранить или пора бы выкинуть. Старые счета и чеки;

инструкции для техники и гарантии;

рекламные листовки и буклеты;

старые журналы и открытки;

ненужные документы и удостоверения. Как избежать. Не копите лишние бумаги, а сразу избавляйтесь от них. Многие инструкции, например, можно найти в электронном виде. Для остальных документов выделите всего один ящик в столе, который регулярно будете проверять, чтобы выбрасывать то, что уже не пригодится. И заведите правило каждый вечер освобождать свои рюкзаки и сумки от лишних бумаг (чеков, списков покупок и т. д.).

2. Просроченные вещи

Причина появления — забывчивость. Мы не можем помнить срок годности всех продуктов и лекарств. А на постоянную проверку уходит слишком много времени, которое можно уделить более интересным занятиям. Таблетки;

специи;

крупы;

косметика. Как избежать. Регулярно проводите ревизию в шкафчиках, где хранятся эти вещи. Лучше не реже одного раза в месяц. К тому же порой подобные проверки могут натолкнуть вас на желание приготовить новое блюдо или навести красоту на лице. Просто так, чтобы поднять себе настроение.

3. Сломанные или испорченные вещи

Причина появления — вещь пришла в негодность, но вы не исправляете это. Сломанная кофеварка, сапог без каблука или неработающая электронная книга: если вы не занялись их починкой сразу после поломки, то вполне можете обойтись без этих вещей. Одежда и обувь, требующие ремонта;

неработающая бытовая техника;

сломанные зонтики, украшения и прочие аксессуары. Как избежать. Установите для себя конкретный срок починки вещей, например месяц. Если за данный промежуток времени вы не отнесли кофеварку в ремонт, то и потом не сделаете это.

4. Ненужные подарки

Причина появления — многочисленные поводы, на которые принято дарить хоть что-нибудь. К сожалению, не все люди умеют и готовы выбирать подарки, а их положение или отношения с вами обязывают что-то да вручить. Как избежать. Чтобы такие вещи не накапливались у вас в квартире, заранее попросите родных и близких не дарить всякие безделушки. Лучше составить список конкретных желаемых вещей и поделиться им с теми, кто действительно хочет сделать вам подарок.

5. Вещи на будущее

Причина появления — ожидание лучшего будущего и значимых моментов. Мы постоянно ждем, что с нами произойдет что-то хорошее. И готовимся к этому, в том числе покупаем и какие-то вещи, которые, скорее всего, так никогда и не дождутся своего звездного часа. Одежда не по размеру;

одежда и обувь не по сезону;

набор посуды «для дорогих гостей»;

наряды для знаменательных событий в будущем (например свидание мечты). Как избежать. Покупайте только то, что вам необходимо именно сейчас. Не ведитесь на распродажи и не собирайте вещи на всякий случай.

6. Вещи, связанные с воспоминаниями

Причина появления — желание сохранить как можно больше воспоминаний, привязав их к вещам. Но со временем таких вещей становится слишком много, а люди и события из прошлого оказываются менее значимыми для вас настоящего. А путешествие, например, запомнится гораздо больше, если вы попробуете национальное блюдо или поучаствуете в традиционном празднестве. Никакой магнитик или сувенир не сравнится с испытанными эмоциями. Старые письма;

подарки от бывших;

игрушки из детства;

билеты с выставок, из музеев и кино;

сувениры. Как избежать. Если некоторые вещи вам действительно очень дороги, то заведите коробочку или папку, куда будете складывать определенные предметы. Главное правило — ограничиться только одним местом хранения подобных ценностей. Со временем какие-то будут терять свой смысл, и тогда вы сможете заменять их на новые.

7. Вещи из категории «а вдруг пригодится»

Причина появления — излишняя бережливость и страх перед дефицитом. Сегодня купить, починить или заменить можно практически все. И почти всегда это вполне доступно. Не стоит держать у себя дома что-либо только потому, что в одном из тысячи случаев когда-нибудь это может пригодиться. Непонятные детали и запчасти;

запасные пуговицы и старые нитки;

пустые банки и коробки;

вещи для хобби, которым вы уже не увлечены. Как избежать. Обезопасить себя от всего вы все равно не сможете. А вот захламить шкафы и квартиру в целом — запросто. В конце концов вы живете не в пустыне и в случае чего всегда можете обратиться к соседям.

Что можно сделать с ненужными вещами

Неужели все ненужные вещи придется выбросить? Вовсе нет. Есть много разных способов избавиться от лишних вещей, не отправляя их на помойку. Отнесите вещи в волонтерские организации и приюты. Так, кофты со сломанными молниями или порванное постельное белье согреют бездомных животных и сделают их жизнь хотя бы чуточку комфортнее.

Передайте старые книги и журналы в общественные библиотеки. Также можно выйти на коллекционеров и библиофилов или отнести книгу в пункт буккроссинга. А если вложить туда еще и маленькую записку, то есть шанс обзавестись новыми интересными знакомствами.

Подарите ненужным вещам вторую жизнь. В интернете полно примеров, как из старых предметов сделать новые и полезные, да еще и своими руками. А хороший хендмейд всегда в моде.

И наконец, можно разместить объявления о продаже. Тогда вы не только поможете людям найти то, что они хотят, но и заработаете немного денег.

Почему полезно избавляться от хлама

У вас появится больше места. Вы сразу почувствуете, как стало легче дышать. Да и уборка намного упростится.

Есть воспоминания, которые не дают вам двигаться вперед и развиваться. Чем меньше у вас останется предметов, отягощенных прошлым, тем больше нового вы сможете открыть для себя и достичь.

Избавление от старых вещей сильно мотивирует. Вы можете начать новую жизнь, переехать. В конце концов начнете копить на платье, которое давно хотели, но не решались приобрести, поскольку у вас и так их было много. И уже одно это может кардинально изменить вашу жизнь — вплоть до поиска новой, более престижной и прибыльной работы.

AdMe.ru поздравляет вас с наступающими праздниками и желает, чтобы в вашей жизни всегда была свобода и пространство для творчества! Будем рады и другим советам и идеям, как лучше избавляться от ненужных вещей. Ждем ваши комментарии!